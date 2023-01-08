Премьер Швеции: Турция ставит невыполнимые для Стокгольма условия по заявке в НАТО

Швеция не готова выпонить все условия, которые выдвигает Турция для того, чтобы одобрить заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Реклама Читать далее

«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать. Но она также заявляет, что желает от нас того, что мы не можем или не хотим ей дать», — цитирует Кристерссона агентство Reuters.

Тем не менее Кристерссон выразил уверенность, что Анкара одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Официальную заявку на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая. Для окончательного одобрения решение должны ратифицировать все 30 стран-членов Североатлантического альянса.

Турция выразила свои возражения, обвинив Финляндию и Швецию в предоставлении убежища ряду активистов, в том числе связанных с «Рабочей партией Курдистана», экстрадиции которых она потребовава.

В июне этого года Турция, Финляндия и Швеция согласовали трехсторонний меморандум с целью преодолеть возражения Анкары: Швеция и Финляндия взяли на себя ряд обязательств, Турция взамен обещала не препятствовать вступлению стран в альянс.

Ульф Кристерссон позже на пресс-конференции отметил, что требования, которые Швеция не может или не хочет выполнять, выходят за рамки трехстороннего меморандума.

«Время от времени Турция упоминает лиц, экстрадиции которых из Швеции они хотят. На это я ответил, что такие вопросы решаются в рамках шведского законодательства», — сказал он.

Анкара выразила разочарование недавним решением Верховного суда Швеции не экстрадировать журналиста, предположительно связанного с исламским и общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара называет входновителем попытки государственного переворота в 2016 году, отмечает Reuters.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться