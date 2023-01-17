В Минске заочно судят Светлану Тихановскую и ее соратников по Координационному совету

БЕЛАРУСЬ

Белорусского демократического лидера обвиняют по десяти статьям Уголовного кодекса, среди них госизмена и заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Сама подсудимая в это время принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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В Минском городском суде 17 января в пустой железной клетке, по замыслу властей, должны были бы находиться Светлана Тихановская, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Мария Мороз и Сергей Дылевский. Но все фигуранты «дела Координационного совета» сейчас вне Беларуси.

Светлана Тихановская, участница президентских выборов 9 августа 2020 года, была принудительно выдворена из страны вскоре после дня голосования. Данные протоколов, которые удалось фиксировать, опросы, массовый выход белорусов на улицы по всей стране позволяют ей называть себя избранным президентом, именно с ней и ее Офисом сейчас официально контактируют западные правительства и международные организации.

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Светлану Тихановскую обвиняют по 10 уголовным статьям: «подготовка к захвату и удержанию зданий и сооружений»; «подготовка к участию в массовых беспорядках»; «заговор с целью захвата власти неконституционным путем»; «создание экстремистских формирований и руководство ими»; «призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»; «разжигание вражды»; «государственная измена»; «организация и руководство произвольным присвоением звания и полномочий должностного лица»; «воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме»; «подготовка лиц к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

В заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, разжигании социальной вражды и розни обвиняются все фигуранты дела. Наказание по некоторым из этих статей измеряется двузначными цифрами.

У Мінскім гарадскім судзе пачынаецца завочны суд над Святланай Ціханоўскай, Паўлам Латушкам, Вольгай Кавальковай, Марыяй Мароз, Сяргеем Дылеўскім



Справу вядзе суддзя Пётр Арлоў. pic.twitter.com/dgtumseLb5 — Viasna (@viasna96) January 17, 2023

В обвинениях дипломата, экс-министра культуры Павлу Латушко также значатся «превышение служебных полномочий» и «получение взятки».

Во время президентской кампании Ольга Ковалькова являлась доверенным лицом Светланы Тихановской, Мария Мороз — членом инициативной группы и главой штаба предвыборной кампании Тихановской. Сергей Дылевский во время послевыборных протестов возглавил стачком Минского тракторного завода.

Производство в отношении фигурантов «дела Координационного совета» начато 20 октября 2022 года — «в особом порядке». Это белорусское ноу-ха: «производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, находящегося за пределами Республики Беларусь и уклоняющегося от явки в орган, ведущий уголовное производство». В декабре 2022 года в Беларуси уже вынесены первые «заочные» приговоры.

Что говорят подсудимые

11 января Светлана Тихановская обратилась в Минский городской суд с требованием предоставить ей право ознакомления с материалами дела в заочном судебном заседании. Она считает процедуру заочного судебного разбирательства нарушением основных прав и свобод человека.

Во время судебного процесса Светлана Тихановская находится в Швейцарии — она официально участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впервые с 1992 года белорусская делегация приглашена к участию в этом мероприятии.

17 января Светлана Тихановская участвует в дискуссии «В защиту Европы» совместно с президентами Польши, Литвы, Северной Македонии и министром иностранных дел Испании.

По словам Тихановской, суд над ней и ее соратниками — «месть» Лукашенко. «Эти судебные процессы — вовсе не судебные процессы. Это шоу, фарс, и к правосудию это не имеет никакого отношения», — заявила Светлана Тихановская в комментарии AFP.

Belarus opposition leader Svetlana Tikhanovskaya called her trial in absentia, set to start on Tuesday, a "farce" and "revenge" from President Alexander Lukashenko,saying she had not been given access to court documents.https://t.co/1trZciO9lM — AFP News Agency (@AFP) January 16, 2023

17 января в своем телеграм-канале Светлана Тихановская написала:

Сегодня начинается то самое «заочное судебное производство», которое режим начал против меня. Обвиняют во всех мыслимых преступлениях по 10 статьям. Всерьёз комментировать этот фарс сложно, но игнорировать это нарушение прав я не собираюсь. О процессе мне и моей команде удалось выяснить немного. О суде я узнала из СМИ, а не из официального уведомления. Мне отказали в праве участвовать в заседании, а также получить копии обвинения и протоколов. А имя и фамилию моего «защитника», назначенного судом, мне сообщили только в прошлую пятницу. С учетом выходных, мне просто не оставили возможности обсудить с адвокатом стратегию защиты. Вот такое «правосудие». Но и это – не всё. Назначенный адвокат, несмотря на мои попытки с ним связаться, на связь так и не вышел. Как он собирается меня защищать? Уверена, что это и не входило в его планы. Что я хочу сказать всем участвующим в этом процессе, от заказчиков дела, до судей, прокуроров, следователей и того самого защитника: я знаю, что своими действиями вы пытаетесь запугать и дискредитировать меня. Но вы только даёте прямые доказательства своих преступлений против народа Беларуси. За эти два года со мной, как и со всеми белорусами, произошли большие трансформации. Мы каждый день смотрим в глаза страху и усталости – и продолжаем работать ради Беларуси будущего. Три года назад я не думала, что когда-то меня будут преследовать в заочном суде. Но я и не думала, что мне выпадет честь впервые за 30 лет представлять нашу страну и будущее ее экономики на самом важном экономическом форуме в Давосе. Это будущее наступит, и его неизбежность вас пугает. Беларусь будет свободной, независимой, мирной и успешной страной. И то, как вы, соучастники этих судилищ, боитесь этого будущего - не заставит ни меня, ни белорусов остановиться на пути к своей мечте.

Павел Латушко отказался от назначенного ему адвоката. Он заявил «Радыё Свабода», что не собирается следить за процессом.

Это нельзя назвать судом, это можно рассматривать как цирк, как представление, как спектакль (…) Я посвящу это время (судебного процесса), чтобы дальше работать над санкционной политикой, над большим давлением в отношении режима, в том числе и в деле привлечения к будущей уголовной ответственности всех тех, кто занимается сегодня нарушением законодательства,

— сказал Павел Латушко.

Еще один суд над Сергеем Тихановским

16 января стало известно о новом обвинении против Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, осужденного на 18 лет тюрьмы. Сергей Тихановский начинал президентскую кампанию, быстро набирая популярность в стране весной 2020 года, но был задержан еще до этапа регистрации кандидатов. На выборы пошла его жена — власти выдали ей регистрацию кандидатом в президенты, не ожидая, видимо, такой поддержки обществом жены задержанного политика.

Как сообщил Следственный комитет, Сергею Тихановскому предъявлено обвинение в «совершении преступления против правосудия», эта статься предусматривает до двух лет лишения свободы.

По информации СК, Сергей Тихановский, находясь на тюремном режиме, якобы нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты.

Светлана Тихановская в своем телеграм-канале прокомментировала новое обвинение против мужа:

С появлением каждой новой такой новости и новых абсурдных обвинений меня спрашивают, как я к этому отношусь. Но моя позиция остается неизменной, как и позиция Сергея. Уже два с половиной года моего мужа пытаются выставить преступником. Как пытаются выставить преступниками белорусов за «завышенные» на несколько копеек цены на курицу, игру на виолончели на улице или комментарии в интернете. Но для своих детей Сергей — заботливый отец. Для своих последователей Сергей — лидер, которому важно слушать и слышать людей. А для народа Беларуси Сергей — по-прежнему воплощение гордости, силы и харизмы. И никакие обвинения никогда этого не изменят,

— сказала политик.

По словам Светланы Тихановской, за желание власти Александром Лукашенко «расплачиваются 9 миллионов белорусов». «Расплачиваются ростом цен, пустыми кошельками, невозможностью спокойно жить. Расплачиваются своей безопасностью, своим настоящим и будущим своих детей. Кто-то расплачивается самым ценным— жизнью. Кто-то получает огромные сроки и проводит лучшие годы жизни в тюрьме»,— заявила Светлана Тихановская.

По состоянию на 17 января правозащитниками в Беларуси признаны политическими заключенными 1438 человек.

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