«Новый уровень» сотрудничества в обороне и оружие для Украины — ЕС и НАТО подписали совместное заявление

Европейский союз и НАТО пообещали предоставить украинцам все военные средства, необходимые для защиты от российской агрессии. С таким заявлением руководители ЕС и Североатлантического альянса выступили 10 января в Брюсселе после подписания совместной декларации о выходе «на новый уровень» сотрудничества между двумя блоками в сфере обороны и безопасности. Генсек НАТО также сообщил, что «на следующей неделе» вопрос о предоставлении новых вооружений Киеву обсудят страны контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

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«На следующей неделе запланированы обсуждения с украинцами с тем, чтобы выяснить, какие еще виды вооружений им необходимы и кто из союзников может их предоставить», — заявил во вторник, 10 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после подписания совместного заявления с руководителями Европейского союза.

Консультации пройдут в рамках группы «Рамштайн» (контактной группы по обороне Украины), созданной Соединенными Штатами и включающей порядка 50 стран, предоставляющих военную помощь Украине.

Россия понесла тяжелые потери, но ее нельзя недооценивать. Она мобилизует все больше войск и техники и готова страдать, чтобы только продолжать войну. Владимир Путин не изменил своей цели, и мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе,

— цитирует агентство France-Presse заявление Столтенберга.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после подписания совместной декларации ЕС и НАТО отметила: «Украина должна получить все военное оснащение, необходимое ей для защиты территории». «Военная поддержка должна продолжаться, чтобы Украина могла защитить себя», — подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель. Постоянный председатель ЕС напомнил, что европейцы первыми предоставили Украине военное оборудование вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

10 января руководители Евросоюза и НАТО подписали совместное заявление об усилении сотрудничества и координации в сфере обороны в условиях, когда вторжение России в Украину поставило под угрозу безопасность в Европе.

Сейчас мы столкнулись с тем, что представляет собой самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Жестокая война России против Украины противоречит международному праву и принципам Устава ООН. Эта война ставит под угрозу безопасность и стабильность в Европе и остальном мире, усугубляет продовольственный и энергетический кризис в ущерб миллиардам людей. Заявление о сотрудничестве ЕС-НАТО.

Как отмечает AFP, Североатлантический альянс и единая Европа много лет стремятся улучшить координацию своих действий, с тем чтобы строительство общей системы обороны в ЕС не шло в разрез и не подрывало блок НАТО во главе с США. В совместном заявлении особо подчеркивается, что два объединения играют «взаимодополняющие, согласованные и усиливающие друг друга» роли:

НАТО остается основой коллективной обороны своих членов и по-прежнему имеет важное значение для евроатлантической безопасности. Мы признаем заинтересованность в более сильной и эффективной европейской обороне, которая эффективно способствует глобальной и трансатлантической безопасности, дополняет действия НАТО и совместима с ней.

Война РФ против Украины в заявлении названа «самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия», а настоящий момент — «поворотным этапом для евроатлантической безопасности и стабильности».

Наше время более чем когда-либо свидетельствует о важности трансатлантических связей и необходимости более тесного сотрудничества между НАТО и ЕС,

— указано в заявлении.

НАТО и ЕС обязуются вывести свое партнерство «на новый уровень» и мобилизовать «весь спектр» имеющихся у них средств — «политических, экономических и военных — для достижения общих целей в интересах миллиарда граждан» своих стран.

21 из 27-ми государств ЕС являются членами НАТО. Еще два — Финляндия и Швеция — должны войти в военно-политический альянс после урегулирования спорных вопросов в отношениях с Турцией.

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