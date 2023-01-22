Макрон и Шольц на церемонии в Париже пообещали продолжать поддерживать Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пообещали продолжать оказывать поддержку Украине на парижской церемонии по случаю 60-летней годовщины подписания Елисейского договора.

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«Мы продолжим оказывать Украине всю необходимую поддержку так долго, как это необходимо. Мы европейцы вместе будем защищать наш проект мирной Европы», — заявил Олаф Шольц на церемонии в Сорбонне по случаю 60-летней годовщины подписания договора о дружбе между Францией и ФРГ (цитата по AFP).

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил о «непоколебимой поддержке» украинского народа «во всех сферах». «С 24 февраля наш союз не раскололся и не уклонялся от своих обязательств», — добавил Макрон.

И Франция, и Германия снабжают силы обороны Украины вооружениями, однако до сих пор не передавали тяжелые танки. Пока не было дано «зеленого света» на поставку Украине германских танков Leopard, несмотря на возрастающее давление союзников и запросы Киева. Эти танки имеются на вооружении не только у самой ФРГ, но и у ряда других европейских стран.

В Париже 22 января проходят торжественные мероприятия к годовщине подписания Елисейского договора, открывшего новую эру во франко-германских отношениях. Договор был подписан президентом Шарлем де Голлем и канцлером Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце.

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