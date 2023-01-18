«Катаргейт »: один из главных подозреваемых согласился сотрудничать со следствием

Пьер Антонио Панцери в Европарламенте в 2019 году

Один из главных подозреваемых по делу о коррупции в Европейском парламенте бывший евродепутат Пьер Антонио Панцери согласился на сделку со следствием и пообещал дать «существенные» показания по делу. Об этом сообщила бельгийская прокуратура. По ее данным, расследование получит информацию о том, как именно «третьи страны» передавали деньги депутатам и кто являлся бенефициаром коррупционных схем.

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В обмен Панцери, согласно бельгийскому закону, снизят наказание — однако обвинение в любом случае потребует реального тюремного заключения и конфискации имущества в объеме, который пока оценивается в миллион евро. Адвокат Пацнери Лоран Кеннес объявил агентству France-Presse, что реальное лишение свободы не превысит один год, а остальное время обвиняемый проведет в электронном браслете.

Сделка со следствием подразумевает, что Панцери признал вину и назвал себя «одним из организаторов криминального сообщества в связи с Катаром и Марокко», добавил защитник.

67-летнего Пьера Антонио Панцери задержали 9 декабря в Брюсселе — в тот же день, что и главного фигуранта Катаргейта Еву Кайли. Панцери — бывший евродепутат, который до 2017 года возглавлял делегацию Европарламента по связям со странами Магриба, в том числе Марокко.

В 2019 году Панцери стал сооснователем НКО «Fight Impunity» («Бороться с безнаказанностью»). Ее уставная цель — борьба с нарушениями в области прав человека. По мнению расследователей, именно эта организация использовалась для финансирования коррупционных схем.

Напомним, что, по версии бельгийских правоохранительных органов, Катар пытался повлиять на решения Европарламента с помощью «значительных денежных сумм» и подарков. Речь могла идти о нескольких важных аспектах отношений Катара и ЕС — в частности, безвизового въезда граждан страны в Шенгенскую зону.

В Катаре причастность к коррупционным схемам не признали.

Подробнее о деле читайте в материалах RFI.

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