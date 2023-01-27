ЕС создаст международный трибунал для расследования российского «преступления агрессии»

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции после неформальной встречи в Стокгольме министров юстиции ЕС 27 января 2023 года.

Страны ЕС намерены создать международную прокуратуру для сбора доказательств военных преступлений России в Украине и определенного международным правом «преступления агрессии». Как сообщил агентству France-Presse еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, эта инстанция может быть создана «быстро» и станет «первым шагом» на пути создания специального трибунала.

Реклама Читать далее

В пользу создания такой международной прокуратуры высказались министры юстиции стран ЕС по завершении 27 января в Стокгольме двухдневной неформальной встречи министров юстиции и внутренних дел Евросоюза.

Штаб-квартира этого «международного координационного центра по судебному преследованию преступления агрессии» должна открыться в Гааге, в штаб-квартире Евроюста, агентства ЕС по судебному сотрудничеству в уголовных делах.

Как объяснил в Стокгольме журналистам бельгийский еврокомиссар Рейндерс, пока идут международные переговоры о создании специального трибунала для рассмотрения военных преступлений России в ходе агрессии против Украины, структурой для координации работы может стать «совместная следственная группа», в которую уже входят шесть государств-членов ЕС, Украина, прокурор Международного уголовного суда, Евроюст, и к которой «США должны присоединиться «через несколько недель».

Еврокомиссар Рейндерс сообщил, что вопрос обсуждается странами ЕС с Украиной и будет снова поднят на следующей неделе во время встречи в Киеве делегации Еврокомиссии с украинским правительством.

Следует уточнить, что Международный уголовный суд (МУС) обладает компетенцией только в отношении военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине. «Преступление агрессии», то есть против мира, сформулированное Римским статутом Международного уголовного суда, принятым под эгидой ООН, не может рассматриваться этой структурой. Так как ни Россия, ни Украина не подписали статут, вступивший в силу в 2002 году.

Международное право возлагает ответственность за «преступление агрессии» на высшее политическое и военное руководство страны-агрессора.

AFP уточняет, что предложение о создании специального трибунала «под эгидой ООН» для рассмотрения преступлений агрессии против Киева сформулировала в конце ноября 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До сих пор Еврокомиссия рассматривала два варианта: специальный международный суд, основанный на многостороннем договоре, или «гибридный» суд, регулируемый законодательством Украины, но состоящий из международных судей.

Вариант суда непосредственно в Украине поддерживает Германия, не уверенная в том, что создание специального международного трибунала получит при голосовании в ООН необходимую поддержку стран-членов организации. Против такого выбора выступает ряд стран Евросоюза, считающие что суд в Украине по украинскому законодательству не может иметь достаточную компетенцию для рассмотрения действий президента России и его ближайшего окружения.

Неформальная встреча министров юстиции и внутренних дел стран ЕС, организованная в Стокгольме председательствующей в Евросоюзе Швецией, позволяет подготовить назначенный на 9-10 февраля внеочередной Европейский совет (встречу лидеров стран ЕС).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться