В Германии подтвердили отставку министра обороны Кристине Ламбрехт

Глава оборонного ведомства ФРГ Кристине Ламбрехт подала заявление об отставке канцлеру Олафу Шольцу, заявление опубликовано в понедельник, 16 января. Имя ее преемника пока неизвестно.

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То внимание, которое СМИ уделяли мне в течение нескольких месяцев, вряд ли позволяет объективно освещать и обсуждать проблемы солдат, бундесвера и направления политики безопасности в интересах граждан Германии,

— пишет Кристине Ламбрехт в своем заявлении.

В связи с этим «сегодня я попросила канцлера освободить меня от обязанностей министра обороны», — говорится в тексте.

Отставка произошла на фоне давления по вопросу поставок танков в Украину, оказываемого на Германию в последние недели.

Встреча западных союзников во главе с США в рамках контактной группы по обороне Украины состоится в пятницу на американской базе в Рамштайне. Ожидается, что на встрече будет объявлено о дальнейшей военной помощи Украине и поставках новых вооружений.

57-летняя Ламбрехт, занимавшая пост министра юстиции от социал-демократов в предыдущем коалиционном правительстве Ангелы Меркель, неоднократно подвергалась критике за ошибки с момента начала войны в Украине 24 февраля. Так, экс-министр подверглась критике Киева, объявив об отправке 5000 касок, в тот момент когда украинские власти и Владимир Зеленский попросили тяжелое вооружение.

Видео, в котором она представила свое новогоднее поздравление в начале января, также вызвало насмешки и критику в ее адрес.

В нем министр подводила итоги года, вспомнив «много-много встреч с интересными и замечательными людьми». Речь она записала на фоне фейерверков, министра плохо слышно. Украину Ламбрехт практически не упоминала.

Резкая реакция не заставила себя ждать.

Сомнения в том, что она подходит для этой работы, существовали уже давно. Настало время канцлеру ответить за последствия,

— выступила с критикой берлинская газета Tagesspiegel.

Новогодняя речь, записанная на мобильный телефон на берлинском тротуаре и едва понятная из-за фейерверков и отсутствия микрофона, достаточно неловкая даже для деревенского бургомистра, а для министра обороны страны-члена НАТО это просто позор,

— заявила газета Bild, самая читаемая в ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку Кристине Ламбрехт с поста министра обороны и «согласен с этим решением», — заявил в понедельник представитель немецкого правительства, добавив, что вскоре он предложит преемника президенту Германии.

Отвечая на вопрос, принял ли Шольц отставку Ламбрехт, пресс-секретарь сказал: «Да».

Новый министр обороны Германии будет назначен во вторник, — сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на правительственные источники.

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