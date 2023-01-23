Бербок: Германия не стала бы препятствовать поставкам танков Leopard из Польши в Украину

Варшава не обращалась в Берлин с официальным запросом о передаче германских тяжелых танков Leopard Киеву из собственных запасов, но если бы такой запрос поступил, ФРГ «не стала бы препятствовать» поставке. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в интервью французскому телеканалу LCI в воскресенье, 22 января.

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«Пока этот вопрос не задавали, но, если бы нам его задали, мы бы не стали препятствовать», — так Бербок ответила на вопрос ведущего о возможных поставках немецких танков Украине из Польши без согласия Берлина (слова Бербок в эфире LCI прозвучали вместе с наложенным переводом на французский язык).

🗣 @DariusRochebin au sujet des Léopards livrés à l'#Ukraine : "J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais les envoient, vous ne vous y opposeriez pas ?"



🗣 @ABaerbock, ministre fédérale allemande des Affaires étrangères : "Vous m'avez bien compris."



📺 #La26. pic.twitter.com/bv0jqaZ8qT — LCI (@LCI) January 22, 2023

«Я понимаю, насколько важны эти танки, мы в полной мере осознаем это, и поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами», — добавила Анналена Бербок, представительница партии «зеленых» в правящей коалиции Германии.

Вопрос о поставках Украине немецких Leopard задали накануне и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на пресс-конференции в Париже. Шольц ответил уклончиво, еще раз заявив о важности координировать с союзниками поставки вооружений и военной техники.

Министр обороны Германии Борис Писториус (член Социал-демократической партии, как и канцлер Шольц) накануне в интервью ARD заявил, что решение о поставках танков может быть принято только ведомством федерального канцлера и «зависит от множества факторов».

В ходе последней встречи коалиции по обороне Украины в формате «Рамштайн» Писториус заявил, что у правительства ФРГ не намерений в одностороннем порядке блокировать поставки и что по этому вопросу нет консенсуса у союзников, передавало Reuters. Какие страны не поддержали отправку танков, Писториус не уточнил.

Растущее давление на Берлин

На правительство ФРГ в последние дни оказывается все большее давление как со стороны союзников, так и внутри Германии в связи с отсутвием решения о поставках Украине танков Leopard, имеющихся на вооружении не только у самой Германии, но и у других стран Европы.

Польша и Финляндия заявляли, что готовы передать свои «Леопарды» Украине, но для реэкспорта, как отмечается, необходимо разрешение Германии как страны-производителя.

Впрочем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава может и самостоятельно принять решение о реэкспорте «Леопардов» в Украину. «Либо мы это согласие получим, либо сами поступим правильно. Здесь самое главное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие страны как можно скорее предложили свои современные танки и тяжелую технику», — сказал он в интервью Polsat 18 января.

Накануне он заявил, что его страна готова создать «малую коалицию» с другими странами Европы, готовыми передать Украине современные танки, если Германия не согласится предоставить Leopard 2.

Тот факт, что «Леопарды» имеются у целого ряда европейских армий, является большим преимуществом, так как это упрощает доступ к боеприпасам и запчастям, облегчает техническое обслуживание в случае поставки этих машин Украине. Президент Владимир Зеленский напрямую обращался к властям Германии с просьбой дать «зеленый свет» на поставку танков Киеву.

Германские консерваторы выражают недовольство в связи с отсуствием положительного решения по поставкам Leopard. Вице-председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефул отметил, что «германская промышленность может предоставить почти сразу около 200 танков типа Leopard 1» (цитата по AFP). Как передает DW, не только оппозиция, но и некоторые немецкие социал-демократы призывают Олафа Шольца передать Украине Leopard.

Пока только Великобритания объявила о планах поставить Украине основные боевые танки западной модели. Речь идет о 14 британских «Челленджер 2». Другие страны, в том числе Германия, объявляли о поставках бронемашин, в Париже заявили о передаче французских легких колесных танков. Ранее союзники передавали Украине танки советских моделей.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает передачу Украине основных французских боевых танков Leclerc. Но вместе с тем Макрон подчеркнул, что поставки военной техники не должны приводить к эскалации войны и не должны ослаблять оборонный потенциал самой Франции.

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