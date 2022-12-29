«Катаргейт»: четыре человека остаются под стражей, источники СМИ пишут о причастности Марокко

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Европу продолжает сотрясать «Катаргейт» - речь идет об одном из если не крупнейших, то самых громких коррупционных скандалов в истории Европейского Союза. За взятку в середине декабря задержали вице-президента Европарламента Еву Кайли – она, парламентский ассистент и еще два итальянских политика, согласно решению бельгийского суда, остаются под стражей. В это время Катар грозится оставить «лицемерную» Европу без газа, а немецкие журналисты пишут о причастности к скандалу Марокко. Русская служба RFI собрала главное о «Катаргейте».

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Первая информация о скандале с коррупцией в Европарламенте появилась 9 декабря.

По информации бельгийской газеты L’Echo, в этот день задержали вице-президенте Европарламента из Греции Еву Кайли. Тогда же на выходе из отеля Sofitel в «европейском квартале» Брюсселя в руки полиции попал ее отец с чемоданом, наполненном евро. Именно в нем у родственника политика нашли, по данным журналистов, 600 тысяч евро. Всего во время обысков – как отмечают уже официальные источники – в сумках, набитых деньгами, нашли более полтора миллиона евро.

Федеральная полиция Бельгии публикует фотографии найденных купюр. На одном из снимков деньги действительно лежат в чемодане, а на другом в двух небольших кейсах. Примечательно, что часть стопок и вовсе состоят из купюр номиналом 20 евро.

Dans le cadre d’un dossier du Parquet Fédéral de suspicions de corruption, visant des personnes actives au sein du Parlement européen, la Police Judiciaire Fédérale a saisi près d’1,5 millions d’euros lors de perquisitions menées en région bruxelloise. pic.twitter.com/2UfK2zNtnm — Police Fédérale (@policefederale) December 14, 2022

По версии бельгийской прокуратуры, Ева Кайли и еще несколько чиновников получили взятки от Катара в обмен на улучшение имиджа страны в ЕС. Обвинения предъявлены четырем фигурантам дела. Под стражей остается сама Кайли и ее гражданский муж из Италии – он же парламентский советник в Европарламенте - Франческо Джорджи. Также за решеткой находятся итальянский политик от социалистов Пьер Антонио Панзери и генеральный секретарь правозащитной НКО «Нет мира без правосудия» Никколо Фига-Таламанка. Отца же Кайли отпустили из-под стражи уже на следующий день после допроса.

Адвокат Евы Кайли объявил, что сама вице-президент Европарламента о деньгах, в том числе тех, что были найдены у нее дома, ничего не знает.

«Она будет бороться за то, чтобы доказать свою невиновность. Связи между ней и якобы имеющей место быть коррупцией, совершенной Катаром или другими странами Персидского залива, нет».

Франческо Джорджи – партнер и ассистент Евы Кайли – признал в свою очередь, что принимал взятки от представителей Катара, отмечает France 24 со ссылкой на итальянские СМИ и агентство Reuters. Его показания «значительно помогли» расследованию, подчеркивает France 24.

По версии бельгийских правоохранительных органов, Катар пытался повлиять на решения Европарламента с помощью «значительных денежных сумм» и подарков. Речь могла идти о нескольких важных аспектах отношений Катара и ЕС – в частности, безвизового въезда граждан страны в Шенгенскую зону. Голосование по этому вопросу, которое должно было состояться в Европарламенте, отложили после скандала.

Ева Кайли действительно положительно отзывалась о Катаре – по ее словам, произнесенным в Европарламенте, реформа рынка труда в стране «вдохновляет арабский мир», а сам Катар стал «передовым в плане защиты прав трудящихся». Незадолго до начала Чемпионата мира по футболу она встречалась с министром труда страны Али бин Самихом Аль-Марри.

В Катаре обвинения в коррупции отвергли, а меру, согласно которой представителей Дохи не будут пускать в Европарламент до окончания расследования, назвали «дискриминационной». В ответ на обвинения Европе, которую в Катаре назвали «лицемерной», пригрозили проблемами с поставками газа – как пишет Politico, сейчас поставки из этой страны в ЕС составляют чуть менее пяти процентов от общего импорта. Однако его роль может возрасти из-за двух новых проектов, связанными с поставками сжиженного газа – они должны быть завершены в 2026 и 2027 годах.

Как утверждает Politico, теперь перед ЕС, а в особенности перед Германией, которая пострадала от остановки поставок российского газа, стоит непростой выбор – стоит ли разорвать торговые соглашения с Катаром из-за обвинений в коррупции или же сделать ставку на сохранение поставок сырья.

К скандалу может быть причастно Марокко

По данным немецкого издания Der Spiegel, в скандале с Катаром может быть замешана и другая страна – Марокко. Издание ссылается на данные внутреннего расследования, с которым удалось ознакомиться журналистам.

В расследовании указывается, что марокканские спецслужбы связывались с фигурантами «Катаргейта» с 2019 года. Их целью было повлиять на группу итальянских социалистов в Европарламенте через Франческо Джорджи и Пьера Антонио Панзери. Задействовали при этом нынешнего посла Марокко в Польше.

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