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«Катаргейт»: четыре человека остаются под стражей, источники СМИ пишут о причастности Марокко

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Обвинения предъявлены в том числе вице-президенту Европарламенте Еве Кайли
Обвинения предъявлены в том числе вице-президенту Европарламенте Еве Кайли © AFP/Kenzo Tribouillard
RFI
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Европу продолжает сотрясать «Катаргейт» - речь идет об одном из если не крупнейших, то самых громких коррупционных скандалов в истории Европейского Союза. За взятку в середине декабря задержали вице-президента Европарламента Еву Кайли – она, парламентский ассистент и еще два итальянских политика, согласно решению бельгийского суда, остаются под стражей. В это время Катар грозится оставить «лицемерную» Европу без газа, а немецкие журналисты пишут о причастности к скандалу Марокко. Русская служба RFI собрала главное о «Катаргейте».

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Первая информация о скандале с коррупцией в Европарламенте появилась 9 декабря.

По информации бельгийской газеты L’Echo, в этот день задержали вице-президенте Европарламента из Греции Еву Кайли. Тогда же на выходе из отеля Sofitel в «европейском квартале» Брюсселя в руки полиции попал ее отец с чемоданом, наполненном евро. Именно в нем у родственника политика нашли, по данным журналистов, 600 тысяч евро. Всего во время обысков – как отмечают уже официальные источники – в сумках, набитых деньгами, нашли более полтора миллиона евро.

Федеральная полиция Бельгии публикует фотографии найденных купюр. На одном из снимков деньги действительно лежат в чемодане, а на другом в двух небольших кейсах. Примечательно, что часть стопок и вовсе состоят из купюр номиналом 20 евро.

По версии бельгийской прокуратуры, Ева Кайли и еще несколько чиновников получили взятки от Катара в обмен на улучшение имиджа страны в ЕС. Обвинения предъявлены четырем фигурантам дела. Под стражей остается сама Кайли и ее гражданский муж из Италии – он же парламентский советник в Европарламенте - Франческо Джорджи. Также за решеткой находятся итальянский политик от социалистов Пьер Антонио Панзери и генеральный секретарь правозащитной НКО «Нет мира без правосудия» Никколо Фига-Таламанка. Отца же Кайли отпустили из-под стражи уже на следующий день после допроса. 

Адвокат Евы Кайли объявил, что сама вице-президент Европарламента о деньгах, в том числе тех, что были найдены у нее дома, ничего не знает.

«Она будет бороться за то, чтобы доказать свою невиновность. Связи между ней и якобы имеющей место быть коррупцией, совершенной Катаром или другими странами Персидского залива, нет».

Франческо Джорджи – партнер и ассистент Евы Кайли – признал в свою очередь, что принимал взятки от представителей Катара, отмечает France 24 со ссылкой на итальянские СМИ и агентство Reuters. Его показания «значительно помогли» расследованию, подчеркивает France 24.

По версии бельгийских правоохранительных органов, Катар пытался повлиять на решения Европарламента с помощью «значительных денежных сумм» и подарков. Речь могла идти о нескольких важных аспектах отношений Катара и ЕС – в частности, безвизового въезда граждан страны в Шенгенскую зону. Голосование по этому вопросу, которое должно было состояться в Европарламенте, отложили после скандала.

Ева Кайли действительно положительно отзывалась о Катаре – по ее словам, произнесенным в Европарламенте, реформа рынка труда в стране «вдохновляет арабский мир», а сам Катар стал «передовым в плане защиты прав трудящихся». Незадолго до начала Чемпионата мира по футболу она встречалась с министром труда страны Али бин Самихом Аль-Марри.

В Катаре обвинения в коррупции отвергли, а меру, согласно которой представителей Дохи не будут пускать в Европарламент до окончания расследования, назвали «дискриминационной». В ответ на обвинения Европе, которую в Катаре назвали «лицемерной», пригрозили проблемами с поставками газа – как пишет Politico, сейчас поставки из этой страны в ЕС составляют чуть менее пяти процентов от общего импорта. Однако его роль может возрасти из-за двух новых проектов, связанными с поставками сжиженного газа – они должны быть завершены в 2026 и 2027 годах.

Как утверждает Politico, теперь перед ЕС, а в особенности перед Германией, которая пострадала от остановки поставок российского газа, стоит непростой выбор – стоит ли разорвать торговые соглашения с Катаром из-за обвинений в коррупции или же сделать ставку на сохранение поставок сырья.

К скандалу может быть причастно Марокко

По данным немецкого издания Der Spiegel, в скандале с Катаром может быть замешана и другая страна – Марокко. Издание ссылается на данные внутреннего расследования, с которым удалось ознакомиться журналистам.

В расследовании указывается, что марокканские спецслужбы связывались с фигурантами «Катаргейта» с 2019 года. Их целью было повлиять на группу итальянских социалистов в Европарламенте через Франческо Джорджи и Пьера Антонио Панзери. Задействовали при этом нынешнего посла Марокко в Польше.

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