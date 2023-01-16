Умерла звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида
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Умерла известная итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида, сообщило 16 января министерство культуры Италии. Ей было 95 лет.
«Прощай, дива большого экрана, героиня более чем полувековой истории итальянского кино», — написал в твиттере министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.
Addio ad una diva del grande schermo, protagonista di oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Il suo fascino resterà eterno.— Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) January 16, 2023
Ciao Lollo. pic.twitter.com/LbHf2MMXFy
Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в городе Субьяко (регион Лацио) в центре Италии в семье со скромным достатком. Позже ее семья переехала в Рим, где Лоллобриджида училась в художественном училище. Она участвовала в конкурсах красоты и начала сниматься в кино, получив несколько второплановых ролей в итальянских фильмах во второй половине 1940-х.
В 2007 году в интервью итальянскому Vanity Fair Лоллобриджида рассказывала, что хотела стать не актрисой, а художницей, и начала работать в кино «только для того, чтобы принести деньги в семью».
Свои первые большие роли, принесшие ей славу, итальянская актриса нашла во Франции, напоминает французское издание Télérama. Первый крупный успех ей принесла роль в картине кинорежиссера Кристиана-Жака «Фанфан-тюльпан» (1952), где Джина Лоллобриджида сыграла главную роль вместе с известным французским актером Жераром Филипом.
Джину Лоллобриджиду также хорошо помнят по роли Эсмеральды в фильме «Собор Парижской Богоматери» (1956) французского режиссера Жана Деланнуа, а также по ролям в фильмах «Приходи в сентябре», «Ночные красавицы» и «Провинциалка», «Самая красивая женщина в мире».
Итальянская актриса снималась с Фрэнком Синатрой, Шоном Коннери, Марчелло Мастрояни и другими знаменитыми актерами. Лоллобриджида считалась соперницей в мире кино другой итальянской известной актрисы Софи Лорен.
Лоллобриджида снималась до 1962 года в Соединенных Штатах, а затем вернулась в Италию. С тех пор актриса все реже появлялась в кино и на телевидении. Она посвятила себя искусству фотографии и скульптуре.
Во Франции итальянская актриса была возведена в кавалеры ордена Почетного Легина.
В 1999 году она безуспешно участвовала в выборах в Европарламент. В 2022 году в возрасте 95 лет выдвинулась в итальянский Сенат по списку популистского евроскрептического альянса «Суверенная и народная Италия».
В сентябре, за две недели до выборов, Джина Лоллобриджида была госпитализирована с переломом бедренной кости, отмечает итальянское агентство Ansa.
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