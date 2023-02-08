В Беларуси осужден еще один журналист — Анджей Почобут приговорен к 8 годам колонии усиленного режима

Известного журналиста, активиста Союза поляков Беларуси Анджея Почобута Гродненский областной суд признал виновным в призывах к санкциям против Беларуси, а также в разжигании социальной вражды или розни.

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В обвинении указано, что Анджей Почобут в СМИ назвал агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году. Ему также поставлены в вину заявления в защиту польского меньшинства в Беларуси, статьи в Gazeta Wyborcza о белорусских протестах в 2020 году и статья в издании Magazyn Polski, написанная в 2006 году об Анатолии Радзивонике, одном из командиров польского антикоммунистического подполья на Гродненщине. Как сообщает правозащитный центр «Весна», осенью 2021 года Анджей Почобут отказался писать прошение о помиловании на имя белорусского правителя Александра Лукашенко. Условие освобождения — отъезд из Беларуси. Активисты Союза поляков Беларуси, задержанные в один с день с Почобутом, были отпущены на свободу после дипломатических усилий Польши, они сразу покинули Беларусь.

Судебный процесс в закрытом режиме начался 16 января. До суда журналист провел в СИЗО 664 дня. Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года после обыска в квартире.

В октябре 2022 года Комитет госбезопасности Беларуси внес Анджея Почобута в список террористов.

Правозащитники, польские власти, международное сообщество признали уголовные дела против активиста польского меньшинства в Беларуси политически мотивированными. Процесс по делу журналиста неоднократно переносили: сначала судебное разбирательство назначили на 28 ноября 2022 года, затем на 9 января 2023-го, и наконец — на 16 января.

Анджей Почобут уже был политическим заключенным в 2011 году. Журналиста обвинили в оскорблении и клевете на президента Беларуси. Он получил три года лишения свободы с отсрочкой на два года. Был освобожден в зале суда.

Gazeta Wyborcza назвала Анджея Почобута одним из символов 2022 года: «Наш журналист, оппозиционер, который борется за свободу и демократию в Беларуси. Он находится в тюрьме уже почти два года, и, несмотря на требования мира о его освобождении, побратим Путина Александр Лукашенко остается слепым и глухим». В 2021 году Анджей Почобут признан признан журналистом года в Польше.

Белорусская ассоциация журналистов назвала приговор Анджею Почобуту «расправой за инакомыслие и многолетнюю твердую гражданскую позицию журналиста».

«Сегодняшний приговор, вынесенный после рассмотрения дела в закрытом режиме, не имеет ничего общего с правосудием и является местью нашему коллеге. Белорусская ассоциация журналистов требует немедленного освобождения Анджея Почобута и всех 33-х представителей медиа, которые находятся за решеткой в Беларуси на сегодняшний день»,

— говорится в заявлении БАЖ.

По информации правозащитников, в Беларуси на 8 февраля насчитывается 1149 политических заключенных.

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