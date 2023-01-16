Министр обороны ФРГ Ламбрехт уходит в отставку на фоне дебатов о поставках немецких танков Leopard 2

поставки танков Украине

Танк Leopard 2 во время демонстрационного мероприятия, проведенного немецким бундесвером для СМИ в Мюнстере недалеко от Ганновера, Германия, среда, 28 сентября 2011 года. Германия будет продолжать тщательно взвешивать каждый шаг и консультироваться со своими союзниками по поводу дальнейших поставок оружия в Украину, заявил в пятницу канцлер Олаф Шольц, столкнувшийся с растущим давлением в вопросе одобрения поставок Киеву боевых танков немецкого производства.

Правительство Германии подвергается давлению в вопросе о поставках в Украину танков Leopard 2 немецкого производства либо из запасов Бундесвера, либо из других стран, у которых они стоят на вооружении и которым необходимо разрешение ФРГ для их передачи Киеву. В настоящее время в европейских арсеналах имеется около 2000 танков Leopard 2, что на сегодняшний день является самым большим танковым парком в Европе. Сможет ли отставка Кристине Ламбрехт способствовать принятию решения о поставках Leopard 2 и придать новый импульс оборонной политике Германии?

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Как пишет газета Le Monde, до этого момента западные союзники Киева ставили поставку тяжелых танков в Украину за красную черту, считая, что помощь с такой мощной техникой может привести к эскалации конфликта с Москвой. Но усиление российских ударов по гражданскому населению и перспектива затяжной войны, если Украине не будет оказана дальнейшая помощь, окончательно убедили ряд стран сделать шаг навстречу. Помимо Великобритании, Финляндия и Польша заявляют, что готовы отправить танки в Украину, но им нужен зеленый свет из Берлина.

На это, в том числе, направлено заявление, сделанное Даунинг-стрит в субботу.

Органы обороны и безопасности страны считают, что открылось окно возможностей, поскольку Россия находится в обороне из-за проблем с поставками и низкого морального духа. Премьер-министр призывает союзников как можно скорее направить поддержку в Украину,

— говорится в заявлении.

Уже находясь в авангарде военной поддержки Украины, британское правительство объявило в субботу 14 января о поставке «в ближайшие недели» четырнадцати тяжелых танков Challenger 2 в помощь ВСУ. Это первое с момента российского вторжения заявление, сделанное одной из стран Запада о поставках тяжелых танков. Эта поставка отражает «стремление Великобритании усилить поддержку Украины», — заявили на Даунинг-стрит после телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В интервью The Economist, верховный главнокомандующий Украины Валерий Залужный заявил, что для возобновления наступательных операций потребуется 300 западных танков: они более точные и мощнее советских моделей, уже поставляемых некоторыми европейскими странами.

До настоящего времени канцлер ФРГ Олаф Шольц придерживался крайне осторожной политики в предоставлении Украине тяжелого вооружения.

Однако в течение нескольких дней наметилась смена курса. Согласно немецкой газете Handelsblatt, правительство Германии готовится к поставке Украине боевых танков Leopard 2. Как стало известно газете из источников, знакомых с ходом обсуждений, Германия обсуждает возможность участия в планируемом альянсе европейских пользователей Leopard. Германии вряд ли удастся избежать давления и следующая неделя будет решающей, — заявляет издание, ведь нескольких стран (Польша, Финляндия и Испания), имеющих Leopard 2 в своих запасах, заявили о желании поставить их на вооружение Украине.

Leopard 2 считается самым мощным основным боевым танком в мире, на сегодняшний день парк насчитывает более 3500 единиц. Хотя система была создана еще в 1970-х годах, за прошедшие годы она неоднократно подвергалась техническому усовершенствованию.

В этой поставке Германия играет ключевую роль, поскольку правительство ФРГ должно утверждать каждый экспорт.

Канцлер Шольц выдвинул три элемента для обоснования своей твердости:

страх перед прямой войной между НАТО и Россией,

необходимость действовать в альянсе

необходимость оставить дипломатический выход для президента Владимира Путина.

По словам газеты Le Monde, его политическая партия, СДПГ, по-прежнему склоняется к пацифизму и придерживается этой линии, как и часть немецкого общественного мнения — из опасений быть втянутой в конфликт с Москвой. По данным недавнего опроса, проведенного для телеканала ZDF, 46% опрошенных не одобряют поставку танков в Украину, 42% — поддерживают.

Отставка в понедельник министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, может способствовать принятию решения о поставках Leopard 2 и придать новый импульс оборонной политике Германии, — пишет Le Monde.

Позиция Ламбрехт была отмечена скорее колебаниями, чем четкой стратегией с момента речи Олафа Шольца о «Zeitenwende» («смене эпохи»), произнесенной в Бундестаге через несколько дней после начала российского вторжения в Украину, в конце февраля 2022 года, которая положила конец немецкой традиции сдержанности в вопросах безопасности.

Согласно различным источникам, зеленый свет из Берлина может быть дан в пятницу, во время новой встречи союзников Украины на военной базе США в Рамштайне (Германия).

«Недавние обещания предоставить тяжелое вооружение важны — и я ожидаю большего в ближайшем будущем», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в воскресенье.

Глава НАТО высоко оценил решение канцлера Германии Олафа Шольца отправить ВСУ БМП Marder. Но на встрече союзников на базе США в Рамштайне 20 января должны быть приняты дальнейшие решения.

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По поводу опасности ядерной эскалации, на которую неоднократно ссылался Шольц, Столтенберг сказал: «Риск применения ядерного оружия невелик». Китай и другие страны послали России сигнал, «что ядерное оружие не должно быть использовано».

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