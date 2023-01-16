Умерла звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида

Умерла известная итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида, сообщило 16 января министерство культуры Италии. Ей было 95 лет.

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«Прощай, дива большого экрана, героиня более чем полувековой истории итальянского кино», — написал в твиттере министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Addio ad una diva del grande schermo, protagonista di oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Il suo fascino resterà eterno.

Ciao Lollo. pic.twitter.com/LbHf2MMXFy — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) January 16, 2023

Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в городе Субьяко (регион Лацио) в центре Италии в семье со скромным достатком. Позже ее семья переехала в Рим, где Лоллобриджида училась в художественном училище. Она участвовала в конкурсах красоты и начала сниматься в кино, получив несколько второплановых ролей в итальянских фильмах во второй половине 1940-х.

В 2007 году в интервью итальянскому Vanity Fair Лоллобриджида рассказывала, что хотела стать не актрисой, а художницей, и начала работать в кино «только для того, чтобы принести деньги в семью».

Свои первые большие роли, принесшие ей славу, итальянская актриса нашла во Франции, напоминает французское издание Télérama. Первый крупный успех ей принесла роль в картине кинорежиссера Кристиана-Жака «Фанфан-тюльпан» (1952), где Джина Лоллобриджида сыграла главную роль вместе с известным французским актером Жераром Филипом.

Джину Лоллобриджиду также хорошо помнят по роли Эсмеральды в фильме «Собор Парижской Богоматери» (1956) французского режиссера Жана Деланнуа, а также по ролям в фильмах «Приходи в сентябре», «Ночные красавицы» и «Провинциалка», «Самая красивая женщина в мире».

Итальянская актриса снималась с Фрэнком Синатрой, Шоном Коннери, Марчелло Мастрояни и другими знаменитыми актерами. Лоллобриджида считалась соперницей в мире кино другой итальянской известной актрисы Софи Лорен.

Лоллобриджида снималась до 1962 года в Соединенных Штатах, а затем вернулась в Италию. С тех пор актриса все реже появлялась в кино и на телевидении. Она посвятила себя искусству фотографии и скульптуре.

Во Франции итальянская актриса была возведена в кавалеры ордена Почетного Легина.

Президент Франции Франсуа Миттеран награждает Джину Лоллобриджиду орденом Почетного легиона, 1993 г. ASSOCIATED PRESS - Laurent Rebours

В 1999 году она безуспешно участвовала в выборах в Европарламент. В 2022 году в возрасте 95 лет выдвинулась в итальянский Сенат по списку популистского евроскрептического альянса «Суверенная и народная Италия».

В сентябре, за две недели до выборов, Джина Лоллобриджида была госпитализирована с переломом бедренной кости, отмечает итальянское агентство Ansa.

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