Швейцарство божие: опубликованы расследования о том, как «святейший» Кирилл работал на КГБ в Женеве

Кирилл и Путин. Коллеги, любящие роскошь, и прикрывающие эту страсть разговорами о «духовности» и «патриотизме».

Две газеты опубликовали расследования, посвященные швейцарской жизни и работе нынешнего патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева). Согласно расследованиям, Кирилл, бывавший в Швейцарии десятки раз, ценит эту страну банков и дорогих часов больше всех остальных иноземных государств. Впервые приехав в это нейтральное прибежище миллионеров более полувека назад в возрасте 24 лет, сотрудник спецслужб Гундяев оставил в Швейцарии несколько интересных следов, утверждается в расследованиях.

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Патриарх Кирилл, ныне ярый «противник» всего западного, еще совсем недавно не брезговал посещением швейцарских курортов и сотрудничеством со швейцарским бизнесом.

По крайней мере, такой вывод можно сделать, прочитав почти идентичные расследования, опубликованные двумя швейцарскими газетами из одного издательского дома: франкоязычной Le Matin Dimanche и немецкоязычной SonntagsZeitung.

Утверждается, что публикации основаны на информации, полученной из рассекреченных архивов федеральной полиции Швейцарии.

По данным газет, полицейское досье «подтверждает, что монсеньор Кирилл, как он назван в этих документах, принадлежит к КГБ».

С июля 1969 года по февраль 1989 года в этой картотеке на Кирилла имеется 37 записей, большинство из которых касаются лишь получения визы и въезда в Швейцарию. Дважды, однако, отмечается, что священник находится в списке советских функционеров, «в отношении которых приняты меры». Какие это были меры, не объясняется, пишет SonntagsZeitung.

Первые годы швейцарской жизни, 70-е

В самый напряженный период холодной войны Кирилл жил в Швейцарии, где в возрасте 24 лет, в 1971-м уже представлял Московский патриархат во Всемирном совете церквей (ВСЦ), чья штаб-квартира находится в городке Гран-Саконнекс, граничащем с аэропортом Женевы. Заявленные цели ВСЦ, куда входят христианские церкви из более чем 100 стран — «гармония между христианами через общие конкретные достижения», «международное сотрудничество на основе диалога».

«Согласно рассекреченным архивам, Кирилл уже был агентом КГБ под кодовым именем „Михайлов“ в феврале 1972 года, когда жил в Женеве», — пишет Le Matin Dimanche (в российских источниках эта агентурная кличка упоминалась уже лет 15 назад, еще до назначения Кирилла патриархом — Прим. RFI).

В то время, как отмечают швейцарские газеты, его деятельность в качестве священника была лишь верхушкой айсберга. Миссия Кирилла заключалась, как минимум, в том, чтобы повлиять на Всемирный совет церквей, в который в 1970-х и 1980-х годах проник КГБ.

Согласно книге немецкого теолога Герхарда Безье, одной из целей Советского Союза в ВСЦ было заставить этот орган осуждать США и их союзников и смягчить критику отсутствия религиозной свободы в СССР.

«Нам говорили: остерегайтесь этих священников, потому что они агенты КГБ», — рассказала изданию SonntagsZeitung жительница Женевы, пожелавшая остаться неизвестной: «Во время разговоров с Кириллом у меня всегда было ощущение, что он ищет информацию. Он был очень дружелюбен, но задавал много вопросов об иммигрантской общине и духовенстве».

В то время Кирилл управлял крошечным приходом по адресу 6 rue de Beaumont, в симпатичном доме, арендованном у семьи врачей.

Он «завоевал круг восторженных последователей», пишет Le Matin Dimanche. И цитирует Вадима Мельникова, бывшего полковника КГБ, который в то время официально работал консулом в советской дипломатической миссии в Женеве. В своих воспоминаниях Мельников рисует трогательный портрет Кирилла: «Каким красивым он был в молодости! К сожалению, он не был женат, потому что был монахом. Но женщины любили его. Он был высоким, молодым, улыбчивым, всегда в хорошем настроении, люди чувствовали к нему расположение».

«Расположение» чувствовал и сам Мельников, который рассказывал, что Кирилл не брезговал светской жизнью, регулярно отправляясь на горнолыжные курорты (в том числе, в Давос) и устраивая «пикники со своими прихожанами за бутылкой хорошего вина».

Мельников описывает своего тогдашнего друга Кирилла как жизнерадостного человека, который любил веселиться с коньяком и шампанским до раннего утра, и наслаждался путешествиями по швейцарским горам,

уточняет SonntagsZeitung.

Кирилл Гундяев - будущий патриарх в Альпах. Швейцария. 1971 г. pic.twitter.com/BSvbxnG5NG — Исторические Фото (@HistoryFoto) October 23, 2016

Кроме того, как рассказывает Le Matin Dimanche, у Кирилла было право подписи на документах, связанных со счетом, «открытом в крупном швейцарском банке, на котором находилось несколько сотен тысяч франков». «По нашей информации, этот счет был связан с его работой во Всемирном совете церквей», — уточняет газета.

Полковник КГБ вспоминает, как ездил с Кириллом по Швейцарии на «броском белом седане BMW» — неслыханная роскошь для советских людей того времени. В январе 1974 года дорожная авария положила конец этим поездкам. По словам офицера КГБ, упомянутую машину BMW с Кириллом за рулем занесло на горном перевале, и он врезался в фонарный столб. Этот несчастный случай привлек слишком много внимания общественности, пишет Мельников. Вскоре после этого он и Кирилл покинули Швейцарию.

Вернувшись в СССР, будущий патриарх быстро поднялся по лестнице советско-православной иерархии, и потом еще часто посещал Швейцарию, тем более, что с 1975 года он был членом исполнительного комитета Всемирного совета церквей. Большинство поездок Кирилла в Швейцарию с тех пор были формально связаны с его обязанностями в рамках Совета или с другими межрелигиозными переговорами, пишет Le Matin Dimanche.

Среди его швейцарских друзей в расследованиях называется семья Саворетти, «владеющая престижной квартирой с видом на женевскую гавань». В 1960-х годах итальянец Пьеро Саворетти сыграл первостепенную роль в строительстве, при участии итальянского концерна «ФИАТ», Волжского автомобильного завода (ВАЗ). (Впрочем, как было сказано выше, Кирилл прославился в Швейцарии не благодаря поездкам на «Ладе»). Нина, вдова Саворетти, рассказала, что познакомилась с Кириллом в Женеве в начале 1980-х годов. Русский священник затем останавливался в доме Саворетти на лыжном курорте Курмайор в Италии.

В России ходят слухи, что у Кирилла было одно или даже два швейцарских шале*, которые ему подарила одна из прихожанок, пишет Le Matin Dimanche. Но Нина Саворетти «не верит» в это: «Он очень добрый человек, очень культурный, он ценит итальянское Возрождение, он много читал. Но здесь у него ничего нет! У него нет скрытых денег. Когда мы ходили в ресторан, он был осторожен в своих расходах…», — уверяет она.

Российская исследовательская платформа «Проект Медиа» в 2020 году описывала «деловые» отношения, которые, как говорят, были у Кирилла с сыновьями промышленника Саворетти. По данным «Проекта», один сын, Никола Саворетти, жил в Москве, но исчез оттуда после того, как его обвинили в хищении 20 миллионов евро из российских банков. Второй сын, Андреа Саворетти (ныне покойный), тоже «работал с Кириллом», «чтобы помочь в некоторых вещах», как заявлял Никола в интервью итальянскому телеканалу. Никола Саворетти в конце нулевых-начале десятых годов был советником миссии Мальтийского ордена в России, и «в этой должности как минимум несколько раз встречался с Кириллом», сообщало издание. Сам Саворетти в переписке с «Проектом» уточнил, что давно знает «светлейшего» (патриарха)». «Однако стезя Саворетти связана не только с церковными делами. Он — большой бизнесмен. Одним из его главных проектов в России была реконструкция здания на Волхонке, 6, напротив Кремля», — также сообщал «Проект», рассказывая историю о «вызвавшей гнев» мэра Лужкова незаконной надстройке дополнительного этажа в этом доме, где «появилась площадка для вечеринок с видом на Боровицкие ворота, через которые Путин приезжает на работу». В итоге скандал удалось замять, оставив этаж, и снеся лишь мансарду. Одним из тех, кто занимался у Саворетти реконструкцией здания на Волхонке, был, как утверждается, швейцарский бизнесмен югославского происхождения Александр Димитриевич, который через пару месяцев выкупил комнаты в коммунальной квартире в Петербурге рядом с Мариинским театром, а затем подарил всю квартиру площадью свыше 120 кв.м Лидии Леоновой, которую патриарх Кирилл называл своей троюродной сестрой (по другой версии, упоминавшейся в российских СМИ, Лидию и Кирилла связывают отношения иного рода). В начале 2003 года Димитриевич купил у будущего патриарха недостроенный дом в районе элитного подмосковного поселка Николина гора, который сам Кирилл приобрел за два года до того. Но обосновываться там швейцарец не стал, вскоре перепродав дом. «Сколько на той сделке заработал будущий патриарх, в РПЦ не комментируют», — писал «Проект», рассказывая и о другом «российско-швейцарском» сотрудничестве: «Из швейцарского бизнес-реестра известно, что в Женеве Димитриевич вместе с братом Николы Саворетти руководил работой благотворительной ассоциации „Лазарь“. В 2000 году у отдела внешних церковных сношений, которым тогда руководил Кирилл, был совместный проект с „Лазарем“ по помощи людям, пострадавшим от бомбежек Югославии».

Племянник Кирилла, живущий в Женеве, — и ставший, по счастливому стечению родственных обстоятельств, представителем Русской Православной Церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве с поручением осуществлять постоянное взаимодействие с Советом Организации Объединенных Наций по правам человека — тоже заверил журналистов, «что патриарх не владеет ни недвижимостью, ни банковским счетом в Швейцарии».

Впрочем, зная о других скандалах с «русской» недвижимостью в Европе, а также об оформленной на «троюродную сестру» квартире в Петербурге, нетрудно предположить, что за номинальными владельцами недвижимости (которой у Кирилла очень много) может скрываться настоящий хозяин.

Кроме того, все равно как минимум один швейцарский объект «действительно имеет отношение к Кириллу», подчеркивает SonntagsZeitung:

рядом с небольшой церковью в женевской коммуне Шен-Бужери находится вилла. «Она была куплена Русской православной церковью в 1987 году с благословения и при помощи советского режима. Сегодня здесь живет племянник Кирилла»,

— пишет издание.

Le Matin Dimanche взяла интервью у Михаила Гундяева, который сказал, что его дядя «не был агентом, хотя и находился под „строгим контролем“ КГБ». Кроме того, уверяет племянник, это не «повлияло на искренность его (Кирилла) приверженности экуменической работе с другими церквями».

Русская православная церковь отказалась комментировать шпионскую деятельность Кирилла в Швейцарии, отмечают расследователи. А Всемирный совет церквей, с которым связались СМИ, заявил, что у него «нет никакой информации» по этому вопросу.

Из поклонника Швейцарии — в воинственные «анти-западники»

В октябре 2022 года в Шен-Бужери, где когда-то вел земную жизнь молодой Кирилл, а теперь обитает и служит его племянник, неизвестные облили краской — в основном, цвета крови, — стены православной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

На двери храма был нарисован рашистский символ войны «Z». «Вилла рядом с часовней — не путать с златоглавой церковью в центре города — уже давно является домом для нынешнего патриарха Московского Кирилла, который стал одним из самых заметных сторонников войны Владимира Путина против Украины», — подчеркивает Le Matin Dimanche.

«Довольно много священников и епископов православной церкви нашли ясные слова против российского вторжения в Украину, — пишет, несколько преувеличивая, газета SonntagsZeitung. — Но не Кирилл. Он благословлял солдат и командиров в Москве перед их отправкой на фронт. Он видит Россию и Украину как единое целое, разделенное „врагами извне“. Он снова и снова предостерегает от пагубного влияния Запада. Например, потому что Украину (якобы) „заставляют проводить гей-парады“».

«Патриарх, очевидно, тесно координирует свои действия с президентом Владимиром Путиным. Например, когда он призвал к прекращению огня перед Рождеством, а Путин объявил об этом на следующий день», — пишет газета.

19 января его снова видели с серебряным скипетром в руке и тиарой с изображением Иисуса Христа на голове, осуждающим «безумцев», которые мечтают «победить великую Россию» и рискуют тем самым привести к «концу света».

«После вторжения России в Украину его риторика стала более жесткой. Через три дня после начала войны он заявил, что Украина является частью „русской земли“, которую необходимо „защищать“ от иностранного вмешательства», — напоминает Le Matin Dimanche. Подчеркивая:

«С начала войны патриарх России ни разу не говорил о своей любви к Швейцарии». А ведь еще совсем недавно он в открытую признавался в особых чувствах к швейцарскому отечеству.

«У меня особые чувства к вашей стране. Наверное, ни одну страну я не посещал так часто, как Швейцарию, потому что в Женеве находятся международные организации, и мне довелось часто бывать в этом городе и даже жить там в течение более трех лет», — говорил он в 2019 году, принимая в Москве председателя Совета кантонов Швейцарии Жана-Рене Фурнье.

«Патриарх жил в Женеве в начале 1970-х годов. После этого пребывания он посетил Швейцарию, согласно нашим исследованиям, не менее 43 раз», — уточняет Le Matin Dimanche. Он путешествовал по стране, «чтобы хорошо узнать жизнь народа», — сказал однажды сам патриарх послу Швейцарии в России. И подчеркнул: «У меня по-прежнему много друзей в Швейцарии».

«Помимо страсти к лыжам (…), религиозная дипломатия, шпионаж и финансы не постоянно возвращали Кирилла в Альпы или на берега Женевского озера», —

пишет Le Matin Dimanche.

Газета SonntagsZeitung утверждает, что не нашла доказательств того, что Кирилл, известный как «табачник», был вовлечен еще и в женевский бизнес по торговле нефтью. Однако он отвечал за внешние связи Русской православной церкви с 1989 по 2008 год и «был очень близок к патриарху Алексею II», который «в 90-е летал в Женеву на частном самолете и продавал квоты на добычу нефти».

В 2007 году газета «Московский комсомолец» сообщила, что Кирилл упал на швейцарском горнолыжном склоне и сломал ключицу. Сложный перелом не смог помешать митрополиту «продолжать борьбу с роскошью в России», написала газета.

«Было ли это предложение ироничным? В России (...) Кирилл выделялся не только своей нибелунговской преданностью Путину, но и безудержной склонностью к роскоши», — пишет SonntagsZeitung.

* «Новая газета» в 2020 году рассказывала, что со времен службы в Женеве у патриарха Кирилла в собственности имеется шале в горах Швейцарии. По данным издания, это имущество ему «подарила» гражданка страны.

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