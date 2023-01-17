Эксперт: Москва может в любой момент повторить февральский удар с территории Беларуси по Украине

КОММЕНТАРИИ

«Для нанесения отвлекающего удара достаточно даже тех российских войск, которые уже находятся в Беларуси. Такой удар имеет смысл для Москвы в рамках возможного большого российского наступления в Украине», — считает военный обозреватель Андрей Поротников.

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В декабре и январе между Беларусью и Россией постоянно курсируют эшелоны с военной техникой и военнослужащими из России, обученных в Беларуси мобилизованных россиян отправляют на фронт близ Донецка, техника путешествует то к белорусско-украинской границе, то отходит на запад и север Беларуси. Глава украинской разведки Кирилл Буданов накануне нового года назвал эти действия военными «каруселями». «Советский Союз использовал аналогичную тактику во время Второй мировой войны, отправляя солдат в бесполезных поездках на поезде, чтобы имитировать атаку или отступление», — заявил Кирилл Буданов в интервью The New York Times.

16 января Москва и Минск в условиях войны начали совместные маневры военной авиации в Беларуси. При этом, как сообщает авторитетный информационный ресурс о перемещениях российских войск в Беларуси «Беларускі Гаюн», «за первый день летно-тактических учений ВС РБ и РФ в Беларуси не взлетел ни один истребитель или вертолёт», во второй день активности военной авиации России в белорусском воздушном пространстве также не было замечено, то есть боевые единицы российской авиации только лишь прибывали на белорусские аэродромы.

Как заявил 16 января глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко во время телемарафона, сейчас «в Беларуси находится около 11 тысяч российских военных», но «цифра ежедневно меняется из-за того, что сейчас происходит ротация подразделений РФ». По его словам, работы по инженерному обустройству границы с Беларусью не прекращаются, «потому что наша главная задача быть способными действовать в ответ на возможные угрозы — не нужно недооценивать врага».

На вопросы RFI о возможном втягивании в войну Беларуси — эта перспектива постоянно обсуждается с февраля 2022 года, когда Беларусь предоставила территорию для вторжения в Украину с севера — отвечает военный обозреватель, создатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Андрей Поротников: Если говорить о возможном прямом вступлении в войну Беларуси — с отправкой своих войск, то признаков такой подготовки по-прежнему нет. Не проводится никаких мероприятий либо действий, которые бы свидетельствовали о том, что белорусская сторона готовится к вступлению в войну.

RFI: Какие это могут быть мероприятия либо действия?

Так как в мирное время белорусская армия обладает очень незначительным именно ударным, наступательным потенциалом, то такими признаками стало бы увеличение ее численности через разные форматы — через мобилизацию, через увеличение количества призываемых на срочную военную службу, через организацию масштабных по количеству и по продолжительности военных сборов. Во-вторых, наблюдалось бы развертывание военного производства на гражданских мощностях. В-третьих, перераспределение финансовых ресурсов государства в пользу ведения войны, то есть принятие чрезвычайного бюджета. Пока что всего этого мы не видим. Пока наблюдается деятельность белорусских военных, не выходящая за довоенные форматы и масштабы, только за исключением вот этого наличия в стране российских мобилизованных. То есть в принципе белорусская сторона именно к непосредственному участию в войне пока что не готовится.

Может ли повториться февраль 2022 года, когда российская группировка использовала белорусскую территорию для наступления на Украину? На Западе большинство экспертов и военных аналитиков говорят о недостаточных силах россиян в Беларуси для повторения вторжения.

К сожалению, этого мы исключить полностью не можем в настоящий момент. Заявления о том, что в Беларуси не создана российская ударная группировка в надлежащих объемах для вторжения, ни о чем на самом деле не свидетельствуют. Потому что даже тех российских войск, которые сейчас находятся в Беларуси, уже достаточно для нанесения отвлекающего удара с белорусской территории по северным регионам Украины. А такой отвлекающий удар имеет смысл в рамках возможного большого российского наступления в Украине.

Допустим, основное направление наступления у россиян будет, например, Запорожье и Харьков, а с белорусской территории будут наноситься удары для отвлечения внимания и оттягивания украинских войск на север. Такой формат может быть реализован в принципе в любой момент. Тут все зависит от того, когда в Москве решат, что российские ударные группировки готовы к наступлению на главном фронте.

В Украине говорят об укреплении приграничной инфраструктуры и минировании территории у границы. Кроме того, ландшафт белорусско-украинского пограничья — леса и болота — рассматривается как дополнительное и серьезное препятствие для атаки с севера.

Сложно сказать, каковы уровень готовности и степень плотности инженерного оборудования со стороны украинско-белорусской границы — ведь она насчитывает больше тысячи километров. Да, в большей части это лесисто-болотистая местность, но, тем не менее, даже в этой местности те же диверсионно-разведывательные группы, группы спецназа могут эффективно действовать. То, что где-то есть лес и болото, не означает полную невозможность ведения боевых действий. Конечно, направления основных магистралей украинцы укрепили, но эффективность этой системы, не дай бог, может быть проверена только в результате боевых действий.

К сожалению, мы очень часто наблюдали, когда слова украинских чиновников, в том числе и военных, расходились с делами. Так что будем надеяться, что на практике их утверждения проверять не придется, но пока они носят, скорее, характер пропагандистский, направленный на успокоение украинского общественного мнения. Ну, и для того, чтобы надавить на белорусское и российское руководство в части их готовности к каким-то наступательным действиям на этом направлении. Достоверно оценить в текущей ситуации эффективность предпринятых Украиной мер на границе с Беларусью мы не можем.

То есть главной целью возможной атаки с севера вы видите оттягивание украинских войск от «большого» фронта? На это ресурса россиян в Беларуси хватит?

Да, на отвлечение, на оттягивание украинских сил ресурса хватит, такая местность не требует большого количества бронетехники, тем более, россияне смогут быстро перебросить артиллерию и авиацию, чтобы действовать с белорусской территории, вернее, из белорусского воздушного пространства. И ресурса хватит для достаточной огневой поддержка наступающих частей даже при небольшом количестве бронетехники.

Возвращаясь к перспективам вступления Беларуси в войну. Вы не видите действий, подтверждающих такие намерения, но есть один признак, довольно тревожный. Это тотальная сверка данных военнообязанных, намерения властей не выпускать из страны тех мужчин, кто не прошел эту сверку в военкомате, сверка данных медиков — женщин и мужчин — по запросу военкоматов.

Андрей Поротников: Да, в таком масштабе и в такие сроки сверки данных военнообязанных всех возрастов никогда не было. Это так.

Но все же, если говорить о вот этом постоянном якобы требовании к Минску от Москвы вступить в войну, то у нас нет никаких признаков, что от Минска действительно кто-то что-то требует. Скорее, слышны активно распространяемые украинскими медиа ни на чем не основанные догадки. И такое распространение сведений о давлении на Минск на самом деле очень неплохо играет на руку белорусскому режиму. То есть такая информация как бы доказывают возможность Лукашенко сопротивляться требованиям Москвы, даже если этих требований и нет на самом деле.

Тут напомню совсем недавнюю чудесную историю от представителя «Радио Свобода» в Брюсселе Рикарда Юзвяка о том, что Беларусь была исключена из последних пакетов санкций против России по просьбе Украины. Очень правдоподобная история от авторитетного источники в свете многих странных вещей между Киевом и Минском.

Но у россиян тут тоже есть важные моменты, если говорить о предполагаемом принуждении Минска к войне. Это не очень хорошо имиджево для Москвы, ведь если ты обращаешься к своему слабому союзнику за военной помощью, то это свидетельствует о твоей собственной крайней слабости. Как-то не очень для репутации, в том числе для отношений с другими «младшими партнерами» по СНГ, например. И технический момент: россияне всегда очень невысоко оценивали способности и потенциал белорусской армии, они не видят серьезного потенциала в прямом задействовании белорусов в войне.

Кроме того, прямое вовлечение Беларуси в войну отрежет все возможности для маневров Лукашенко. Очевидно, что даже новое сухопутное российское наступление с территории Беларуси может повлечь ответные удары Украины по центрам управления российской группировки на территории Беларуси. Определенные возможности у ВСУ для этого уже имеются. Прямое же вступление в войну для Лукашенко отрезает любые, даже минимальные возможности менять свои политические траектории — это билет в один конец.

Лукашенко 6 января посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области. via REUTERS - BELTA

О перспективах вступления Беларуси в войну России против Украины высказалась и белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, которая 17 января участвует во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Мы не хотим становиться врагами из-за ужасных решений нелегитимного Лукашенко», — сказала Светлана Тихановская в ответ на просьбу прокомментировать возможное новое наступление на Украину с севера. Она напомнила, что с начала войны в феврале прошлого года белорусы информировали украинскую сторону о передвижении войск в Беларуси, а «рельсовые партизаны» нарушали системы управления железной дорогой, чтобы задержать российские эшелоны.

Светлана Тихановская подчеркнула, что белорусская армия не хочет погибать или убивать на украинской территории. По ее мнению, Лукашенко знает, что белорусы и украинцы не хотят быть врагами, и поэтому он опасается отправлять беларусских военных в Украину. Присутствие же российских военнослужащих в Беларуси преследует цели контроля страны, а также оттягивания украинских сил от горячих точек на востоке Украины за счет создания угрозы с севера. Задача не допустить этого нападения, передает тезисы выступления Светланы Тихановской в Давосе издание reform.by.

«Мы хотим, чтобы мир разделял беларусский народ и режим Лукашенко», — подчеркнула Светлана Тихановская.

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