К саммиту Евросоюз – Украина: новая военная помощь ЕС и делегация Еврокомиссии в Киеве

ЕС - Украина

«Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС твердо стоит на стороне Украины», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии в Киев 2 февраля перед саммитом Евросоюз – Украина. В пятницу, 3 февраля, руководство ЕС обсудит с президентом Владимиром Зеленским дальнейшую поддержку Украины, прежде всего военную и финансовую. Связанные с этим вопросы уже начали обсуждать в Киеве: фон дер Ляйен встретилась с Зеленским, а члены Еврокомиссии — с украинскими премьером и министрами. Евросоюз накануне саммита объявил о выделении Украине еще €500 млн военной помощи.

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Урсула фон дер Ляйен вновь заверила Украину в полной поддержке со стороны ЕС по прибытии в Киев в четверг, 2 февраля, в сопровождении представительной делегации Европейской комиссии. В составе делегации — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров.

Встреча перед саммитом ЕС – Украина

Накануне саммита глава Еврокомиссии провела встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. На совместной пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен сообщила, что к 24 февраля — к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину — Европейский союз намерен утвердить десятый по счету пакет санкций в отношении России. Действующие санкции «подрывают экономику» РФ, а введенное в конце прошлого года ограничение цен на российскую нефть обходится Москве «примерно в 160 миллионов евро в день», цитирует агентство France-Presse заявление главы Еврокомиссии.

Владимир Зеленский же на пресс-конференции отметил, что «сейчас санкционный темп Европы немного замедлился», а России в то же время, «наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям». «И нужно это исправить. Мы верим, что мы это с вами сможем», — заявил украинский президент.

Dear @ZelenskyyUa, while Ukrainians are fighting to defend our common values, we support your economic security.



To date, our EU support amounts to €50 billion.



We are with you on this for the long haul. https://t.co/tA0cpqjkJG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

Урсула фон дер Ляйен также приветствовала последние жесткие действия властей Украины и правоохранительных органов в антикоррупционной борьбе. Она назвала эти действия убедительным свидетельством того, что украинские «антикоррупционные органы находятся начеку и быстро выявляют случаи коррупции». Фон дер Ляйен высоко оценила «быструю реакцию [Зеленского] на политическом уровне», необходимую для того, чтобы борьба принесла «ощутимые результаты». Обуздание коррупции является ключевым вопросом для руководства Украины в условиях войны, а также для выполнения условий на пути вступления страны в ЕС.

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что в текущем году не должно остаться никаких преград для переговоров о полноправном членстве Украины в ЕС. Официальный статус страны-кандидата Европейский союз предоставил Украине в прошлом году — в разгар полномасштабного вторжения РФ. Зеленский отметил, что Киев завершает работу над семью рекомендациями ЕС, которые Украина получила вместе со статусом кандидата. Весной будет дана промежуточная оценка выполнения этих рекомендаций.

ЕС объявил о выделении Украине военной помощи еще на €500 миллионов

2 февраля Европейский союз объявил о решении выделить новую военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Эти средства предоставляются в рамках Европейского фонда мира (EPF). В заявлении Евросовета отмечается: «Сегодняшним решением ЕС усиливает поддержку Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ, а также в защите гражданского населения от продолжающейся агрессивной войны со стороны России».

Это уже седьмой по счету транш военной помощи ЕС Киеву. Отныне общий объем выделенных в рамках фонда EPF средств достиг 3,6 миллиардов евро.

В сообщении ЕС о новой военной помощи приведены слова главы европейской дипломатии:

Украина должна получить все необходимое военное оснащение и подготовку для защиты своей территории и своего народа от агрессивной войны России. Украинцы защищают не только свою страну, но и наши общие ценности и базовые принципы международного права. Сегодняшние новые решения посылают четкий сигнал в критический момент: мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется и пока это необходимо. Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Киеве объявил о расширении работы миссии ЕС по оказанию военно-технической помощи Украине. Эта миссия EUMAM Ukraine, начавшая работу в ноябре прошлого года, проводит «индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку» военнослужащих Украины. Изначально в задачу миссии входило обучение 15 000 солдат ВСУ. В этот четверг Жозеп Боррель объявил: «Миссия военной помощи ЕС EUMAM обучит дополнительно 15 000 украинских солдат, доведя общее количество обученных военных до 30 000». На эти цели ЕС решил выделить дополнительно €45 миллионов.

Жозеп Боррель также сообщил о выделении €25 млн на программы разминирования украинской территории.

Russia brought war back to Europe, but Ukraine keeps fighting back. Glad to announce to PM @Denys_Shmyhal that EU Military Assistance Mission #EUMAM will train additional 15.000 Ukrainian soldiers, taking the total number of EUMAM trained personnel to 30.000.

(1/2) pic.twitter.com/cLTspN6MBz — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

Консультации Еврокомиссии и правительства Украины

Накануне саммита ЕС – Украина в Киеве проходят, как отметил премьер Денис Шмыгаль, «первые в истории межправительственные консультации» между украинским кабинетом министров и Европейской комиссией.

Украина рассчитывает на прогресс в интеграции во внутренний рынок ЕС и на продление срока действия беспошлинной торговли с единой Европой до конца 2024 года. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко заявили на встрече с исполнительным вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. «Важно до конца 2024 года сохранить беспошлинный ввоз наших товаров в Евросоюз», — отметил глава украинского правительства, назвав эту меру жизненно необходимой для усиления Украины в ее противостоянии агрессии РФ.

Денис Шмыгаль вновь поблагодарил ЕС за внушительную макрофинансовую помощь: из выделенных на текущий год 18 миллиардов евро €3 млрд уже поступили в Украину в середине января. Этот пакет стабильной помощи (с марта ежемесячно будет перечисляться €1,5 млрд) предназначен для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления критически важной инфраструктуры. Помощь необходима Украине, чтобы поддерживать работу основных государственных структур, больниц, школ, помогать перемещенным лицам, выплачивать зарплаты и пенсии.

На встрече с Валдисом Домбровскисом украинский премьер также оценил в €17 млрд насущные потребности Украины в финансировании восстановительных работ в этом году. «Один из ключевых источников финансирования – российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию ущерба, нанесенного войной», - цитирует слова Шмыгаля пресс-служба правительства.

«Убедительный символ» поддержки Украины со стороны ЕС

Делегация Еврокомисии и глава Европейского совета Шарль Мишель в пятницу, 3 февраля, встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это будет уже 24-й по счету саммит ЕС – Украина в истории двусторонних отношений Киева и единой Европы. Решение провести саммит ЕС – Украина в Киеве, по которому, как и другим городам, РФ регулярно наносит массированные ракетные и авиаудары, европейские руководители назвали «убедительным символом» решимости Европы поддерживать Украину перед лицом «неоправданной агрессии» со стороны России.

По прибытии в Киев утром в четверг Урсула фон дер Ляйен вновь заверила Украину в полной поддержке со стороны ЕС в сопровождении представительной делегации Европейской комиссии. В составе делегации — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров.

Рада вернуться в Киев — уже в четвертый раз после вторжения России в Украину. На этот раз с моей командой из Еврокомиссии. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо стоит на стороне Украины. И чтобы и дальше углублять нашу поддержку и сотрудничество,

— написала Урсула фон дер Ляйен.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, со своей стороны, подчеркнул, что европейская помощь Киеву будет продолжаться.

Прибыл в Киев, чтобы передать самый решительный сигнал ЕС о поддержке всем украинцам, защищающим свою страну. С начала войны, начатой Россией, помощь ЕС достигла суммы 50 миллиардов евро. С первого дня Европа — в единстве с Украиной. И по-прежнему будет с вами, для того чтобы обеспечить победу и восстановление,

— указал Жозеп Боррель.

Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.



EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

В составе делегации — помимо Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля — пять вице-председателей Еврокомиссии: Маргрет Вестагер, Марош Шефчович, Валдис Домбровскис, Вера Юрова, Маргаритис Схинас. В украинской столице находятся еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи, еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. В Киев также прибыли члены ЕК, отвечающие за ключевые для отношений с Украиной сферы: Паоло Джентилони (экономике), Мейрид МакГиннесс (финансы), Дидье Рейндерс (юстиция), Илва Йоханссон (внутренние дела).

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве 2 февраля 2023 года. За год войны глава Еврокомиссии четырежды побывала в Украине. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Как напоминает Reuters, за минувший военный год Евросоюз выделил Украине помощь в объеме, приближающемся к €60 млрд, в том числе €12 млрд военной поддержки.

На саммите 3 февраля будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украине. В том числе, новая военная и макрофинансовая помощь. Руководители ЕС обсудят с Зеленским также потребности украинские потребности в энергообеспечении (в условиях, когда РФ сознательно стремится разрушить энергетическую инфраструктуру Украины).

Для поддержки процесса реформ в Украине ЕС также объявит о дополнительном пакете помощи в размере €400 миллионов, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам бюджета Йоханнеса Хана.

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