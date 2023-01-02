Цена на газ в Европе достигла минимума с начала войны

Газовый терминал на востоке Франции, на границе с Германией. С 13 октября 2022 года через него начались поставки газа с французской территории в ФРГ.

Оптовая цена на природный газ в Европе в понедельник упала до самого низкого уровня с начала войны в Украине. Снижение цен продолжается на фоне относительно теплой зимы, которая позволяет сохранять запасы газа в странах ЕС. 2 января цена на газ по фьючерсным контрактам с поставкой в феврале на нидерландской площадке TTF составляла 72,75 евро за МВт/ч. Это почти в пять раз дешевле, чем в августе 2022 года, когда цены достигали 342 евро за МВт/ч.

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Цены на газ в Европе начали расти сначала осенью 2021 года — на фоне сокращения поставок российского газа в Европу, а затем очень резко после вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор почти все газопроводы между Россией и Европой были перекрыты. Объемы торгов в понедельник были низкими, поскольку основной рынок сырьевых товаров в Лондоне был закрыт, отмечает AFP.

Тенденция к снижению стала возможной благодаря «большим запасам газа, которые были накоплены, и спросу, который снижается, отчасти благодаря благоприятным погодным условиям», — говорит в комментарии агентству экономист Себастьян Парис Хорвитц. По его словам, «это хорошая новость для европейских государств и для экономик региона».

Цены на газ отражаются на стоимости электроэнергии, поскольку многие европейские электростанции используют газ для производства электроэнергии. Во Франции оптовая цена на электроэнергию, которая в конце августа превышала 1 000 Евро за МВт*ч, в пятницу упала до 240 евро, что является самым низким показателем с апреля. Однако колебания оптовых цен напрямую не сказываются на ценах, которые платит за электричество потребитель, поскольку поставщики электроэнергии «сглаживают» тарифы, поясняет AFP.

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