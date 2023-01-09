В Беларуси начался суд по делу крупнейшего медиапортала TUT.by

Власти сделали процесс закрытым. На скамье подсудимых— гендиректор портала предприятия «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и журналистка, главный редактор TUT.by Марина Золотова. Им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Под стражей они уже 19 месяцев.

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На суде не будет журналисток Ольги Лойко и Елены Толкачевой, юрисконсульта предприятия Екатерины Ткаченко — они покинули Беларусь. Ткаченко находилась под домашним арестом. Главный редактор политико-экономического блока в TUT.by Ольга Лойко 17 марта 2022 года была отпущена из СИЗО-1 под подписку о неразглашении, обвинения не сняты. Журналистка Елена Толкачева 18 июля 2022 года после 14 месяцев заключения была отпущена из СИЗО-1 под подписку о неразглашении, обвинения не сняты. В октябре 2022 года КГБ включил Лойко и Толкачеву в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

С чего все началось

Задержания журналистов портала, как и сотрудников других белорусских СМИ, происходили с момента выборов 9 августа 2020 года. Провластные телеграм-каналы и государственные СМИ неоднократно указывали на деструктивную и враждебную государства, по их мнению, деятельность самого популярного медиапортала в стране.

Утром 18 мая 2021 года силовики пришли домой к некоторым сотрудникам и сотрудницам компании, представителям партнерских организаций, в офисы TUT.by в Минске и областных центрах. Некоторых задержали в статусе свидетеля, вечером того же дня поместили в ИВС на Окрестина как подозреваемых по уголовному делу. Всего тогда задержали 15 человек.

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Комитет госконтроля сообщил 18 мая, что в отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Суть претензий государства — являясь резидентом Парка высоких технологий, «ТУТ БАЙ МЕДИА» якобы получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.

Обвинение

Через 19 месяцев государство обвиняет гендиректора Людмилу Чекину по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере);

ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 130 (организация умышленных действий, направленных на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой либо иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц или повлекшие тяжкие последствия);

ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 361 (руководство призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенное с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет).

Главного редактора Марину Золотову:

ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере);

ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой либо иной социальной принадлежности, совершенное группой лиц или повлекшее тяжкие последствия);

ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет).

Журналисток Ольгу Лойко и Елену Толкачеву:

ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 (пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере);

ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой либо иной социальной принадлежности, совершенное группой лиц или повлекшее тяжкие последствия);

ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет).

Юрисконсульта Екатерину Ткаченко:

ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 (пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере);

ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

По этим статьям обвиняемым грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

По дороге в альтернативную реальность

После разгрома TUT.by часть редакции релоцировалась в несколько соседних стран и возобновила работу как ресурс «Зеркало» (zerkalo.io). Руководитель проекта Александра Пушкина сообщила RFI, что «Зеркалу» удалось восстановить позиции, правда, есть нюансы.

«На 18 мая у TUT.by было три с половиной миллиона пользователей, у Zerkalo.io сейчас — четыре миллиона, то есть по этому показателю мы восстановились и даже больше. Но если говорить о просмотрах статей, то там где у TUT.by был миллион просмотров, у Zerkalo.io сейчас 300 тысяч», — рассказала Александра Пушкина.

Накануне суда редакция «Зеркала» выступила с обращением. Представляем выдержки из него:

Весь этот процесс — сюр, который можно назвать финальным рывком по дороге в альтернативную реальность, где настоящие новости — это зло. А зло, как известно, должно быть побеждено. Прошел год народного единства, за ним минул год исторической памяти, а теперь вот год мира и созидания едва начался (белорусская власть каждый год посвящает некой цели — RFI), а в Беларуси все стабильно: облавы, обыски, пытки, изоляторы, приговоры, сроки, сутки, недели, месяцы, годы— необъявленная пятилетка репрессий идет стахановскими темпами. Шконки одних политзаключенных в следственных изоляторах занимают другие, не менее политические, новые дела открываются, едва старые отправляют в суд. Судьбы белорусов движутся по конвейеру репрессий из одного цеха в другой, пока не оказываются в железной запечатанной клетке с «экстремистской» биркой на видном месте. И неважно кто ты: врач, бывший следователь, офицер, чиновник, журналист, работяга с завода или нобелевский лауреат— судить тебя будут не по делам твоим, а по убеждениям. Для нашей страны TUT.by был, без преувеличения, великим проектом. Не завися от денег государства, рассчитывая только на себя, он смог стать местом, с которого свой день начинали миллионы белорусов. Местом, где все мы читали настоящие новости. В стране, которую большинство белорусов хотят построить, независимые СМИ— один из незыблемых столпов демократии. В этой стране сотрудники TUT.by, «Нашай Нівы», БелаПАН — это уважаемые люди, которым верит общество, а чиновники и политики выстраиваются в очередь, чтобы через материалы медиа донести свои идеи до масс. Да только вы сами прекрасно знаете, что режим в современной Беларуси выбрал альтернативную дорогу, где настоящие новости— это главный враг. У нас в редакции нет никаких сомнений в том, что дело TUT.by сфабриковано от и до и появилось лишь потому, что режим боится журналистов. Боится настоящих новостей. Мы считаем, что сотрудники TUT.by должны быть освобождены взале суда. А еще мы знаем, что этого не произойдет. Потому что рассчитывать в современной Беларуси на справедливый суд не приходится. Этот политический процесс — не первый, не десятый и даже не тысячный. Наша любимая страна все глубже и глубже погружается во тьму. Когда, кажется, хуже быть не может — появляется очередная новость, которая повергает в оцепенение. Но мы обещаем вам делать все, чтобы у них не вышло. Ради коллег, которых сегодня начали судить, и ради будущего нашей страны мы будем продолжать дело TUT.by — и рассказывать, как на самом деле обстоят дела в Беларуси. И мы сделаем все, чтобы ложь не стала истиной.

По состоянию на 9 января правозащитниками в Беларуси признан политическим заключенным 1441 человек.

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