Qatargate: Европарламент рассмотрит лишение фигурантов дела иммунитета

Депутатов Европейского парламента Андреа Коццолино и Марка Тарабеллу, которые оказались в центре коррупционного скандала с участием Катара, могут лишить иммунитета. О запуске соответствующей процедуры, как ожидается, формально объявят сегодня в рамках пленарной сессии, после чего дело рассмотрит комиссия по юридическим вопросам. Окончательное голосование евродепутатов пройдет уже в феврале — но едва ли какая-либо из парламентских групп в Страсбурге выступит против.

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Процедура лишения депутатов парламентского иммунитета была запущена в начале января. Итальянца Андреа Коццолино и бельгийца Марка Тарабеллу прокуратура Бельгии подозревает в получении денег от Катара. Незадолго до этого на фоне коррупционного скандала их членство в политических партиях уже было приостановлено.

Председатель Европарламента Роберта Метсола в твиттере объявила, что приняла решение о запуске процедуры.

«Безнаказанности не будет. Никакой»,— написала она.

Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.



There will be no impunity. None. — Roberta Metsola (@EP_President) January 2, 2023

Парламентский иммунитет защищает депутатов от задержания, допроса или любой другой формы преследования в странах-членах ЕС. Для того, чтобы лишить евродепутатов парламентского иммунитета, требуется соответствующая резолюция Европарламента. Ее должны принять простым большинством голосов.

Накануне 15 января стало известно, что Марк Тарабелла ездил в Катар за счет эмирата. Согласно регламенту Европейского парламента, оплату таких расходов необходимо декларировать, однако депутат этого не сделал. Другая депутат Европарламента Мария Арена также сказала, что «забыла » задекларировать поездку из-за « сложной » формы документа.

Подробнее о коррупционном скандале читайте в материале RFI

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