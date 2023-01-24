В Польше заявили, что Берлин получил запрос Варшавы на реэкспорт в Украину танков «Леопард»

В Польше заявили, что в Берлине получили официальный запрос Варшавы на реэкспорт в Украину танков «Леопард»

Как заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 24 января, Германия уже получила официальный запрос Варшавы на поставки танков «Леопард» Украине.

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«Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы», — добавил Мариуш Блащак в твиттере.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023

В Берлине пока не дают положительного ответа на запрос о реэкспорте танков. Позавчера глава МИД Германии Анналена Бербок сказала в интервью французскому телеканалу LCI, что Варшава не обращалась в Берлин с официальным запросом о передаче германских тяжелых танков «Леопард» Киеву из собственных запасов, но если бы такой запрос поступил, ФРГ «не стала бы препятствовать» поставке.

Ранее в Варшаве давали понять, что готовы будут поставить Украине тяжелые танки германского производства и без формального одобрения страны-производительницы, Германии.

На выходных премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание «малой» коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих танков «Леопард», без участия Германии, если Берлин так и не примет решение о передаче Украине этих танков.

Министр обороны ФРГ призвал начинать обучать украинских военных использованию «Леопардов»

Тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что уже «призвал страны-партнеры, имеющие танки „Леопард“, готовые для развертывания, произвести обучение украинских военных на этих танках».

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в свою очередь выразил уверенность, что решение о поставках танков Украине будет найдено «скоро». Ранее только Великобритания заявила о поставке Украине основных боевых танков западного образца. Он подчеркнул важность новых поставок Украине тяжелого вооружения для отражения российской агрессии.

24 января в эфире немецкого телеканал ZDF Борис Писториус подчеркнул, что Германия поддерживает Украину с тем, чтобы Украина одержала победу в войне. «Германия делает для этого больше, чем любой другой союзник, за исключение Соединенных Штатов», — сказал в свою защиту министр обороны ФРГ. Несмотря на напряженность относительно поставок «Леопардов», в НАТО «нет раскола», подчеркнул он.

Многие ожидали, что «зеленый свет» от Германии на поставку Украине «Леопардов» будет дан на недавней встрече Контактной группы по обороне Украине в формате «Рамштайн». Тем не менее на последнем саммите «Рамштайн» Борис Писториус заявил, что решение по поставкам в Украину основных боевых танков «Леопард 2» пока не согласовано союзниками. При этом он подчеркнул, что у правительства ФРГ нет намерений в одностороннем порядке блокировать поставки.

Тот факт, что германские «Леопарды» имеются на вооружения у целого ряда европейских армий, является большим преимуществом, так как это упростило бы доступ к боеприпасам и запчастям в случае поставки этих танков Украине. Президент Владимир Зеленский напрямую обращался к властям ФРГ с просьбой дать «зеленый свет» на поставку танков Киеву.

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