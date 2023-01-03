Швеция возглавила Евросоюз, Хорватия вошла в «зону евро» и в Шенген, Украина будет получать новую помощь от европейских стран и от ЕС в целом… При этом Европе предстоит продолжение достаточно сложного периода в экономике, который начался после полномасштабного путинского вторжения в Украину… О трех важных событиях для Европы в 2023 году — в материале RFI.

Реклама Читать далее

Украина и Европа

Главнейшее событие, которое продолжает переживать европейский континент — страшная война РФ против Украины, число жертв которой исчисляется уже, вероятно, сотнями тысяч.

Агентство France-Presse, публикуя анонсы главных международных событий года, написало: «1 января — война в Украине (до 30 июня)». Но на самом деле, точно знать, когда закончится эта война сейчас не может даже главный ее виновник-инициатор: президент РФ Путин.

Зато наверняка известно, что на 3 февраля в Киеве намечено проведение саммита Украина-ЕС. Об этом объявил офис украинского президента после разговора Владимира Зеленского с председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Украины особо подчеркнул, что рад провести первые официальные телефонные переговоры в наступившем 2023-м году именно с председательницей Еврокомиссии. «Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе (речь о запуске новой программы финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро, принятой в декабре Европарламентом. Первый транш, которого ждут в Киеве — это 3 млрд. — Прим. RFI), первой партии энергосберегающих ламп, школьные автобусы, генераторы и модульные дома.

Скоординировали шаги по саммиту Украина — ЕС. Чувствуем поддержку и идем к победе вместе». (Напомним, что и президент Франции Макрон, обратившись во время своей новогодней речи отдельно еще и к украинцам, сказал: «мы восхищаемся вами» и «мы поможем вам победить»; «Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу». — Прим. RFI).

В сообщении офиса украинского президента раскрываются некоторые детали европейской помощи (уже поступившей и ожидаемой) и упоминается отчет Зеленского о выполнении его страной 7 рекомендаций ЕС, которые Брюссель дал Киеву в связи с получением Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза.

Что касается помощи, то Зеленский и фон дер Ляйен «договорились, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные Еврокомиссией, поступят в Украину в январе», «обсудили ход реализации проекта по восстановлению 74 разрушенных украинских школ, на финансирование которого Евросоюз выделил 100 млн евро»; кроме того, Владимир Зеленский «отметил важность (…) привлечения государств — членов ЕС к инициативе первой леди (Елены Зеленской — Прим. Ред.) по закупке школьных автобусов для пострадавших регионов».

Что касается выполнения рекомендаций ЕС, то председательница Еврокомисии, согласно заявлению офиса Зеленского, «отметила огромный прогресс, достигнутый Украиной на этом пути». Зеленский, в свою очередь, «подчеркнул настрой украинской стороны вскоре завершить соответствующую работу с тем, чтобы уже в этом году начать предвступительные переговоры».

Сама госпожа фон дер Ляйен после беседы с президентом Украины отметила: «Во время первого в новом году телефонного разговора с президентом @ZelenskyyUa я передал украинскому народу свою искреннюю поддержку и наилучшие пожелания на 2023 год».

Подчеркнула: «ЕС будет вместе с вами столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии».

«Мы поддерживаем вас в течение этой зимы, предоставляя генераторы, лампочки, убежища, школьные автобусы. (…) Скоро мы начнем выплачивать наш пакет помощи в размере 18 миллиардов евро ежемесячными траншами», — также отчиталась глава ЕК. Заявив Зеленскому: «Я с нетерпением жду новой встречи с вами в Украине в ближайшее время».

Хорватия получила евро и шенген

А Хорватия уже с 1 января получила «подарки», которые должны изменить в лучшую сторону жизнь этой 4-миллионной бывшей югославской республики.

В первый день нового года Хорватия попрощалась со своей валютой, куной, и стала 20-м членом еврозоны. (Для того, чтобы не перечислять остальные девятнадцать стран зоны евро, отметим лишь те, которые в нее не входят: Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Швеция).

Кроме того, с 1 января Хорватия стала 27-м государством, присоединившимся к Шенгенской зоне, в которой более 400 миллионов человек могут свободно перемещаться без внутреннего пограничного контроля.

Для связности повествования стоит отметить, что на празднование знаменательных событий в Хорватию приехала Урсула фон дер Ляйен.

«Дорогой @AndrejPlenkovic (Андрей Пленкович — хорватский премьер-министр с 2019 г. — Прим. RFI). Какой большой успех для народа Хорватии. Присоединиться к евро и Шенгенскому сообществу, всего через 10 лет после вашего вступления в ЕС. Я знаю, как упорно вы работали, чтобы этот день настал», — написала госпожа фон дер Ляйен в твиттере, добавив в концовке фразу на хорватском: «Hrvatska je voljena članica europske obitelji». («Хорватия — возлюбленный член европейской семьи»).

Глава Еврокомиссии сначала встретилась с Пленковичем и президентом Словении Наташей Пирц-Мусар на границе между двумя странами, после чего отправилась в хорватскую столицу Загреб.

Во время пресс-конференции на пограничном переходе Брегана г-жа фон дер Ляйен приветствовала «два огромных достижения» для Хорватии и предсказала, что этот день «войдет в учебники истории». Премьер Пленкович тоже заявил, что это «исторический момент», поскольку Хорватия достигла своих «стратегических целей».

В Загребе глава Еврокомиссии выпила кофе на центральной площади вместе с хорватскими чиновниками и премьером Пленковичем, который оплатил счет в евро.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осматривают хорватские монеты евро в Загребе, 1 января 2023 года. AP - Darko Bandic

Хорватские лидеры давно и регулярно подчеркивают преимущества, которые, по их мнению, получит страна от вступления в еврозону и в Шенген.

AFP подчеркивает:

эксперты говорят, что переход на евро поможет защитить хорватскую экономику, одну из самых слабых в ЕС, от стремительного роста инфляции, тяжелого энергетического кризиса и геополитической нестабильности на фоне вторжения России в Украину.

«Добро пожаловать, дорогие хорватские друзья, в эту общую валюту — евро», — произнес президент Франции Эммануэль Макрон одно предложение на хорватском языке в своем 2-минутном видеообращения в воскресенье, 1 января.

Для главы Хорватского нацбанка (HNB) Бориса Вуйчича отказ от куны, введенной в 1994 году, является «единственной разумной политикой». «Евро, безусловно, принесет экономическую стабильность и безопасность», — сказала агентству France-Presse Ана Сабич, представитель HNB, добавив, что от этого выиграют все хорваты.

«Хорваты, в свою очередь, испытывают смешанные чувства: хотя они в целом приветствуют прекращение пограничного контроля, смена валюты вызывает недоверие», — пишет AFP, отмечая: многие опасаются, что введение евро приведет к еще большему росту цен.

Впрочем, во многом страна уже давно «перешла на евро»: около 80% банковских вкладов в стране уже были номинированы в европейской валюте, а туризм, составляющий 20% ВВП страны, подпитывается, главным образом, клиентурой из стран Старого Света. Которая и до этого могла рассчитываться в Хорватии в евро.

Ну, а вступление в Шенген не может не способствовать дальнейшему развитию туризма в этой стране, которая в минувшем году приняла такое количество гостей, которое в четыре раза превышает ее население.

В то же время борьба с нелегальной иммиграцией остается серьезной проблемой, которая может только усложниться после вхождения Хорватии в шенгенскую зону.

Даже после вступления в ЕС десять лет назад Хорватия приобрела обременительную задачу по охране внешней сухопутной границы протяженностью более 1 350 км, большая часть которой — с Боснией и Герцеговиной. Хорватия находится на так называемом Западно-Балканском маршруте, который используют мигранты, а также торговцы оружием, наркотиками и людьми, отмечает France-Presse.

Швеция начинает, Испании — подготовиться

Событие, которое априори не должно нести в себе исторического значения — дежурная (происходит каждые полгода) смена страны-руководительницы ЕС — то есть, председательницы Совета Европейского союза.

Новой председательницей стала Швеция, которая получила эстафету от Чехии.

Получила в обстоятельствах внутришведской политической нестабильности (в правящую коалицию входит ультраправая партия «Шведские демократы», глава которой Йимми Окессон является ярым противником мер по защите климата, сторонником антимиграционной политики и критиком Евросоюза), а также занимая в вопросе переговоров по международной торговле несколько иную позицию, чем «лидирующие» страны ЕС (в частности, Германия и Франция).

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пожимают друг другу руки после общения с журналистами во вторник, 3 января 2023 года, в Елисейском дворце. Кристерссон приезжал в Париж для встречи с Макроном в связи с началом председательства Швеции в Совете ЕС. AP - Francois Mori

Швеция, которая хочет возобновить переговоры по международным торговым соглашениям, «может столкнуться с неблагоприятным графиком и франко-германской парой, которая (…) хочет занять более жесткую позицию в отношении США и их т.н. Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act (IRA)).*

Как отмечает DW, свое председательство в Евросоюзе Швеция начинает «без особого оптимизма», так как «у нее хватает собственных нерешенных проблем».

Тем более, что Швеция, которая не входит в зону евро, в принципе всегда «поддерживала довольно отдаленные отношения с Европой», — сказал AFP Себастьен Майяр, директор Института Жака Делора. Эксперт говорит, что Швеция «выполнит свои обязанности» председателя, но «не слишком усердно» и «не будет играть роль (передатчика) импульса».

Тем не менее, важно отметить, что одним из приоритетов в роли председателя ЕС для Швеции будет сохранение единства Евросоюза по поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии.

В конце июня Стокгольм передаст председательство в ЕС Испании.

*Этот план стоимостью 420 миллиардов долларов, в основном посвященный климату, также имеет протекционистский характер, который решительно осудил президент Франции Эммануэль Макрон во время недавней поездки в Вашингтон.

В Париже и Берлине опасаются, что на фоне предусмотренных этим документом массированных мер поддержки американских компаний (в виде так называемых «экологических субсидий»), пострадают конкурирующие с ними европейские предприятия.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться