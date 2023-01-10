Телеканал «Дождь» получил европейскую лицензию на вещание в Нидерландах

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Независимый русскоязычный телеканал «Дождь», лишенный европейской лицензии на вещание властями Латвии, получил новую европейскую лицензию. Она была выдана Комиссариатом по средствам массовой информации Нидерландов, подтвердил главный редактор ТК «Дождь» Тихон Дзядко 10 января.

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Сообщение о выдаче пятилетнего разрешения на вещание «Дождю» на сайте нидерландского медиарегулятора появилось еще 22 декабря. СМИ обратили внимание на него только 9 января, после того, как об этом сообщил корреспондент Латвийского радио в Брюсселе Артем Конохов. Подтверждение от телеканала поступило 10 января.

«Это означает, что Дождь может вернуться в кабельные сети, из которых телеканал был отключен в связи с отзывом лицензии по решению латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 6 декабря», — написал Тихон Дзядко 10 января.

Он сообщил, что «Дождь» перенесет свой редакционный центр из Риги в Амстердам, и амстердамская студия станет основной для телеканала, как только сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах. При этом телеканал планирует сохранить бюро и часть сотрудников в Риге.

Кроме того, Дзядко сообщил, что «Дождь» оспорил в суде решение латвийского медиарегулятора об отзыве лицензии у телеканала. «Мы будем отстаивать в суде свою репутацию, на которую работали последние 13 лет», — написал он.

6 декабря прошлого года Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) решил аннулировать латвийскую лицензию на вещание независимого телеканала «Дождь», который в России был признан «иноагентом» и вынужденно приостановил работу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Европейскую лицензию на вещание в Латвии телеканал получил в июне 2022 года и возобновил вещание из-за пределов РФ.

🢡 В Латвии решили отозвать лицензию телеканала «Дождь». Это серьезный удар по свободе информации, заявили «Репортеры без границ»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии объяснил свое решение об аннулировании лицензии «Дождя» соображениями «национальной безопасности и общественного порядка».

Одной из причин, как указал в своем решении медиарегулятор, стали слова (уже бывшего) ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире, призывая зрителей сообщать на специальную почту о нарушениях в ходе мобилизации в РФ, выразил надежду, что «Дождь» смог помочь российским военным, «например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

После этого главный редактор телеканала Тихон Дзядко принес извинения зрителям и подчеркнул, что телеканал «Дождь» «не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами».

Алексей Коростелев был уволен, вслед за ним ушли несколько сотрудников телеканала.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призывала латвийский регулятор не аннулировать лицензию «Дождя» и выразила «глубокое сожаление» в связи с таким решением. «Если инкриминируемые правонарушения и могут быть объектом критики, это серьезный удар по свободе информации», — заявили в организации.

🢡 Где баланс между свободой СМИ и доводами о защите нацбезопасности? Профессор Андрей Рихтер о ситуации с «Дождем» в Латвии

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