Эксперт: Новые санкции ЕС против Минска окажут воздействие на Лукашенко, но уменьшить свое участие в войне он не сможет

Евросоюз предлагает ввести против белорусского режима новый пакет санкций, который затронет ключевые технологии и энергетический сектор Беларуси.

Реклама Читать далее

Новые санкции против Минска синхронизируются с санкционными пакетами, которые Евросоюз ранее ввел в отношении России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, предоставленные для ознакомления журналистам агентства.

Санкции будут введены «за поддержку официальным Минском российского вторжения в Украину». По данным Bloomberg, меры против белорусского режима включают:

санкции на нефть, уголь, сталь и золото;

торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции;

санкции, затрагивающие авиационный и энергетический секторы Беларуси;

запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных усилить промышленный потенциал Беларуси.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич, комментируя RFI возможные последствия новых западных санкций против Минска, отметил, что «собственно на самой политике Александра Лукашенко принятие новых ограничений никак не отобьется».

Лукашенко будет себя вести так же, как и вел себя до этого. Просто потому, что у него нет сейчас никакого другого выхода в этой ситуации. Он попал в колею полной зависимости от Кремля и из этой колеи выпрыгнуть не может при всем своем желании. Поэтому будет вести себя, как и раньше, как с февраля 2022 года. Валерий Карбалевич.

24 февраля Беларусь стала соучастницей агрессии России против Украины, предоставив свою территорию и воздушное пространство российским войскам, так, ракетные обстрелы севера Украины, вторжение через Чернобыльскую зону в направлении Чернигова и Киеве осуществлялись с белорусской территории.

По мнению политолога, эффект от новых санкций, если и будет заметен, то не в ближайшее время: «Всегда в таких вопросах тяжело сразу просчитать, каков будет от санкций экономический, социальный, политический эффект. Любые санкции — это игра вдолгую, ожидать каких-то быстрых последствий навряд ли стоит. Безусловно, любые санкции бьют и по верхушке, и по обывателям, и по бизнесу — мелкому и крупному, бьют по всем».

Нельзя, конечно, сказать, что санкции не волнуют Лукашенко. Он недоволен, он требует от Владимира Путина компенсировать те потери, которые несет белорусская экономика, он все время про эти санкции говорит, он обвиняет оппозицию в том, что якобы это они, «беглые» его противники, причастны к решениям о санкциях против Минска. Да, санкции воздействуют на Лукашенко. Но воздействуют совсем не так, как этого бы хотел Европейский союз, вводя эти санкции Валерий Карбалевич.

В заявлении Евросоюза от 26 января говорится, что Беларусь получит дополнительные санкции в случае прямого участия в войне России против Украины. Но не только: «Мы призываем белорусские власти воздержаться от любого дальнейшего участия или содействия незаконной агрессивной войне России против Украины». Кроме того, ЕС призывает прекратить предоставлять свою территорию в качестве «плацдарма для атак на Украину, что само по себе является агрессией».

Лукашенко навряд ли в состоянии сегодня уменьшить свое участие в войне России против Украины. Ведь присутствие и передвижения российских войск по территории Беларуси, как видится, мало согласовывается с желаниями Лукашенко,

— считает политолог.

Что касается популярного у части экспертов мнения о том, что санкции только лишь усугубляют зависимость Минска от Москвы, то «Беларусь в Россию загоняет политика и действия Александра Лукашенко и его режима, все остальное — это последствия, а первопричина — это политика действующего в Беларуси режима».

27 января в Еврокомиссии подтвердили подготовку нового пакета санкций против России, который будет включать Беларусь. Представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что новые ограничения должны закрыть возможность обхода санкций против России через Беларусь.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться