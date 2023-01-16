В ЕС только 50% опасных отходов производства перерабатываются, а объемы отходов растут

Об опасном росте на территории Евросоюза объемов опасных отходов говорит опубликованный 16 января аналитический документ Европейской счетной палаты. Эксперты указывают на нынешние и грядущие проблемы ЕС, в частности, связанные с незаконным оборотом и выбросом опасных отходов в окружающую среду. Эта незаконная практика приносит криминальным кругам прибыль в размере от 1,5 до 1,8 млрд евро.

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Ева Линдстрем, член Европейской аудиторской палаты, подчеркнула в ходе презентации анализа в Мадриде, что «объемы опасных отходов растут». Исследование касается взрывоопасных, раздражающих или токсичных отходов вредных для здоровья человека и окружающей среды. Эксперты призывают незамедлительно приступить к решению этой проблемы, начав с классификации химикатов, учета их передвижений, их эффективной переработки и, безусловно, борьбы с незаконным оборотом и сбросом.

Рост объема опасных отходов в Евросоюзе наблюдается с 2004 года, несмотря на то, что уже с 1991 года ЕС призывал предпочитать промышленные процессы с минимальными отходами. Была также введена обязанность производителей платить за переработку вредных остатков производства и информировать о вреде потребителей производимой продукции.

Ева Линдстрем отметила, что вторичная переработка, а также сжигание отходов для производства энергии остаются наиболее предпочтительными. Но сегодня только 50% отходов перерабатывается. Другая половина либо выбрасывается в окружающую среду, либо несанкцианированно отправляется на свалки.

Аналитики считают, что попытки заставить промышленников отвечать кошельком за вредные выбросы и высокая стоимость переработки отходов нередко приводит к тому, что предприятия фальсифицируют информацию о токсичности своих отходов, чтобы беспрепятственно отправлять их в водоемы или на свалки, иногда на территории других стран ЕС.

Чтобы предотвратить такую практику, эксперты призывают унифицировать классификацию вредных производств и веществ на территории стран ЕС для более эффективной борьбы с нарушителями экологических норм. Кроме того, они призывают усовершенствовать технологию переработки, чтобы извлекать из отходов максимум содержащихся там ценных металлов и других материалов, необходимые в электроники и других видах производства. Это могло бы повысить стратегическую автономию Евросоюза

Анализ останавливается также на махинациях с незаконным перемещением и несанкционированным захоронением опасных отходов, которые в Европе «по-прежнему остаются прибыльным бизнесом». По оценкам Европейской аудиторской палаты, такой трафик приносит организованной преступности от 1,5 до 1,8 млрд евро. А случаи выявления, расследования, и, тем более судебного преследования «очень редки», санкции «незначительны».

Поэтому эксперты предлагают ввести строгий электронный контроль для слежения за перемещением опасных отходов и борьбы с ложными декларациями промышленников. Чтобы пресечь незаконный трафик, предлагается ужесточить механизм санкций за незаконный оборот опасными отходами, а также запретить передачу отходов, предназначенных для утилизации.

По данным Европейской аудиторской палаты, 75% опасных отходов в ЕС приходится на обрабатывающую промышленность, в частности металлургию, очистку воды, строительство и горнодобывающую промышленность. Но токсичные вещества попадают в окружающую среду также в ходе нашей бытовой деятельности: когда мы используем чистящие вещества, выбрасываем электронику и использованные батарейки. Токсичными являются и продукты фармацевтики.

С момента утверждения «таксономического регламента» в 2020 году ЕС прекратил финансирование сжигания опасных отходов и их захоронения на свалках, считая эту деятельность экологически неустойчивой.

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