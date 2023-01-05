В Минске судят нобелевского лауреата — в железной клетке Алесь Беляцкий и его коллеги-правозащитники

БЕЛАРУСЬ

И в новом году белорусские власти остаются верны взятой с 2020-го линии на тотальные репрессии против любого инакомыслия. В суде Ленинского района Минска 5 января, начался процесс «по делу Весны»: в зале суда — глава Правозащитного центра «Весна» и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. Сегодня в Минске жестокие приговоры — 8 и 9 лет тюрьмы — вынесены также лидерам независимого профсоюзного движения Беларуси Геннадию Федыничу, Василию Бересневу и Вацлаву Орешко.

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Суд над правозащитниками «Весны», в том числе дважды политзаключенным, лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким, проходит в открытом режиме. Представителям государственных СМИ разрешено снимать фото и видео.

Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович говорят на процессе по-белорусски. Они высказали ходатайство о проведении судебного процесс на белорусском языке, предоставлении переводчика на белорусский, об отводе судьи Марины Запасник. Правозащитники также ходатайствовали о снятии с них наручников на процессе, так как это унижает их достоинство.

Все ходатайства правозащитников были отклонены.

Алесь Беляцкий в суде Ленинского района Минска 5 января 2023. © twitter.com/viasna96

В отношении Дмитрия Соловьева, еще одного обвиняемого из «Весны», суд проходит в режиме спецпроизводства (белорусского ноу-хау, позволяющее судить и наказывать заочно). Правозащитнику удалось уехать из страны.

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Как сообщает правозащитный центр «Весна», в суде поставлен рекорд по политическим делам — в деле «Весны» 283 тома по 300 страниц каждый. Алесь Беляцкий заявил, что не успел ознакомиться с более чем 70 томами.

По делу «Весны» проходит около 100 свидетелей, было проведено 120 обысков по всей Беларуси.

Паспортные данные всех, пришедших на процесс, переписывают милиционеры.

Валентин Стефанович в суде Ленинского района Минска 5 января 2023. © twitter.com/viasna96

Европейских дипломатов на суд не пустили.

Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович и Валентин Стефанович находятся в СИЗО с 14 июля 2021 года. Правозащитникам грозит от 7 до 12 лет заключения.

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Алесь Беляцкий через три дня после выборов 2020 года в интервью RFI говорил о планах Александра Лукашенко «превратить страну в камеру пыток». Правозащитник отказался от возможности эмигрировать, хотя за год после выборов 2020 года несколько раз выезжал из Беларуси для участия в правозащитных конференциях.

Владимир Лабкович в суде Ленинского района Минска 5 января 2023. © twitter.com/viasna96

От 8 до 9 лет профсоюзным лидерам

5 января суд в Минске приговорил главу Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича к 9 годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Активиста профсоюзного движения Василия Береснева к 9 годам усиленного режима, активиста Вацлава Орешко к 8 годам колонии общего режима.

Судья Елена Попкова признала представителей независимых профсоюзов виновными в «создании экстремистского формирования и участии в нем», в «призывах к санкциям», в «разжигании вражды».

Правозащитники признали Федынича, Береснева и Орешко политзаключенными.

Пустые клетки для лидеров оппозиции

17 января в Минске начнется заочный суд над белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской и ее соратниками: Марией Мороз, Павлом Латушко, Ольгой Ковальковой и Сергеем Дылевским. Светлану Тихановскую обвиняют по 10 статьям Уголовного кодекса, среди которых «заговор с целью неконституционного захвата власти».

«Мне сообщили, что „заочный“ суд надо мной и другими представителями демсил начнется 17 января в Беларуси, — написала Светлана Тихановская в Twitter. — Это позор! Все мы знаем, что это диктатор Лукашенко должен предстать перед судом за захват власти, государственную измену и преступления против человечности».

I was told that the «in absentia» trial against me & other members of our democratic forces will start on January 17 in Belarus. It's a disgrace! We all know that the dictator Lukashenka should be the one on trial for the seizure of power, high treason & crimes against humanity. pic.twitter.com/qwi6fDh9Qn — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 3, 2023

По мнению Светланы Тихановской, «дистанционные суды над политическими оппонентами — насмешка над правосудием и над правом вообще, поэтому к ним нужно относиться не как к судам, а как к очередному преступлению режима против белорусов».

«Люди Лукашенко никак не могут отойти от травмы 2020 года. Пытаются расправиться со всеми оппонентами. Так вот — вам это не поможет, если вы думаете, что этот конвейер судов остановит перемены», — сказала Светлана Тихановская.

Первый «заочный» приговор был вынесен в канун нового года — трехкратную олимпийскую медалистку, белорусскую пловчиху Александру Герасименю и исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина власти признали виновными «в призывах к санкциям и другим действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси». 26 декабря в Минске их заочно осудили на 12 лет колонии.

► Первый «заочный» приговор в Беларуси — по 12 лет колонии олимпийской медалистке и спортивному функционеру

За 2022 год, по данным «Весны», в Беларуси по политическим мотивам задержали не менее 6380 человек — это по 17 человек в день. Назначено не менее 938 штрафов на общую сумму в 888224 рубля (около 320 тысяч евро), назначено не менее 2274 арестов. Всего в изоляторах белорусы отбыли 28804 сутки — около 78 лет.

По состоянию на 5 января в Беларуси признаны политическими заключенными 1444 человека.

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