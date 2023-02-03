«Кремль нас не запугает»: в Киеве прошел саммит Евросоюз – Украина

ЕС - Украина

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве 3 февраля встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским на 24-м по счету саммите Евросоюз – Украина — первом саммите после начала российской агрессии, а также с момента предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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Постоянный председатель ЕС Шарль Мишель в своей речи на пресс-конференции после саммита отметил, что, проводя встречу в Киеве, европейцы показывают, что не поддаются «запугиванию со стороны Кремля» и полны решимости поддерживать Украину до восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.

Этот саммит показал абсолютно ясно две вещи. Первое — это послание для вас и народа Украины. Европейский Союз будет поддерживать вас всеми способами и столько, сколько потребуется. Мы не запуганы Кремлем и ему нас не запугать. Потому что Украина и ЕС — одна семья. И во-вторых, будущее Украины — в Европейском Союзе. Украинский народ, вы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства закона. И мы в ЕС также приняли четкое решение: ваше будущее — с нами, в нашем общем Европейском Союзе, ваша судьба — это наша судьба. Шарль Мишель

Глава Евросовета рассказал, что на саммите с президентом Зеленским обсуждались вопросы европейской интеграции Украины, финансовой и военной поддержки страны в ее противостоянии агрессии РФ. Шарль Мишель напомнил, что общая невоенная помощь ЕС, выделенная или выделяемая Киеву, оценивается в €50 миллиардов.

«Кремлю нас не запугать. Украина и Евросоюз – одна семья».



Председатель Европейского Совета Шарль Мишель на 24-м саммите ЕС – Украина pic.twitter.com/4r0x0ZVgPg — RFI на русском (@RFI_Ru) February 3, 2023

Он также подтвердил, что 10-й по счету пакет санкций в отношении России европейцы намерены утвердить в феврале. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что объем ограничений в рамках нового пакета санкций против РФ составит 10 миллиардов евро.

Говоря о проблемах послевоенного восстановления, Шарль Мишель вновь повторил, что Евросоюз работает над вопросом об использовании замороженные в рамках санкций средств РФ для возмещения ущерба, нанесенного войной Путина.

Россия должна заплатить за восстановление Украины. Мы намерены найти пути использования замороженных российских активов для восстановления разрушенного Россией. Шарль Мишель

В вопросе о военных преступлениях, совершаемых силами страны-агрессора в Украине, Шарль Мишель отметил, что ЕС всецело поддерживает расследования, проводимые прокурором Международного уголовного суда.

Евросоюз также поддерживает создание в Гааге международного центра по преследованию преступления агрессии в Украине (ICPA) — «с целью координации расследования преступления агрессии против Украины, сохранения и хранения доказательств для будущих судебных процессов». Как отмечается в итоговой декларации саммита ЕС – Украина, этот центр должен быть связан с Совместной следственной группой, которую Украина создала с шестью странами ЕС в марте 2022 года (группа работает в сотрудничестве с прокурором МУС и при поддержке Евроюста, агентства ЕС по взаимодействию судебных и следственных органов).

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции высоко оценила «решимость и быстроту», с которой власти Украины работают над реформами, которые необходимы на пути интеграции страны в ЕС.

Ваша решимость двигаться вперед впечатляет. Вы предпринимаете значительные шаги в направлении реформ, для того чтобы выполнить рекомендации [ЕС]. И мы не должны забывать, что вы делаете это, сражаясь против агрессора. Урсула фон дер Ляйен

Европейские руководители заявили о всесторонней поддержке реформ, которые проводит Украина для того, чтобы добиться начала официальных переговоров о вступлении в Евросоюз. В июне прошлого года, в разгар российского вторжения, Украина получила статус кандидата в члены ЕС — вместе со списком из семи условий, которые необходимо выполнить, чтобы перейти на следующий этап процедуры. Эти условия (реформы) касаются судебной системы, борьбы с коррупцией, деолигархизацией, СМИ. Предварительную оценку выполнения Украиной этих требований Еврокомиссия даст весной, осенью последует формальный письменный отчет.

На нынешних переговорах в Киеве украинские руководители сообщали об интенсивной работе по всем семи требованиям и выражали надежду на то, что официальный переговорный процесс об интеграции Украины в ЕС может начаться уже в конце 2023 года.

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