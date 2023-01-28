Отставной генерал Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии

Чехия

Бывший начальник чешского генштаба, экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии. По итогам обработки 99,74% бюллетеней, во втором туре Павел набирает 58,25% голосов, Бабиш — 41,75%, передает AFP.

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61-летний отставной генерал Петр Павел, сторонник военной поддержки Украины, одержал победу на президентских выборах над бывшим премьер-министром и миллиардером Андреем Бабишем. В первом туре Петр Павел обошел Бабиша с весьма незначительным отрывом (35,4% против 35%).

После ожесточенной президентской кампании, ознаменованной разногласиями в том числе по поводу Украины, явка составила около 70%.

Петр Павел сменит на посту главы Чешской Республики Милоша Земана, который ранее имел репутацию одного из главных союзников Владимира Путина в Европе. В феврале 2022 года Земан резко осудил нападение России на Украину, назвав Путина «безумцем», которого следует изолировать, а также призвал к жестким санкциям против Москвы.

Военную карьеру Петр Павел начал еще в Чехословакии в 1980-х в качестве элитного парашютиста-десантника. В 1992–1993 года он входил в состав миротворческой миссии ООН в Хорватии, где отличился в операции по спасению французских военных, заблокированных между воюющими сторонами. Затем он был назначен главой чешского генштаба, с 2015 по 2018 годы был председателем военного комитета НАТО.

Павел — ярый сторонник членства Чехии в НАТО и Европейском союзе. Он обещал быть независимым президентом, продолжать поддерживать Украину и поддерживать кандидатуру Киева на вступление в ЕС.

Миллиардер Андрей Бабиш, которого часто характеризуют как популиста, в ходе предвыборной кампании в попытках перевести на свою сторону неопределившихся избирателей намекал на то, что его соперник может непосредственно ввести Чехию в войну, отмечает AFP. Недоумение вызвали слова Бабиша в ходе предвыборных дебатов о том, что в случае избрания он не стал бы посылать чешских солдат на защиту Польшу или стран Балтии, если на них нападет Россия, — даже несмотря на обязательства в рамках НАТО. Позднее он дезавуировал свое первоначальное заявление.

В Чехии, парламентской республике, президент играет во многом церемониальную роль, а политический курс определяет в первую очередь премьер и кабинет министров. При нынешнем правительстве правоцентриста Петра Фиалы Чехия оказала значительную военную поддержку Украине и приняла множество украинских беженцев. Тем не менее в Чехии президент являет главнокомандующим вооруженных сил и представляет Чехию за рубежом.

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