Предстоятель Польской автокефальной православной церкви (ПАПЦ), митрополит Савва поздравил московского патриарха Кирилла Гундяева, «благословляющего» войну РФ против Украины, с 14-летием «интронизации на престол». Савва написал Кириллу нежнейшее письмо, в котором, среди прочего, пожелал «уничтожения зла» в Украине. Это странное поздравление вызвало возмущение как в Польше, так и в Украине. Впрочем, если разобраться, ничего странного в нем нет. Может быть, просто «агент Юрек» поздравил «агента Михайлова»...

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«То, что случилось в Украине, наглядно свидетельствует об этом...»

Поздравление было опубликовано на российских «православных» сайтах, и перепечатано «светскими» органами пропаганды РФ.

Цитируем по официальному сайту Московского патриархата.

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко! По случаю четырнадцатой годовщины Вашей интронизации на престол Патриархов Московских и всея Руси шлю Вам самые сердечные, братские приветствия и пожелания», — так начал свое коленопреклоненное послание митрополит варшавский и всея Польши Савва

(сохраняем в его послании большие буквы, как в оригинале).

Дальше — еще интереснее (соберитесь с силами, предложение надо читать на одном дыхании):

«За время Вашей Патриаршей службы Русская Православная Церковь воссияла трудами Вашего Святейшества духовным возрождением, служа примером для других».

Ну, и наконец, вслед за вступительными нежностями пошла (если мы не ошибаемся в своих оценочных суждениях) плохо скрываемая поддержка российской «СВО». Вчитайтесь:

«Врагу веры не нравится церковная стабильность, он старается ее разрушить. То, что случилось в Украине („В Украине“ — так и написано на сайте московского патриархата — и за это, наверное, кто-то там может быть наказан — Прим. RFI), наглядно свидетельствует об этом. Однако Сила Божия велика, Она непобедима. Глубоко верим, что зло, разрушающее Божественный церковный организм, будет уничтожено Победителем смерти и ада Христом. Молимся об этом Пастыреначальнику нашему Спасителю».

Ну и в завершение своего адоборческого поздравительного послания, перед тем как пожелать Кириллу «многая лета» и признаться ему в «любови во Христе», Савва пишет:

«Приветствуя Ваше Святейшество с годовщиной Вашей Патриаршей службы, желаю Вам обильной помощи Божией, вспомогающей в несении Первосвятительского Креста, здоровья и всякого добра».

Насчет несения Первосвятительского Креста — это, конечно, важно, но, может, и жаль, что блаженнейший Савва забыл пожелать Кириллу вспоможения еще и в выполнении других насущных задач, в частности, в ношении швейцарских часов с бриллиантами.

Хотя бы потому, что не все бриллианты так легки, как их описывает пресса.

К слову, накануне швейцарские газеты опубликовали расследованиясавва, в которых рассказывается, что Кирилл Гундяев еще в 70-е годы был в картотеке полиции Швейцарии как агент КГБ под кодовым именем «Михайлов».

Митрополит Савва, как пишет украинская редакция RFI, принадлежит к тому же профсоюзу «рыцарей плаща и кинжала».

Коллеги из rfi.fr/uk напоминают, что

Польская автокефальная православная церковь всегда была в тесных отношениях с Московским патриархатом. «А сам митрополит Савва несколько десятилетий был агентом спецслужб Польской народной республики под псевдонимом „Юрек“».

«ПАПЦ получила автокефалию в 1924 году от Константинополя. Но после войны, под давлением Сталина и коммунистов, она была вынуждена отказаться от этой автокефалии и попросить о предоставлении автокефалии Москву. И с того времени была сильная зависимость ПАПЦ от Советского Союза, Москвы, от коммунистических служб. Сам митрополит Савва много лет, если не десятилетий, сотрудничал с польской службой безопасности — это был „польский КГБ“ (вероятно, Служба безопасности ПНР — Прим. RFI). Эта церковь была очень зависима от коммунистов, от Москвы (...). И сейчас это проявилось», — объяснил Лукаш Адамский, доктор исторических наук, заместитель директора варшавского Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского.*

Господин Адамский заявил, что Савва был одним из тех, кто и до полномасштабной войны выступал категорически против автокефалии украинской церкви, и сейчас не признает Православной церкви Украины (ПЦУ). «Несмотря на то что митрополит Савва является украинцем, идеология этой церкви "русифицирована". Они объясняют это тем, что надо заботиться о единстве православия, что автокефалия может быть предоставлена только с разрешения Москвы», — подчеркнул Адамский.

К слову, Кирилла с 14-й годовщиной на престоле поздравил не только «агент Юрек», но и Путин, Лукашенко, еще один соответствующий персонаж — патриарх Сербский Порфирий...

«В Польше должны четко осознать, что РПЦ всегда действует или через своих представителей, или через своих апологетов в других странах. И в данном случае идет речь не о вмешательстве в вопросы церкви или веры. Идет речь о национальной безопасности… Если российские нарративы, нарративы государства-агрессора ищут отклика в душах граждан других стран, в данном случае Польши, через представителей близкой к ним церкви, то это опять же вопрос не о религии, а о безопасности. На это надо реагировать превентивно...», — настаивает в интервью rfi.fr/uk директор украинской «Международной ассоциации малых общин» Алексей Буряченко.

«Демократическое государство не может так прямо давить на церковь и решать, должна ли ПАПЦ признавать автокефалию ПЦУ или нет.

Зато польское государство может проверять связи, финансирование ПАПЦ и напомнить польским иерархам, что никто не отменял положения польского Уголовного кодекса. Публичное оправдание войны — это преступление.

Здесь, конечно, митрополит Савва может сказать, что он имел в виду раскол (церкви) в Украине, а не войну (слова Саввы об уничтожении "зла" в Украине — Прим. Ред.)», — говорит польский историк Лукаш Адамский.

К слову, согласно польскому Уголовному кодексу, за публичный призыв к началу войны или за публичное ее одобрение грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

Поздравление Саввы, адресованное главе российского патриархата, который «благословляет» российских военных на убийство украинцев, вызвало протест не только со стороны посла Украины в Польше, но и со стороны польских властей.

«Это абсолютно фатальная ситуация, которая заслуживает максимального осуждения», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. В интервью радио RMF он подчеркнул, что осуждения заслуживает каждый, кто сегодня становится на сторону Путина. И неважно, светское это лицо или духовное, православный, католик или атеист.

«Сегодня это вопрос морального выбора: если кто-то поддерживает Путина, то он ставит себя за скобки любой религии, ведь достоинство и право на жизнь там (в Украине — Ред.) нарушается теми, кто якобы является защитником веры и православия», — подчеркнул Яблонский.

«Мы все знаем, каким „примером“ является Русская православная церковь, которая не только богословски, но и на передовой поддерживает убийственное вторжение России в Украину. Она даже теологически оправдывает его на всевозможных форумах», — подчеркнул в интервью RMF Дариуш Брунч, главный редактор сайта Ekumenizm.pl.

Он напомнил, что российская православная церковь — «это идеологическая рука путинской пропаганды». Когда началась война в Украине, православные священнослужители разных рангов, не только в самой России, но и в международных кругах, например, во Всемирном совете церквей (на который Кирилл, согласно расследованиям швейцарской прессы, имеет влияние с 70-х годов — Прим.RFI), дали понять, что это — часть «метафизической борьбы» против загнивающего Запада, подчеркнул Брунч.

С начала войны Польская православная церковь столкнулась с проблемой поиска себя в новой реальности. Гораздо больше помощи украинцам оказывают греко-католические, римско-католические, лютеранские и реформатские приходы — хотя большинство беженцев являются православными, отметил теолог.

Православные приходы в Польше тоже участвуют в оказании благотворительной помощи, добавил он. «Однако, что касается реакции православной церкви, она была очень неохотной, и ни один из иерархов Польской православной церкви не критиковал Русскую православную церковь за ее прямое участие в войне, за поддержку и оправдание этой войны», — сказал Дариуш Брунч.

Бедный Юрек (извинения митрополита)

Через четыре дня после своего поздравительного послания Кириллу митрополит Савва извинился.

«Простите меня, грешного», — обратился он к верующим с посланием, опубликованным на сайте ПАПЦ. Савва заявил, что его поздравление, направленное Кириллу, было «обычным посланием», вроде тех, что он всегда направляет «главам поместных православных церквей по случаю их юбилеев, именин или дней рождения» (14 лет — незабываемая дата — Прим. RFI).

«Желая окончательно пресечь любые толкования формулировок, использованных в послании, я однозначно заявляю: Я осуждал и осуждаю преступное вторжение Российской Федерации в независимую Украину.

Эту позицию я выразил еще в марте 2022 года, обратившись с призывом о ее (войны) прекращении как к Российской Федерации, так и лично к Святейшему Патриарху Кириллу (здесь и далее выделено RFI).

Я неоднократно выражал свое удивление и смущение по поводу откровенных высказываний Патриарха Кирилла о войне в Украине. Я не разделял и не разделяю эти мнения и считаю, что они не служат восстановлению мира в Украине и негативно влияют на восприятие православия.

Как я лично, как Глава Польской Автокефальной Православной Церкви, так и епископат, духовенство и верующие поддерживают украинский народ в его усилиях по восстановлению полной свободы, суверенитета и целостности страны…».

Далее Савва, которому, оказывается, не хватило года наблюдения за страданиями миллионов жертв этой войны, заявил, что «не учел» «сложную геополитическую ситуацию»: «Я однозначно заявляю, что мое послание было отправлено только для того, чтобы выполнить требования, принятые протоколом, без учета сложной геополитической ситуации. (...) Интерпретация многими моих намерений и слов вопреки моим намерениям показывает, что я ошибался и что ситуация требовала большей осторожности. Поэтому я выражаю сожаление, что вызвал такой большой шум в СМИ, подвергая общину Польской Автокефальной Православной Церкви незаслуженной боли».

Савва еще заявил, что «всю свою жизнь посвятил служению Богу, Польской Автокефальной Православной Церкви, нашей родине — Республике Польша, патриотическому воспитанию молодых поколений, организации православного военного служения и помощи нуждающимся».

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Тут можно было бы порадоваться божественному прозрению Саввы, сказать «аминь» и закрыть тему, но дело в том, что его извинение на польском языке «прошло мимо» главных российских органов пропаганды. А «сердечное, братское» поздравление, направленное Кириллу, до сих пор висит на сайте Московской патриархии.

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