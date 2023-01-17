Борис Писториус назначен новым министром обороны ФРГ
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Борис Писториус, министр внутренних дел немецкой земли Нижняя Саксония, был назначен во вторник, 17 января, новым федеральным министром обороны, – цитирует агентство Reuters заявлении правительства Германии. Ослабленная серией промахов и критикой ее способности модернизировать вооруженные силы ФРГ, предыдущий министр обороны Кристине Ламбрехт в понедельник подала в отставку.
Борис Писториус занимал пост министра внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года и долгое время рассматривался как кандидат на федеральный пост. Он баллотировался на выборах 2019 года на пост председателя Социал-демократической партии (СДПГ).
Его назначение прошло на фоне давления западных союзников на Германию с требованием дать зеленый свет на поставку Украине танков Leopard 2 немецкого производства.
► Министр обороны ФРГ Ламбрехт уходит в отставку на фоне дебатов о поставках Украине немецких танков Leopard 2
По словам канцлера Олафа Шольца, Борис Писториус — «правильный человек» для руководства министерством обороны ФРГ.
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что первым пунктом повестки дня Бориса Писториуса в качестве министра обороны Германии будет вопрос о поставках боевых танков на Украину.
Берлин до сих пор отказывался передавать танки или разрешать союзникам, у которых они есть, делать это, заявляя, что западные танки должны поставляться Украине только при наличии соглашения между основными союзниками Киева, включая США.
Ожидается, что о дополнительной военной помощи Украине будет объявлено в пятницу на встрече союзников в Рамштайне (Германия).
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