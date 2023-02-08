Зеленский сегодня вечером встретится в Париже с Макроном и Шольцем. Чего ожидать

Зеленский, Макрон и Шольц не виделись с момента визита европейских лидеров в Киев (на фото) 16.06.2022

9–10 февраля в Брюсселе пройдет внеочередной саммит Европейского союза, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Накануне саммита источники в Елисейском рассказали подробности об ожиданиях от него. Чуть позже стало известно, что перед брюссельским форумом Зеленский приедет в Париж, чтобы встретиться в Елисейском дворце с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем.

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Три лидера проведут переговоры за ужином, сообщил источник AFP. Ужин в Париже организовывался в спешке, уточнил источник.

В Елисейском дворце также сообщили RFI, что встреча начнется «после 19 часов» по парижскому времени.

«Это будет возможность подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Франции и Европы и продолжить тесную координацию, которая позволяет нам быстро и эффективно реагировать на потребности, выраженные Киевом», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

По итогам встречи ее участники планируют сделать заявления для прессы.

Пресс-секретарь Олафа Шольца подтвердил агентству France-Presse, что канцлер будет присутствовать на ужине. «Сегодня мы отправляемся в Париж, чтобы встретиться с Зеленским и Макроном. Оттуда мы продолжим путь в Брюссель», — сказал Штеффен Хебестрейт.

Еще утром в Елисейском ничего не сообщали о приезде Зеленского в Париж, хотя и не давали отрицательного ответа. «Европа является одним основных союзников (Украины) с общей суммой более 45 миллиардов евро в виде помощи всех видов», поэтому возможная встреча Владимира Зеленского с «европейскими лидерами» «не была бы нелогичной», — заявлял советник президента Макрона.

К Макрону и Шольцу — от Сунака

Украинский президент прибудет из Лондона, куда прилетел сегодня утром в свою вторую зарубежную поездку с момента начала полномасштабной войны и где встретился с британским премьером Риши Сунаком. (В декабре Зеленскому устроили горячий прием в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим поставщиком оружия ВСУ, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии).

В Лондоне сегодня глава украинского государства встретился еще и с королем Карлом III. Кроме того, Зеленскому стоя аплодировали британские парламентарии. Выступая со ступеней Вестминстерского дворца, где находится парламент, Зеленский призвал союзников Украины поставить его стране истребители для победы в войне против России.

«Я покидаю парламент, заранее поблагодарив вас за мощные британские самолеты», в которых нуждается Украина, сказал Зеленский, после того как подарил спикеру Палаты общин шлем военного летчика, одного из «королей» украинских ВВС.

На шлеме — надпись «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

Зеленский подчеркнул: «Мы знаем, что свобода победит, мы знаем, что Россия проиграет».

Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл держит шлем одного из самых успешных украинских летчиков с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее», который ему подарил Владимир Зеленский во время своего выступления перед британскими парламентариями. AFP - STEFAN ROUSSEAU

Премьер Великобритании уже дал поручение министру обороны Бену Уоллесу определить типы самолетов, которые можно будет передать Украине. Об этом со ссылкой на офис Сунака сообщает Sky News.

Великобритания хочет как можно скорее начать подготовку украинских пилотов истребителей, заявил в среду представитель британского премьер-министра. «Мы надеемся принять первых украинских пилотов для обучения весной, очевидно, мы хотим, чтобы это началось как можно скорее», — сказал официальный представитель главы британского кабинета министров. «Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы быть ясным, это долгосрочное решение, а не краткосрочная возможность, в которой Украина сейчас нуждается больше всего».

Ранее, в конце января, президент Франции заявил, что не исключает поставку Украине боевых самолетов. В то же время президент США Джо Байден пока отказался поставлять американские истребители F-16, хотя ранее и не исключал таких поставок, напоминает «Настоящее время».

Как и в случае с танками, Макрон выдвинул несколько условий. Он подчеркнул, что такая поставка не должна быть «эскалационной»; должна быть нацелена на помощь Украине в сопротивлении российской агрессии, но не на удары по российской территории; а также не должна ослаблять потенциал французских вооруженных сил.

Страны, поддерживающие Украину в отражении российской агрессии, могут поставить ВСУ первый батальон танков Leopard 2 к концу марта или апреля, заявил сегодня министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Варшаву. «Мы можем поставить по крайней мере один батальон в первые четыре месяца этого года (...), и затем, конечно, мы должны действовать как можно быстрее», — сказал Писториус, добавив, что такой батальон будет состоять из 31 танка.

В четверг Зеленский ожидается в Брюсселе на саммите Европейского Союза, заявил в среду агентству неназванный европейский дипломат, подтвердив информацию, распространенную ранее несколькими средствами массовой информации.

В целях безопасности информация будет подтверждена официально только в последний момент, когда Зеленский приземлится на бельгийской земле. Но, если только что-то не пойдет не так, президент Украины будет в Брюсселе в четверг 9 февраля на встрече глав европейских государств и правительств, пишет Le Monde.

Этот мини-тур презилента Украины по Европе проходит в преддверии первой годовщины начатой Путиным 24 февраля 2022 года полномасштабной войны.

Материал дополняется.

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