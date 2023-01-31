Жозеп Боррель: «Вагнер в Африке стал преторианской гвардией военных диктатур»

Визит в Южно-Ариканскую Республику и Ботсвану главы европейской дипломатии Жозепа Борреля проходил с 26 по 29 января. Для Претории, принявшей перед этим главу МИД России Сергея Лаврова и министра финансов США Джанет Йеллен, дипломатическая активность января стала подтверждением роли, которую ЮАР играет сегодня на Африканском континенте. В интервью газете Le Monde Жозеп Боррель повторил высказанное в ЮАР сожаление о нежелании Претории осудить российское вторжение в Украину и остановился на борьбе за влияние между странами Запада и Россией, обострившейся на африканском континенте после начала войны на Украине.

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С 1 января 2023 года ЮАР стала председателем группы БРИКС. В последние 10 лет она играла на международной арене менее активную роль. Но, по словам главы Африканской программы управления и дипломатии в Южноафриканском институте международных отношений Стивена Грузда, Претория остается «воротами на африканский континент, лидером по мнению». Эксперт напомнил в интервью RFI: «За одну неделю мы увидели русских, американцев, европейцев, не забывая прошлогоднего [визита] президента Франции, канцлера Германии, министра иностранных дел Китая. Все эти страны маневрируют, чтобы позиционировать себя, влиять, „быть в кадре“, если можно так выразиться. Россия, например, стремится показать, что она не изолирована, что ее не коснулись санкции, что она способна иметь друзей на континенте, торговать и оказывать влияние».

«Африка, безусловно, является объектом борьбы» — допустил в интервью Le Monde Верховный представитель Европейской комиссии по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель. Отвечая на утверждения Наледи Пандор, министра иностранных дел ЮАР, о праве страны сохранять нейтралитет в отношении войны в Украине, представитель ЕС напомнил, что как и другие независимые государства, «Украина тоже имеет право заключать союзы, которые она хочет, чего Россия, похоже, не приемлет».

Он сказал, что У Южной Африки «могут быть исторические или идеологические причины не хотеть критиковать Россию», так как в свое время Советский Союз придерживал народ ЮАР в борьбе с апартеидом. Но Европа также поддерживала это движение. И сегодня, сказал глава дипломатии ЕС, «не осудить вторжение в страну в нарушение Устава Организации Объединенных Наций — это нечто иное [чем нейтралитет]. Если вы хотите присоединиться к Хартии, вы должны осудить вторжение. В противном случае, это не нейтральная позиция».

Отвечая на утверждение МИДа ЮАР о праве Претории проводить военные морские учения со странами по своему выбору, Жозеп Боррель сказал: «Безусловно, но проведение маневров с Россией и Китаем в день первой годовщины войны на Украине имеет символическое значение. Мы бы хотели, чтобы они этого не делали».

Жозеп Боррель допустил, что догадывается о намерении Южной Африки использовать свое положение региональной державы, чтобы получать выгоду вне зависимости от того, кто выиграет в противостоянии вокруг Украины. ЮАР надеется, что европейцы будут продолжать помогать и торговать, и что никаких последствий моя Претории не будет. Но, напомнил глава дипломатии ЕС, сказанное им перед Европарламентом: " Мы знаем, кто поддержал Россию своим голосованием в ООН, и мы это запомним. На данный момент это не имело никаких последствий, но мы по-прежнему имеем право на свое мнение. Это не война между европейцами, это вопрос соблюдения Устава Организации Объединенных Наций. Южная Африка говорит, что уважает это, пусть докажет это».

Касаясь решения Буркина Фасо вывести французский военный контингент из страны и сблизиться с группой Вагнера и возможного выбора отказаться от военного присутствия Евросоюза в других странах, Жозеп Боррель напомнил, что цель этого присутствия — «эффективно защитить страны от террористической угрозы»… «Но надо признать, — уточнил глава МИД Евросоюза, — что решение страны, правительство которой было избрано демократическим путем, не равнозначно решению правительства, ставшего результатом череды военных переворотов. Вагнер стал преторианской гвардией военных диктатур».

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