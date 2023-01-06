В Беларуси узаконили «пиратство»

Александр Лукашенко подписал закон о ввозе товаров без согласия правообладателя. Закон разрешает использовать фильмы, музыку, теле- и радиопередачи, программное обеспечение из «недружественных» стран. Одна из целей закона — «развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества».

Реклама Читать далее

Закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» опубликован 6 января на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Он будет действовать в течение двух лет.

Закон разрешает ввоз и оборот в Беларуси товаров, в которых применены объекты интеллектуальной собственности, без согласия правообладателей из иностранных государств, «если такие товары включены в перечни товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка».

После выборов президента 9 августа 2020 года и последовавших за ними жестоких репрессий в отношении несогласных с официальными итогами выборов Беларусь попала под санкции Евросоюза и США. Санкции были усилены после принудительной посадки 23 мая 2021 года в аэропорту Минска самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. На борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. После начала войны России против Украины, Беларусь — как соагрессор — также получила дополнительные ограничения в экономических взаимоотношениях со странами Запада.

Согласно новому закону, если товар включен в перечень существенно важных для внутреннего рынка Беларуси, то объект интеллектуальной собственности временно исключается из национального таможенного реестра.

Закон принят «в целях создания условий для повышения внутренней устойчивости экономики, предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных и иных товаров».

«Пиратство» во имя «духовно-нравственного потенциала общества

Новый закон предполагает использование без разрешения объектов интеллектуальной собственности, если правообладатель из «недружественного» государства запретил или не дал согласие на их использование в Беларуси.

Это решение принято «в целях обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества».

Согласно закону можно использовать без разрешения компьютерные программы; фильмы; музыкальные произведения; теле- и радиопередачи.

Изъять имущество «по мотивам общественной необходимости»

В Беларуси также принят закон «Об изъятии имущества». Принимали его тайно — не было ни анонсов, ни сообщений о хотя бы обсуждении таких новаций. 6 января закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В обосновании говорится, что он принят «с учетом необходимости неотложного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Республики Беларусь в режиме специальных ограничительных мер», «направлен на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, ее экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских юридических и (или) физических лиц, интересов общества и государства». Изъятие имущества будет совершаться «по мотивам общественной необходимости».

Закон распространяется на всех, кто совершил «недружественные действия» или натолкнул иностранные государства на такие действия по отношению к Беларуси. Место регистрации физического или юридического лица при этом значения не имеет.

В тексте закона не расшифровывается понятие «недружественные действия».

Решение о конфискации объектов права собственности (деньги, ценные бумаги, имущество) принимает Совет министров.

Лишение белорусского паспорта узаконено

6 января сайт белорусского руководителя сообщил о том, что Александр Лукашенко подписал поправки к закону «О гражданстве», которые позволяют лишать гражданства белорусов, осужденных по «экстремистским» статьям, или за «нанесение тяжкого вреда» интересам белорусского государства.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться