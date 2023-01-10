«Новый уровень» сотрудничества в обороне и оружие для Украины — ЕС и НАТО подписали совместное заявление

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Глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Брюссель, 10 января 2023.
Глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Брюссель, 10 января 2023. REUTERS - JOHANNA GERON
RFI
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Европейский союз и НАТО пообещали предоставить украинцам все военные средства, необходимые для защиты от российской агрессии. С таким заявлением руководители ЕС и Североатлантического альянса выступили 10 января в Брюсселе после подписания совместной декларации о выходе «на новый уровень» сотрудничества между двумя блоками в сфере обороны и безопасности. Генсек НАТО также сообщил, что «на следующей неделе» вопрос о предоставлении новых вооружений Киеву обсудят страны контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

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«На следующей неделе запланированы обсуждения с украинцами с тем, чтобы выяснить, какие еще виды вооружений им необходимы и кто из союзников может их предоставить», — заявил во вторник, 10 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после подписания совместного заявления с руководителями Европейского союза.

Консультации пройдут в рамках группы «Рамштайн» (контактной группы по обороне Украины), созданной Соединенными Штатами и включающей порядка 50 стран, предоставляющих военную помощь Украине.

Россия понесла тяжелые потери, но ее нельзя недооценивать. Она мобилизует все больше войск и техники и готова страдать, чтобы только продолжать войну. Владимир Путин не изменил своей цели, и мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе,

— цитирует агентство France-Presse заявление Столтенберга.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после подписания совместной декларации ЕС и НАТО отметила: «Украина должна получить все военное оснащение, необходимое ей для защиты территории». «Военная поддержка должна продолжаться, чтобы Украина могла защитить себя», — подчеркнул председатель Европейского совета Шарль Мишель. Постоянный председатель ЕС напомнил, что европейцы первыми предоставили Украине военное оборудование вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

10 января руководители Евросоюза и НАТО подписали совместное заявление об усилении сотрудничества и координации в сфере обороны в условиях, когда вторжение России в Украину поставило под угрозу безопасность в Европе.

Сейчас мы столкнулись с тем, что представляет собой самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Жестокая война России против Украины противоречит международному праву и принципам Устава ООН. Эта война ставит под угрозу безопасность и стабильность в Европе и остальном мире, усугубляет продовольственный и энергетический кризис в ущерб миллиардам людей.

Заявление о сотрудничестве ЕС-НАТО.

Как отмечает AFP, Североатлантический альянс и единая Европа много лет стремятся улучшить координацию своих действий, с тем чтобы строительство общей системы обороны в ЕС не шло в разрез и не подрывало блок НАТО во главе с США. В совместном заявлении особо подчеркивается, что два объединения играют «взаимодополняющие, согласованные и усиливающие друг друга» роли:

НАТО остается основой коллективной обороны своих членов и по-прежнему имеет важное значение для евроатлантической безопасности. Мы признаем заинтересованность в более сильной и эффективной европейской обороне, которая эффективно способствует глобальной и трансатлантической безопасности, дополняет действия НАТО и совместима с ней.

Война РФ против Украины в заявлении названа «самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия», а настоящий момент — «поворотным этапом для евроатлантической безопасности и стабильности».

Наше время более чем когда-либо свидетельствует о важности трансатлантических связей и необходимости более тесного сотрудничества между НАТО и ЕС,

— указано в заявлении.

НАТО и ЕС обязуются вывести свое партнерство «на новый уровень» и мобилизовать «весь спектр» имеющихся у них средств — «политических, экономических и военных — для достижения общих целей в интересах миллиарда граждан» своих стран.

21 из 27-ми государств ЕС являются членами НАТО. Еще два — Финляндия и Швеция — должны войти в военно-политический альянс после урегулирования спорных вопросов в отношениях с Турцией.

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