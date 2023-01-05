В Минске судят нобелевского лауреата — в железной клетке Алесь Беляцкий и его коллеги-правозащитники
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И в новом году белорусские власти остаются верны взятой с 2020-го линии на тотальные репрессии против любого инакомыслия. В суде Ленинского района Минска 5 января, начался процесс «по делу Весны»: в зале суда — глава Правозащитного центра «Весна» и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. Сегодня в Минске жестокие приговоры — 8 и 9 лет тюрьмы — вынесены также лидерам независимого профсоюзного движения Беларуси Геннадию Федыничу, Василию Бересневу и Вацлаву Орешко.
Суд над правозащитниками «Весны», в том числе дважды политзаключенным, лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким, проходит в открытом режиме. Представителям государственных СМИ разрешено снимать фото и видео.
Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович говорят на процессе по-белорусски. Они высказали ходатайство о проведении судебного процесс на белорусском языке, предоставлении переводчика на белорусский, об отводе судьи Марины Запасник. Правозащитники также ходатайствовали о снятии с них наручников на процессе, так как это унижает их достоинство.
Все ходатайства правозащитников были отклонены.
В отношении Дмитрия Соловьева, еще одного обвиняемого из «Весны», суд проходит в режиме спецпроизводства (белорусского ноу-хау, позволяющее судить и наказывать заочно). Правозащитнику удалось уехать из страны.
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Как сообщает правозащитный центр «Весна», в суде поставлен рекорд по политическим делам — в деле «Весны» 283 тома по 300 страниц каждый. Алесь Беляцкий заявил, что не успел ознакомиться с более чем 70 томами.
По делу «Весны» проходит около 100 свидетелей, было проведено 120 обысков по всей Беларуси.
Паспортные данные всех, пришедших на процесс, переписывают милиционеры.
Европейских дипломатов на суд не пустили.
Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович находятся в СИЗО с 14 июля 2021 года. Правозащитникам грозит от 7 до 12 лет заключения.
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Алесь Беляцкий через три дня после выборов 2020 года в интервью RFI говорил о планах Александра Лукашенко «превратить страну в камеру пыток». Правозащитник отказался от возможности эмигрировать, хотя за год после выборов 2020 года несколько раз выезжал из Беларуси для участия в правозащитных конференциях.
От 8 до 9 лет профсоюзным лидерам
5 января суд в Минске приговорил главу Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича к 9 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Активиста профсоюзного движения Василия Береснева к 9 годам усиленного режима, активиста Вацлава Орешко к 8 годам колонии общего режима.
Судья Елена Попкова признала представителей независимых профсоюзов виновными в «создании экстремистского формирования и участии в нем», в «призывах к санкциям», в «разжигании вражды».
Правозащитники признали Федынича, Береснева и Орешко политзаключенными.
Пустые клетки для лидеров оппозиции
17 января в Минске начнется заочный суд над белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской и ее соратниками: Марией Мороз, Павлом Латушко, Ольгой Ковальковой и Сергеем Дылевским. Светлану Тихановскую обвиняют по 10 статьям Уголовного кодекса, среди которых «заговор с целью неконституционного захвата власти».
«Мне сообщили, что „заочный“ суд надо мной и другими представителями демсил начнется 17 января в Беларуси, — написала Светлана Тихановская в Twitter. — Это позор! Все мы знаем, что это диктатор Лукашенко должен предстать перед судом за захват власти, государственную измену и преступления против человечности».
I was told that the «in absentia» trial against me & other members of our democratic forces will start on January 17 in Belarus. It's a disgrace! We all know that the dictator Lukashenka should be the one on trial for the seizure of power, high treason & crimes against humanity. pic.twitter.com/qwi6fDh9Qn— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 3, 2023
По мнению Светланы Тихановской, «дистанционные суды над политическими оппонентами — насмешка над правосудием и над правом вообще, поэтому к ним нужно относиться не как к судам, а как к очередному преступлению режима против белорусов».
«Люди Лукашенко никак не могут отойти от травмы 2020 года. Пытаются расправиться со всеми оппонентами. Так вот — вам это не поможет, если вы думаете, что этот конвейер судов остановит перемены», — сказала Светлана Тихановская.
Первый «заочный» приговор был вынесен в канун нового года — трехкратную олимпийскую медалистку, белорусскую пловчиху Александру Герасименю и исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина власти признали виновными «в призывах к санкциям и другим действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси». 26 декабря в Минске их заочно осудили на 12 лет колонии.
► Первый «заочный» приговор в Беларуси — по 12 лет колонии олимпийской медалистке и спортивному функционеру
За 2022 год, по данным «Весны», в Беларуси по политическим мотивам задержали не менее 6380 человек — это по 17 человек в день. Назначено не менее 938 штрафов на общую сумму в 888224 рубля (около 320 тысяч евро), назначено не менее 2274 арестов. Всего в изоляторах белорусы отбыли 28804 сутки — около 78 лет.
По состоянию на 5 января в Беларуси признаны политическими заключенными 1444 человека.
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