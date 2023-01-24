Евросоюз одобрил новый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро

Страны Евросоюза согласовали очередной — седьмой — транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро, а также дополнительные 45 миллионов евро на обучение украинских военных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе согласились выделить новый транш военной помощи после переговоров по видеосвязи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает AFP.

Общий объем военной помощи Евросоюза Украине таким образом достиг 3,6 млрд евро. Деньги выделяются в рамках так называемого Европейского фонда мира — коллективного бюджета Евросоюза для финансирования помощи Украине.

We have the means and the willingness to support #Ukraine.



We agreed today on the 7th tranche of military support worth € 500 million, and additional € 45 million for the Ukrainian forces trained by EUMAM Ukraine.



This brings the total military support under #EPF to € 3.6bn pic.twitter.com/D6HZsnZUbg — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2023

Эти средства выделяются в том числе боеприпасы, военное снаряжение, техническое обслуживание военного оборудования, полевые госпитали, оборудование для разминирования и так далее.

Один из участников встречи в Брюсселе отметил в комментарии AFP, что на этом саммите не обсуждался вопрос о поставках Украине танков, поскольку главы дипломатических ведомств «не уполномочены на это».

«Необходимо 300 танков, и только „Леопарды“ имеются в таком большом количестве в Европе», — подчеркнул его люксембургский министр иностранных дел Жан Ассельборн. «На канцлере Олафе Шольце лежит большая ответственность, и я убежден, что процесс приведет к ожидаемому решению», — отметил он.

На правительство ФРГ оказывается все более сильное давление с тем, чтобы оно согласовало передачу Украине танков немецкого производства «Леопард», имеющихся на вооружении не только у самой Германии, но и у других стран Европы. В Варшаве заявили, что направили в Берлин официальный запрос о реэкспорте танков в Украину, при этом дали понять, что готовы обойтись и без согласия Германия.

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