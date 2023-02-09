«Россия не может и не должна победить»: как прошла встреча Макрона, Зеленского и Шольца

Зеленский, Макрон и Шольц на ступенях Елисейского дворца перед началом брифинга для прессы. 08.02.2023

В Елисейском дворце с вечера 8-го до ночи 9-го февраля проходила встреча лидеров Франции, Германии и Украины. Макрон, Шольц и Зеленский поговорили друг с другом во время «делового ужина». Но сначала выступили с заявлениями перед прессой. Общий посыл заявлений европейских лидеров: агрессор Путин не может и не должен победить, Европа будет с Украиной до победы. Посыл Зеленского: дайте больше оружия и поскорее, от этого зависит мир в Европе и жизни украинцев.

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Первым в Елисейский дворец, примерно в полдесятого вечера, приехал канцлер Германии.

Президент Украины в этот момент был еще в полете: он приземлился в парижском аэропорту «Орли» в 21.45.

Зеленский прилетел на британском правительственном самолете из Лондона, где перед этим провел насыщенный встречами день — выступление перед парламентариями, встреча и совместная пресс-конференция с премьер-министром Риши Сунаком после посещения военной базы Лалворт в графстве Дорсет, где украинские военные учатся управлять британскими тяжелыми танками Challenger 2.

Собственно, весь европейский вояж Зеленского — Великобритания, Франция, а сегодня, в четверг, 9 февраля еще и внеочередной саммит Евросоюза в Брюсселе — посвящен главной цели: добыванию нового оружия для ВСУ перед вероятным новым масштабным наступлением российских захватчиков.

В Праздничный зал Елисейского дворца Макрон, Зеленский и Шольц вошли уже почти в половине одиннадцатого.

Первым на брифинге для прессы слово взял хозяин встречи, президент Макрон. Он напомнил, что Зеленский уже был в этом зале дважды: в первый раз — между двумя турами украинских выборов (весной 2019-го), а второй — когда здесь прошел последний в истории саммит лидеров стран «Нормандского формата» — в декабре 2019-го. Но Путин не захотел мирного решения устроенного им же самим вооруженного конфликта в Донбассе и в итоге развязал полномасштабную войну. В этой войне победить должна Украина, снова напомнил Макрон.

«Мы поддерживаем Украину. Твердо. И с решимостью сопровождать ее к победе и восстановлению ее законных прав… Мы будем продолжать усилия в плане оборонных поставок» (в соответствии с «оперативными потребностями»), — заявил французский президент.

Макрон также отметил, что Украина до победы может рассчитывать на поддержку Франции и других европейских союзников, а «Россия не может и не должна победить».

Президент Франции еще раз поддержал «мирный план из 10 пунктов», который Зеленский предложил еще на ноябрьском саммите Большой двадцатки. Среди пунктов плана — полный вывод российских войск со всей украинской территории (включая Крым) и обеспечение гарантий безопасности Украины.

Канцлер Олаф Шольц, выступавший третьим, тоже заверил Зеленского, что союзники будут поддерживать его страну, в том числе в военном отношении, «столько, сколько потребуется» для отражения российского вторжения. «Мы привержены Украине (…) и мы также поддерживали Украину финансовой помощью, гуманитарной помощью и вооружением, тяжелой артиллерией, зенитной обороной и, совсем недавно, (решением о) поставке боевых танков, и мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это необходимо», — заверил канцлер Германии.

Сам Зеленский, выступавший вслед за французским президентом, поблагодарил лидеров обеих европейских стран за то, что они «эти месяцы» находятся рядом с Украиной, напомнив, что Макрон стал первым, кто решил отправить ВСУ танки, а Шольц поставил крайне эффективные системы ПВО.

«Мы прошли много всего — от февраля прошлого года до этого февраля. Мы обеспечили прочное единство — наше и Европы. Мы укрепили континент. Мы укрепили Украину. Сейчас у нас всех не много времени. И это не о сегодняшнем дне. Это о неделях и месяцах, которые у нас впереди. А значит, это об оружии, которое нам нужно. Нужно для укрепления наших общих позиций — Украины и всех европейцев», — сказал Зеленский,

отметив, что «Франция и Германия имеют потенциал game changers», т. е. могут действенно повлиять на ход войны.

«Все очевидно: чем раньше Украина получит дальнобойное оружие… Эммануэль, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты… Олаф, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир», — сказал украинский лидер.

«Континентальное союзничество в Европе — это необходимость всех европейцев. Эммануэль, знаю, как для тебя всегда было важно, что Европа была сильной. Олаф, я знаю, что ты всегда проводил рациональную политику. И быстрее завершить российскую агрессию — это самое рациональное, что может быть», — сказал Зеленский.

Через четырнадцать минут после начала брифинга рациональные и усталые лидеры — особенно уставшим выглядел Зеленский — отправились ужинать.

В меню, безусловно, были новые партии вооружений, о поставке которых мы обязательно скоро услышим.

P.S. Уже в полвторого ночи пресс-служба президента Франции опубликовала видео, демонстрирующее, как Эмманюэль Макрон награждает Владимира Зеленского Большим крестом ордена Почетного легиона.

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