Евросоюз утвердит свою «стратегию космической безопасности» уже в марте

КОСМОС

Следует лучше защищать свои интересы в космосе и укреплять сотрудничество с НАТО — в этом суть «стратегии космической безопасности EC», которая будет официально принята Европейской комиссией в марте, — сообщил 24 января участникам 15-й Европейской конференции по космосу в Брюсселе еврокомиссар Тьерри Бретон.

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Обращаясь к собравшимся на ежегодную встречу по стратегии представителям отраслей, связанных с космосом, и официальных государственных и европейских структур, отвечающий в ЕС за внутренний рынок и за политику ЕС в космосе Тьерри Бретон отметил:

В нынешнем геополитическом контексте мы должны улучшить стратегическую позицию ЕС, чтобы иметь возможность защищать наши интересы, защищать наши космические системы и службы и стать более сильной космической державой.

Изменения геополитического контекста после вторжения России в Украину упоминалось выступающими на конференции неоднократно. По словам главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля, вторжение в Украину стало «предупреждающим сигналом». Он подчеркнул необходимость «изучить конкретные нужды [ЕС] в космических средствах и услугах».

Он напомнил, что из 5500 спутников, находящихся в настоящее время на орбите, почти 10% —это военные спутники, «но в числе других многие имеют двойное назначение (гражданское и военное) и предоставляют важную информацию для нашей безопасности и нашей обороны».

Четыре принципа стратегии ЕС

А ответственный за вопросы стратегии ЕС в космосе Тьерри Бретон уточнил, что Европейская космическая стратегия будет основываться на четырех «столпах».

Первый — это укрепление «устойчивости и безопасности национальных и коммерческих космических систем ЕС». Второй — «укрепление способности ЕС реагировать на [внешние] угрозы» (еврокомиссар никак этот пункт не пояснил). На третьем месте Тьерри Бретон поставил расширение «использования космоса в целях обороны» через наблюдения за Землей и за движениями в космосе, а также за счет более активного сотрудничества с партнерами, в частности с НАТО.

Тьерри Бретон подчеркнул, что эффективная работа с партнерами предполагает разработку «космического права ЕС», которое определит «общие правила безопасности, защищенности и устойчивости наших систем». Он напомнил, что существующие сегодня различия в законодательной базе стран Евросоюза могут «негативно сказаться на конкурентоспособности нашей отрасли, а также на безопасности [Евросоюза]».

Сотрудничество и конкуренция

Выступавшие на конференции представители европейских предприятий и Европейского космического агентства указали на сложности, вызванные в космической отрасли значительной инфляцией и энергетическим кризисом. Поэтому говорили о необходимости расширять поиск источников финансирования космических проектов (например для создания капсулы для отправки человека на луну и адаптации ракеты-носителя Ariane-6 для доставки экипажей на орбиту), а также интенсивнее использовать европейские стартапы и привлекать ценных специалистов из-за рубежа. При этом звучал призыв конкурировать не между собой, а объединиться в ЕС для научно-технической гонки с внешними конкурентами. В частности, с Китаем.

Вопрос о целесообразности для Европы иметь собственную программу освоения Луны поднимался в ходе дебатов несмотря на то, что Европейское космическое агентство позиционировалось как основной партнер американского NASA в аналогичной по целям программе Artemis. Но невозможность получить для ESA специальное финансирование до 2025 года непременно растянет выполнение этого важного стратегического проекта на 5, а то и 10 лет.

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