Страны EC хотят ускорить репатриацию нелегальных мигрантов из Евросоюза

Евросоюз

Страны EC намерены ускорить отправку нелегальных мигрантов с территории Евросоюза в страны, откуда они прибыли. Рекомендации с целью выработать единую систему для контроля находящихся в ЕС мигрантов разрабатывались в ходе первого дня неформальной встречи в Стокгольме министров внутренних дел и юстиции стран Евросоюза (26—27 января 2023 г.). Эта встреча, организованная председательствующей в ЕС Швеции, проводится в перспективе назначенного на 9—10 февраля внеочередного Европейского совета (встречи лидеров стран ЕС).

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По данным Frontex, отвечающего за контроль границ ЕС, после периода пандемии COVID число нелегальных мигрантов в Европу значительно возросло. В 2022 году их прибыло в Евросоюз на 64% больше. Агентство уточняет, что эти 330 тыс. человек попали в Европу через Средиземное море или Балканы.

«В общем в Европе зарегистрировано 914 тыс. просителей убежища, большинство из которых прибыли по законным каналам. Более 150 тыс. из них находятся во Франции» — сообщает Le Monde. Газета уточняет, что эта волна мигрантов менее значительна, чем зарегистрированная в 2015 году, с почти двумя миллионами несанкционированных пересечений границы, и меньше волны 2016 года в 500 тыс. человек. Но, европейские СМИ пишут сегодня о «перегрузке приемных мощностей многих стран». На первом месте по приему мигрантов стоит сегодня Австрия. Но проблемы с приемом прибывающих наблюдаются уже и в Бельгии, Нидерландах и Франции. Le Monde здесь, однако, уточняет: «Многие государства Европейского Союза воспользовались сокращением числа въездов в предыдущие годы, чтобы закрыть значительное количество центров приёма мигрантов, и сегодня сталкиваются с прибытием новых просителей убежища и, в их числе украинцев, пользующихся в ЕС временной защитой. Последних в ЕС в 2022 году было около девяти миллионов».

Повторяющиеся в последние 10 лет миграционные волны в направлении Европы создают экономические и политические сложности в принимающих странах, в частности находящихся на границах Евросоюза (Италия, Греция, Венгрия, Польша…). В этих странах вопрос отправки на родину мигрантов, которым было отказано в получении убежища или вида на жительство встает особенно остро. По данным Евростата, если в 2020 году 29% иностранцев с неурегулированным статусом вернулись в страну предыдущего проживания, то в 2022 году этот процент снизился до 24%. Илва Йоханссон еврокомиссар по внутренним делам уточнила в Стокгольме, что в прошлом году «из 300 000 человек, получивших предписание покинуть Евросоюз только 70 000 вернулись в свою страну».

Подводя итоги консультациям по проблеме нелегальных мигрантов в Европе, Мария Мальмер Стенергард, министр Швеции по вопросам миграции сказала, что «было принято решение призвать Еврокомиссию подготовить для саммита лидеров ЕС предложения по визовым ограничениям для граждан стран, откуда прибывают нелегальные эмигранты». Швеция намерена использовать свое председательство в ЕС чтобы способствовать принятию этого радикального решения. Германия считала до сих пор такой подход контр-продуктивным, так как он сокращение числа виз только увеличит число нелегальных прибытий на территорию ЕС.

От имени участников встречи в Стокгольме Мария Мальмер Стенергард напомнила, что несоблюдения предписания покинуть территорию ЕС «являются реальной проблемой для многих государств-членов и что нынешние уровни возвращения не являются адекватными». Министр подчеркнула, что «это отрицательно сказывается на способности государств-членовсправляться с вновь прибывшими и подрывает легитимность самой системы ЕС по предоставлению убежища и статуса мигранта». Министры внутренних дел ЕС считают необходимым изучить и «использовать все доступные инструменты». Поэтому, как уточнила представитель миграционного министерства Швеции, в качестве ответа на отказ некоторых стран сотрудничать и принимать своих граждан, не получивших права пребывать в ЕС, они «рекомендуют использовать статью 25 A Визового кодекса Евросоюза».

Технически, этот механизм предусматривает контроль со стороны Еврокомиссии за приемом третьими странами своих репатриированных из ЕС граждан-мигрантов. Отчет Еврокомиссии о таком сотрудничестве должен стать основой для возможного решения о сокращении числа виз, выдаваемых гражданам в странах-нарушителях соглашений о репатриации.

Как заявила AFP в Стокгольме госсекретарь Франции по делам гражданства Соня Бакес, Франция поддерживает использование этого рычага.

Но министры внутренних дел ЕС не предусматривают субсидировать строительство стен на своих границах для предотвращения прибытия мигрантов. Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила в четверг, что «в бюджете ЕС на это нет денег». Но не высказала иных возражений. Напомним, после кризиса 2015 года премьер Венгрии Виктор Орбан построил вдоль границы с Сербией длинное четырехметровое заграждение, чтобы остановить мигрантов. Но препятствие мигранты, тем не менее, обходят и преодолевают.

Ужесточение политики репатриации предусматривается в Пакте о предоставлении убежища и права на миграцию — сообщает Le Monde. Этот текст из десяти пунктов был составлен Еврокомиссией в 2020 году и «переговоры по ним все еще продолжаются».

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