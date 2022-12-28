Обострение напряжения: Косово закрыло свой главный пограничный переход с Сербией
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Сотни косовских сербов с 10 декабря устанавливают баррикады в северном Косово в знак протеста против ареста бывшего сербского полицейского, парализуя движение на двух пограничных переходах с Сербией.
После этого косовская полиция и международные миротворцы подверглись нескольким вооруженным нападениям, так как Сербия привела свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.
Во вторник вечером десятки протестующих на сербской стороне границы заблокировали движение грузовиков и тракторов к Мердаре, главному пограничному переходу, что заставило власти Косово закрыть переход.
«Эта незаконная блокада препятствовала свободному передвижению людей и товаров, поэтому мы предлагаем нашим гражданам и соотечественникам передвигаться через другие пограничные переходы», — говорится в заявлении полиции.
Приштина также призвала миротворческие силы НАТО убрать баррикады.
Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил в среду, что блокада дорог была «демократическим и мирным» способом протеста. Также Вучевич добавил, что Белград держит открытой линию связи с западными дипломатами для разрешения кризиса.
Сербия не признает независимость своей бывшей южной провинции (провозглашена в 2008 г. — RFI), населенной в подавляющем большинстве албанцами. В начале ноября сотни сербских полицейских, интегрированных в косовскую полицию, а также судьи, прокуроры и другие гражданские служащие массово покинули свои посты.
Они протестовали против решения (на данный момент приостановленное — RFI) правительства в Приштине запретить сербам, живущим в Косово, использовать сербские номерные знаки.
Ситуация с Косово находится «на грани вооруженного конфликта», заявила на прошлой неделе премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
- Берлин выразил обеспокоенность «очень плохим сигналом», который подает усиленное сербское военное присутствие на границе, осудив «националистическую риторику» Белграда.
- ЕС и США заявили, что обеспокоены сохраняющейся напряженной ситуацией в Северном Косово, призвав к максимальной сдержанности и принятию мер по снижению напряженности.
- Россия, со своей стороны, подтвердила свою поддержку Белграду в этом кризисе.
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