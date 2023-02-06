Европа запрещает закупки российского дизельного топлива — что пишут СМИ во Франции

САНКЦИИ

Чтобы ослабить Путина в войне с Украиной, 5 февраля Европа запретила импортировать российское дизельное топливо. Эмбарго на нефтепродукты утверждено Евросоюзом после согласований со странами «Большой семерки» и Австралией в дополнение к принятому 5 декабря запрету на морские поставки нефти из России и механизму ограничения цены российской нефти на мировом рынке 60-ю долларами за баррель. Французские СМИ пишут об опасениях по поводу усиления энергетических трудностей в ЕС и в мире в целом.

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Комментируя это решение, газета Le Monde отмечает, что «первое эмбарго на российскую нефть на мировом рынке потрясений не вызвало». Но второй этап, направленный на прекращение войны в Украине, касается запрета на переработанные российские нефтепродукты: дизельного топлива, а также керосина и мазута.

Сайт TF1 Info резюмирует: «Конкретно, с этого воскресенья всем экономическим игрокам запрещено покупать какие-либонефтепродукты у российских компаний. Хотя принятия этого решения ожидали уже нескольких месяцев, оно может сильно повлиять на европейские страны и, в частности, на цены на заправке. Согласно статданным нефтяных танкеров по всему миру, проанализированным специалистом S&P Global, несмотря на резкое снижение объёмов поставок за минувший год, в начале 2023 года более четверти дизельного топлива по-прежнему импортировалось в Европу из России». Приводимые S&P Global цифры наглядно показывают стремительность сворачивания импорта из России во Францию: в начале января 2023 года во Францию ежедневно прибывало 7 032 барреля российских нефтепродуктов м только 167 814 баррелей в январе 2022 года.

Le Figaro утверждает, что мера эта вызывает беспокойство и «уже сказывается на ценах». Газета ставит вопрос ребром: «Сможет ли Европа продолжать ездить без капли российского топлива?» И уточняет: «Дизель остается топливом, наиболее используемым автомобилистами и, тем более, перевозчиками. По данным Французского союза нефтяной промышленности (Ufip), в декабре дизель по-прежнему составлял 73,5% топлива, используемого во Франции, с очень небольшим снижением, менее 0,2% за год. Эта устойчивость в потреблении дизельного топлива объясняется структурой установленной базы. Продажи новых электрических (или гибридных) автомобилей, возможно, выросли, но в 2022 году на дизельное топливо по-прежнемуприходилось 55,2% автопарка. Автомобильный транспорт еще больше зависит от дизельного топлива, на долю которого приходится около 95%».

Экономическая Les Echos пишет, что «доходы от нефти в России резко упали». Потому, что Европа стала импортировать нефтепродукты из Индии (которая частично перерабатывает российскую нефть), стран Ближнего Востока, но, главное, из США. «Американские поставки выросли за год с 34 000 баррелей в день в начале 2022 года до 237 000 баррелей в день в январе. Но все еще существуют сомнения относительно способности этих альтернативных поставщиков удовлетворить образовавшийся спрос. И газета цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказавшего что Россия «предпринимает шаги для защиты своих интересов от возникающих рисков» в условиях, когда новое эмбарго «еще больше разбалансирует международные энергетические рынки».

Влияние нового эмбарго может, безусловно, усилить недовольство потребителей в странах Евросоюза. Аналитики Les Echos указывают, что во Франции с исчезновением помощи на заправке от правительства и TotalEnergies, цена литра топлива, в среднем, поднялась почти до 2 евро за литр: «Литр неэтилированного бензина 95 достиг 1,93 евро, дизельного топлива —1,94 евро, что близко к уровням, наблюдавшимся в разгар кризиса в прошлом году».

При том, что тенденция к росту цен обещает быть длительной, рынки особенно внимательно следят за эволюцией спроса на топливо со стороны Китая. «В последние месяцы из-за ограничений спрос на дизельное топливо в Китае был слабым,- пишет Les Echos, — и поэтому правительство разрешило китайским нефтеперерабатывающим заводам экспортировать часть своей продукции. С открытием страны ситуация может измениться, и количество топлива, поступившее на мировые рынки, может остаться в Китае, что окажет дополнительное давление на цены».

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