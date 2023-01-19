Дарью Лосик, жену политзаключенного белорусского блогера, приговорили к двум годам колонии — за телеинтервью

По мнению гособвинения, Дарья Лосик в интервью телеканалу «Белсат» давала «негативные оценки неопределенным лицам» и замышляла «содействие экстремистской деятельности». При этом в самих ответах политзаключенной не было «высказываний экстремистского характера». Четырехлетняя дочь Лосиков оставлена на попечение бабушки и дедушки.

Реклама Читать далее

После суда над Игорем Лосиком, известным белорусским блогером, консультантом-фрилансером белорусского бюро «Радио Свобода», автором телеграм-канала «Беларусь головного мозга», Дарья Лосик оставалась в Беларуси.

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года — за полтора месяца до президентских выборов, после которых Беларусь погрузилась в протесты и жестокие репрессии против протестующих. Меры, предпринятые Александром Лукашенко по удержанию своей власти, привели, по оценке международной правозащиты, к ситуации правового дефолта в стране.

Блогера обвинили в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов» и «организации массовых беспорядков». Затем его дело включили в «дело Тихановского» — набиравший популярность и намеревавшийся участвовать в выборах политик Сергей Тихановский был задержан в мае 2020 года.

После вынесения приговора Игорю Лосику — 15 лет колонии усиленного режима — Дарья Лосик записала эмоциональное видеообращение к Александру Лукашенко. В течение всего процесса по «делу Тихановского» Дарья Лосик приезжала в Гомель из Минска и стояла у стен суда, так как заседания сделали закрытыми.

В апреле 2022 года Дарья Лосик дала интервью телеканалу «Белсат», который признан белорусским режимом «экстремистским формированием». Чем и не преминули воспользоваться власти — 18 октября 2022 года Дарья Лосик была арестована и отправлена в СИЗО, несмотря на то, что одна воспитывает четырехлетнюю дочь Паулину.

Закрытый процесс над политзаключенной Дарьей Лосик длился в Бресте три дня. Согласно представленной гособвинением результатам лингвистической экспертизы интервью, в нем содержатся «негативные оценки неопределенных лиц», но нет призывов к насильственным действиям. По мнению прокурора, Дарья Лосик умышленно озвучивала «недостоверные сведения» о ситуации в Беларуси и имела умысел на «содействие экстремистской деятельности». Гособвинение не усмотрело в ответах Дарьи Лосик на вопросы «высказываний экстремистского характера». Тем не менее, гособвинение запросило для Дарьи Лосик два года колонии. 19 января судья Николай Григорович согласился с этим требованием.

18 января Дарья Лосик выступила в суде с последним словом. «Брестской газете» удалось записать ее выступление. «Если меня хотели наказать, я приму это с честью. Но вместе со мной наказали мою семью, в том числе мою малолетнюю дочь»,— подчеркнула Дарья Лосик.

►Рассказала дочке, «что папа в тюрьме, что он честный человек…»: в Бресте начался суд над Дарьей Лосик

«Да, я не отрицаю то, в чем меня обвиняют. Но прошу понять, что последние два года были очень тяжелыми в моей жизни, — сказала Дарья Лосик. — И сейчас мне больно осознавать, что моя дочь идет в сад или на прогулку не со мной, делится своими переживаниями тоже не со мной. При том, что лично я никакого ущерба никому не нанесла. Очень прошу суд учесть этот факт при вынесении приговора. Готова понести наказание, если я его заслуживаю. Но мне бы очень хотелось, чтобы оно не помешало моей дочке в ближайшее время увидеть меня и сказать: “Мама, ты смешная, я тебя очень люблю”».

Сейчас Паулина Лосик живет у бабушки с дедушкой.

Дарья Лосик с дочерью © nashaniva.com

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться