В Германии задержан иранец по подозрению в подготовке атаки с использованием отравляющих веществ

Здание, где был задержан 32-летний иранец, подозреваемый в подготовке атаки с использованием рицина и цианида

Власти Германии в воскресенье, 8 января, сообщили о задержании 32-летнего иранца, заподозренного в подготовке «исламистской» атаки с использованием рицина и цианида, передает AFP.

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В квартире задержанного в городе Кастроп-Рауксель (Северный Рейн-Вестфалия) в ночь на 8 января провели обыск с целью проверки на наличие отравляющих веществ, заявили в местной прокуратуре и полиции.

Прокурор Дюссельдорфа Хольгер Хеминг сообщил AFP, что по итогам обыска в месте проживания задержанного не было выявлено «никаких признаков» наличия токсичных веществ.

По данным газеты Bild, несколько дней назад иностранная спецслужба передала властям ФРГ данные о подготовке химической атаки.

В заявлении прокуратуры говорится, что задержанного «подозревают в подготовке серьезного насильственного акта, угрожающего безопасности государства». Иранца подозревают в том, что он мог раздобыть отравляющие вещества рицин и цианид с целью совершения «исламистской атаки».

По данным СМИ, вместе с 32-летним иранцем был задержан его брат.

В 2018 году в Германии полиция задержала тунисца и его жену по подозрению в подготовке химатаки. У супружеской пары, присягнувшей на верность террористической группировке ИГ, полиция обнаружила около 84 мг рицина и более 3000 семян клещевины, необходимых для производства яда. Оба получили длительные сроки заключения: 10 и 8 лет.

В последние годы в ФРГ неоднократно происходили нападения исламистов.

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