Вступил в силу запрет на поставки в ЕС нефтепродуктов из России

Санкции

5 февраля 2023 года вступил в силу запрет на импорт в ЕС российских нефтепродуктов

С воскресенья, 5 февраля, вступил в силу запрет на танкерные поставки нефтепродуктов из России в Евросоюз — через два месяца после запрета на морские поставки сырой нефти. В прошлом году от импорта российской нефти и нефтепродуктов полностью отказались США и Великобритания. Эмбарго сопровождается согласованным ЕС, G7 и Австралией ценовым потолком, ограничивающим возможности экспорта российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

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С 5 февраля вступает в силу эмбарго на морские поставки в ЕС нефтепродуктов из России — дизеля, мазута, керосина и др. Новый запрет был введен в рамках санкций в ответ на нападение России на Украину.

США отказались от импорта российской нефти, нефтепродуктов и газа еще в марте прошлого года. Великобритания полностью отказалась от российских энергоносителей в июне 2022 года. Главный же импортер — ЕС — согласовал эмбарго с отсрочками из-за опасений по подрыву собственной экономики.

Эмбарго на российские нефтепродукты сопровождается (как и в случае с российской сырой нефтью) ценовым потолком на их экспорт в третьи страны. Механизм был согласован ЕС, США, Канадой, Великобританий, Японией и Австралией. Ценовой потолок на нефтепродукты также вступает с силу с 5 февраля.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки сырой нефти в ЕС из России морским путем. Ограничения на нефть не коснулись и импорта по трубопроводу «Дружба». Тогда же вступил в силу и «нефтяной потолок».

Лимит цен

Союзники Украины не только запрещают импортировать российскую нефть и нефтепродукты к себе, но и запрещают своим компаниям иметь дело с российским сырьем, отправляемым в третьи страны. Это закрывает доступ к услугам по перевозке, страхованию, техобслуживанию и так далее. Исключение сделано для сырья и продуктов, которые Россия продает в третьи страны дешевле согласованной планки.

Сейчас согласованная предельная цена за баррель российской нефти установлена на уровне 60 долларов, 100 долларов — за баррель для продуктов высокой переработки (к примеру, дизельного топлива), 45 долларов — для более дешевых продуктов (например, мазута).

Впрочем, как отмечает «Би-би-си», потолок еще ни разу не применили на деле, поскольку российская нефть сорта Urals с тех пор стоила дешевле 60 долларов за баррель. Установленная цена в 60 долларов на баррель нефти подвергалась критике Киева и Варшавы, которые сочли ее слишком высокой. Не исключено, что полоток цен будет пересмотрен.

В качестве ответной меры президент РФ Владимир Путин в конце декабря подписал указ о запрете на поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в контрактах упоминается полоток цен. Срок действия этого указа ограничен пятью месяцами, начиная с его вступления в силу 1 февраля.

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