Эксперты: Российско-белорусские учебно-боевые центры легко могут превратиться в военные базы России в Беларуси

КОММЕНТАРИИ

Различий между учебно-боевым центром и военной базой России в Беларуси всего два: у центров нет признака экстерриториальности и российские военнослужащие здесь будут находиться под действием белорусского законодательства.

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31 января Владимир Путин поручил Министерству обороны и МИД подписать соглашение о создании совместных с Беларусью учебно-боевых центров для подготовки военнослужащих.

«Принять предложение правительства России о подписании Соглашения между РФ и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение», — гласит распоряжение.

О создании совместных военно-учебных центров министерства обороны России и Беларуси договорились еще в марте 2021 года. Осенью того же года было заявлено о создании трех центров в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Беларуси. Однако осенью 2022 года о центрах снова заговорили — Александр Лукашенко своим указом одобрил проект соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. В те же дни Лукашенко объявил о развертывании совместной группировки войск на территории Беларуси, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Зачем понадобились дополнительные распоряжения правителей Беларуси и России, о каких центрах идет речь — ранее созданных или о тех, которые будут созданы в будущем, чем руководствуются стороны? На эти вопросы RFI отвечает военный обозреватель, создатель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Ситуация очень интересная и вот почему. В марте 2021 года было подписано соглашение между министерствами обороны Беларуси и России о создании учебно-боевых центров. Содержание соглашения неизвестно, но три центра было создано — один в Беларуси и два в России. Сейчас речь идет о подписании соответствующего межгосударственного соглашения, — сказал Андрей Поротников. — В чем разница между межгосударственным и прежним межведомственным? Межведомственное соглашение не может вносить изменения в национальное законодательство и регулировать вопросы, не урегулированные нацзаконодательством. Новый документ имеет более высокий статус. Соответственно, сама идея этих центров приобретает более высокий юридический и, как следствие, политический статус.

По словам Андрея Поротникова, само соглашение не производит впечатления «дискриминационного для кого-то из участников, там нет никаких положений, которые бы ставили, скажем так, в невыгодную позицию одного из подписантов».

Но там есть несколько других моментов. Очень широко прописаны задачи и цели этих центров. И это позволяет утверждать, что под видом учебно-боевых центров, по сути, могут создаваться совместные группировки войск либо наращиваться военное присутствие россиян на белорусской территории, напрямую не связанное с исключительно боевой подготовкой, — отмечает эксперт. — Это может быть нечто вроде многонациональных батальонов НАТО, размещенных в странах Балтии. Это могут быть склады оружия и боеприпасов с минимальным персоналом — живую силу можно в любой момент перебросить в место складирования. Это соглашение оставляет широкое поле для военных игр. Фактически, это один из инструментов институциализации наращивания российского военного присутствия в Беларуси, обходя формат военной базы.

Белорусский военный аналитик Леонид Спаткай в комментарии RFI обращает внимание на одну из практических целей:

Такие центры россиянам действительно нужны. В Беларуси есть полигоны, которые сохранились с советских времен, и есть специалисты для обучения личного состава, который понабирали в России для отправки на фронт. В России же не хватает учебных мест — во время последней реформы армии, когда укрупняли военные округа, многие полигоны просто ликвидировали. Что в самом соглашении… сколько будет этих центров, будут ли они размещаться на полигонах, аэродромах вблизи белорусско-украинской границы — пока неизвестно. Мне кажется, что как раз эти места и будут задействованы, тем более российский контингент уже там находится.

Андрей Поротников считает, что согласие Минска на повышение уровня военного сотрудничества с Россией, согласие на без малого военные базы РФ на своей территории «означает то, что идея, с которой носились и продолжают носиться белорусские дипломаты, насчет Минской переговорной площадки для Украины и России, признана официальным Минском мертвой».

Расчета и надежды на то, что Беларусь станет не то, чтобы нейтральной, но хотя бы страной-посредником, страной, предоставившей место для переговоров, больше у официального Минска нет. Образ Беларуси как «донора региональной безопасности» продавался последние лет десять, но уже все — товар неликвиден,

— сказал Андрей Поротников.

Напомним, Москва несколько раз пыталась договориться с Минском о размещении в Беларуси своей военной базы. Но настойчивые предложения не вызывали позитивного отклика ни у правящих кругов, ни у белорусского общества. Сейчас это сложно представить, но в 2015 году на улицах Минска белорусы протестовали (без разгонов и посадок) против военных предложений Кремля.

И все же, по мнению Андрея Поротникова, вопрос иностранной военной базы в Беларуси рассматривается как излишне тревожащий общество, поэтому учебно-боевые центры вполне могут заменить неприятный властям и обществу Беларуси термин «военная база».

У этих центров нет только двух признаков военной базы — экстерриториальности (база считается территорией страны, которая направляет войска) и юридического иммунитета для военных этой базы, они находятся под действием законодательства страны пребывания. Но в целом создание таких учебно-боевых центров позволяет обойти политически чувствительные моменты, касающиеся размещения военных баз в Беларуси,

— считает эксперт.

Не исключено, как замечает Андрей Поротников, что создание центров «вдруг ускорилось под начало наступательных действий с обеих сторон в войне России против Украины, центры сейчас начинает продвигать в Беларуси именно Москва — очевидно, тут есть какой-то скрытый политический умысел».

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