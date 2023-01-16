В Беларуси начался очередной суд над журналистом — Анджею Почобуту грозит 12 лет тюрьмы

16 января Гродненский областной суд приступил к рассмотрению дела журналиста и активиста непризнанного властями Союза поляков Анджея Почобута. Его обвиняют в разжигании вражды, реабилитации нацизма и призывах к санкциям против Беларуси. Журналист провел в СИЗО 664 дня. На минувшей неделе стало известно о приговорах, вынесенных трем работникам СМИ: Юлию Мудревскую осудили на полтора года колонии за участие в протестах 2020 года, Снежану Инанец и Александра Лычавко приговорили к «домашней химии». В Гомеле вскоре начнется суд над Ларисой Щиряковой, бывшей журналисткой телеканала «Белсат».

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Судебный процесс проходит в закрытом режиме по требованию прокуратуры.

Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года после обыска в квартире. Тогда было задержано несколько активистов Союза поляков Беларуси, закрытого властями в нулевых. Сейчас за решеткой только Почобут — остальных активистов отпустили после дипломатических усилий Польши, они покинули страну.

Белорусские власти после начала кризиса 2020 года стали своеобразно трактовать исторические события 20 века. Так, статья о нападении СССР на Польшу в сентябре 1939 года и ее разделе по пакту Молотова-Риббентропа, в которой действия СССР журналист назвал агрессией, стала поводом для обвинения Анджея Почобута в «разжигании вражды по национальному признаку».

В вину Почобуту также ставят заявления журналиста в защиту польского меньшинства в Беларуси, статью в издании Gazeta Wyborcza о подавлении белорусских протестов в 2020 году и очерк об одном из командиров польского антикоммунистического сопротивления на Гродненщине.

Также журналист обвиняется в призывах к санкциям против Беларуси.

По информации правозащитного центра «Весна», Анджею Почобуту предлагали уехать из Беларуси в обмен на освобождение, как другим активистам польского меньшинства, задержанным 25 марта 2021 года, предлагали и написать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Журналист отказался.

В октябре 2022 года Комитет госбезопасности внес Анджея Почобута в список террористов.

Правозащитники, польские власти, международное сообщество признали уголовные дела против активистом польского меньшинства в Беларуси политически мотивированными.

Анджей Почобут в суде. Процесс по делу журналиста неоднократно переносили: сначала судебное разбирательство назначили на 28 ноября 2022 года, затем на 9 января 2023-го, и наконец — на 16 января. © spring96.org

Анджей Почобут уже был политическим заключенным в 2011 году. Журналиста обвинили в оскорблении и клевете на президента Беларуси. Он получил три года лишения свободы с отсрочкой на два года. Был освобожден в зале суда.

Gazeta Wyborcza назвала Анджея Почобута одним из символов 2022 года: «Наш журналист, оппозиционер, который борется за свободу и демократию в Беларуси. Он находится в тюрьме уже почти два года, и, несмотря на требования мира о его освобождении побратим Путина Александр Лукашенко остается слепым и глухим». В 2021 году Анджей Почобут признан признан журналистом года в Польше.

Новости о белорусской журналистике сейчас — это новости из судов

На минувшей неделе стало известно о приговоре главному редактору портала «Автобизнес» Юлии Мудревской. Суд Фрунзенского района Минска признал ее виновной в участии в протестах 2020 года и приговорил к полутора годам колонии. Приговор вынесен еще в декабре 2022 года, но правозащитникам стало известно о нем только сейчас.

Силовики задержали Юлию Мудревскую 16 июня 2022 года вместе с выпускающим редактором портала Вадимом Зенкевичем и редактором спецпроектов Юрием Гладчуком. В отношении Мудревской и Гладчука возбудили уголовные дела и отправили в СИЗО.

У правозащитников пока нет информации о вынесении приговора Юрию Гладчуку, суд на которым начался 2 декабря.

13 января суд Первомайского района Минска приговорил политзаключенных журналистов Снежану Инанец и Александра Лычавко к «домашней химии» — осужденные не направляются в спецучреждения, однако имеют определенные ограничения, их регулярно проверяет милиция

Супругов признали виновными в «участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Журналистку портала onliner.by Снежану Инанец приговорили к двум годам ограничения свободы, журналиста-фрилансера Александра Лычавко — к трем годам.

Связь с Александром Лычавко и Снежаной Инанец пропала 6 октября 2022 года. На следующий день в одном из провластных телеграм-каналов появилось «покаянное видео», где супруги говорили о том, что были подписаны на «деструктивные каналы», а также о своем участии в августе 2020 года в нескольких акциях протеста.

В ближайшее время в Гомеле должен начаться суд над бывшей журналисткой Ларисой Щиряковой — она ушла из профессии, занялась этнографическими фотопроектами, но сотрудничество с телеканалом «Белсат» в прошлом, видимо, беспокоит белорусские власти. Ларису Щирякову задержали 6 декабря 2022 года, а ее 16-летнего сына отправили в приют.

Против бывшей журналистки заведено дело «о дискредитации Республики Беларусь» — ей грозит до четырех лет тюрьмы. В чем суть обвинения — пока неизвестно.

На днях союзы французских журналистов SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes и Европейская федерация журналистов (EFJ) призвали к немедленному освобождению Ларисы Щиряковой.

В 2018 году Лариса Щирякова была приглашена в Париж и Брюссель союзами французских журналистов и ассоциацией «Профессия: фрилансер». По этому случаю она была принята Национальным собранием в Париже и Европейской комиссией в Брюсселе, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Президент EFJ Майя Север сказала: «Мы думаем о Беларуси и обо всех журналистах или бывших журналистах, которых до сих пор преследуют. Задержание Ларисы совершенно неприемлемо. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать ее и потребовать ее освобождения».

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