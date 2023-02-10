Анатолий Лебедько: К выборам белорусский режим хочет подойти с выжженным политическим полем и полностью контролируемым населением

КОММЕНТАРИИ

В последние дни белорусские власти объявили о перерегистрации политических партий, подготовке к выборам в парламент и местные советы, вышел указ о процедуре возвращения политэмигрантов — они должны каяться и демонстрировать лояльность режиму.

Реклама Читать далее

О перспективах и формах реализации всех этих инициатив в беседе с корреспондентом RFI рассуждает Анатолий Лебедько, ветеран белорусской политики — будучи депутатом Верховного совета в 1994 году вошел в штаб кандидата в президенты Александра Лукашенко, ушел в оппозицию, с 2000 по 2018 год возглавлял Объединенную гражданскую партию. С 2020 года является представителем белорусского демократического лидера Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы. В октябре 2021 года был вынужден покинуть Беларусь.

Команда на ликвидацию любой политической оппозиции

Александр Лукашенко поручал провести перерегистрацию политических партий еще в сентябре 2020 года — в разгар массовых протестов после августовских выборов президента. В феврале 2021 года еще раз потребовал сделать это в течение полугодия, но у властей дошли руки до партий (все это время власти зачищали гражданский сектор — в стране ликвидированы практически все НГО) только в начале 2023 года — в январе утвержден законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений». По информации минюста, перегистрация партий — сейчас в стране их пятнадцать — произойдет «в ближайшее время». Закон предусматривает увеличение минимального порога численности для создания политической партии, необходимость создания организационных структур политических партий в каждой области и Минске.

Перерегистрация — это так звучит по форме, а по сути, по целям, по задачам — это команда „расстрелять!“ Это уничтожение политических партий, — отмечает в интервью RFI Анатолий Лебедько. — Многие недоумевают: а почему именно теперь, почему так поздно взялись власти за партии? Ну, без Лукашенко никто не мог принять решение. Видимо, были другие приоритеты в зачистке общества. Сейчас доберутся и до партий, вернее, до их остатков — многие из руководства оппозиционных партий либо в тюрьме, либо в эмиграции. Но смысл указа Лукашенко именно таков — политический расстрел оппозиционных, демократических партий. Иллюзий здесь быть не может. Поставлена задача ликвидировать партии, и они будут ликвидированы.

По словам политика, у оставшихся пока еще легальных «5–6 оппозиционных партий есть немного вариантов действий в ситуации ликвидации».

«Можно вообще никак на это не реагировать, как идет — так пусть и идет, ничего не поделаешь. Второй сценарий: это попытаться все-таки оказать какое-то сопротивление, попробовать перепрыгнуть через те формальные барьеры, которые выставит власть и по количеству членов, и по количеству структур. Попробовать пободаться с этой системой. Но итог бодания вполне прогнозируемый. Третий сценарий, мне кажется, наиболее оптимальный. Чтобы эти пять-шесть политических партий выступили с совместным политическим заявлением, дали политическую оценку происходящему, назвали вещи своими именами. Ну и конечно нужно предложили своим сторонникам какой-то план дальнейших действий в новых условиях», — считает Анатолий Лебедько.

По российским лекалам

Политик уверен, что Беларусь ждет «реформирования так называемой многопартийной системы по путинским лекалам».

Путин ведь живет уже не один год при многопартийной системе, которая не доставляет ему никаких проблем. Там есть как бы и оппозиция, и Сергей Миронов со „Справедливой Россией“, и наследники Жириновского, и какую-то якобы либеральную структуру запустили… Во всяком случае, все это находится под контролем. С учетом того, что Лукашенко и Путин постоянно обмениваются своими ноу-хау по удержанию власти, я бы ожидал, что в Беларуси дадут возможность зарегистрироваться партии Гайдукевича, которую в какой-то степени можно рассматривать филиалом партии Жириновского; коммунистам, которые находятся в крепком, братском, коммунистическом поцелуе с российскими коммунистами Зюганова,

— считает Анатолий Лебедько.

Наконец, в Беларуси появится партия власти — в таковую прочили со дня создания в 2007 году «Белую Русь», но она все это время оставалась общественным объединением. Александру Лукашенко нравилось быть единоличным хозяином страны, как говорили эксперты по поводу неопределенного состояния «Белой Руси». Но время пришло. На днях оргкомитет «Белой Руси» заявил о переходе в статус политической партии, а глава оргкомитета Олег Романов лаконично определил цели и задачи партии — у нее «не будет идеологии, кроме поддержки власти».

Помимо этого, как считает Анатолий Лебедько, под Юрия Воскресенского, бывшего сотрудника штаба Виктора Бабарико, ныне политзаключенного, «соберут контору, которая будет претендовать на якобы либеральную нишу».

Хотя понятно, что ни о какой многопартийности речь не идет, понятно, что это все не есть политической оппозицией — это табуретка, которую поставили на политическую сцену, не более того, — сказал Анатолий Лебедько. — Не исключено, что последствием такой реформы станет еще большее изменение избирательного законодательства, когда в депутаты всех уровней пойдут по партийным спискам. Надеюсь, что на это у Лукашенко времени уже не хватит, что вся его система накроется медным тазом.

«От выборов не осталось ничего»

Сам Лукашенко уверен, что времени у него хватит и на реформу политического поля, и на новые выборы в парламент в 2024-м, и на президентские выборы в 2025-м. В октябре прошлого года он сказал: «Выборы 2024 года, которые должны пройти по новым правилам, станут самой масштабной кампанией за последние годы, но отнюдь не самой легкой». На днях глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что страна выходит на финишную прямую подготовки к выборам 2024 года. Новая редакция Избирательного кодекса позволяет совместить местные выборы и выборы в парламент, единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года, электронное голосование по-прежнему не будет введено белорусскими властями.

Хорошо бы определиться с терминологией, — замечает Анатолий Лебедько. Когда мы говорим „выборы“, в головах людей по западную сторону от белорусской границы возникают обычные, нормальные представления о голосовании, подсчете и т. д. Но никаких выборов в Беларуси нет с 1995 года, когда был избран, а потом разогнан Лукашенко последний демократический парламент. Все это имитация, а не выборы. Ну, а сейчас это даже не имитация, от выборов не осталось ничего вообще.

Связь с выборами недавно обещанных повышений выплат силовикам, бюджетникам и пенсионерам (традиционных накануне важных кампаний в Беларуси) Анатолий Лебедько называет косвенной.

В этот раз повышение, скорее, является оплатой за „работу“ силовиков в 2020–2021 годах. Только благодаря силовикам, а не выборам Лукашенко до сих пор у власти, — сказал политик. — Даже при полностью зачищенном политическом пространстве все кандидаты в депутаты и местных советов, и так называемого парламента, будут должны пройти через детектор лояльности власти — а этот детектор в руках у силовиков. Силовики будут определять степень верности людей. Ну и еще у одной группы будет работа в эту кампанию — у пропагандистов государственных медиа. Потому что им нужно, как я говорю, продать избирателям вонючий хвост селедки под видом благородной красной рыбы. Сами же избиратели после 2020 года лишились последних остатков наивности, для 7 миллионов избирателей эта кампания не будет иметь абсолютно никакого значения.

При этом, как подчеркивает Анатолий Лебедько, репрессивную машину, запущенную на полные обороты после протестов 2020-го, никто останавливать не собирается.

Она будет только усиливать работу либо держаться на сегодняшнем уровне. Террор для Лукашенко — это единственная гарантия удержания власти. Сейчас Беларусь стремительно превращается в ГДР в сфере госбезопасности: как Штази (Министерство госбезопасности ГДР) имело своего человека в каждом доме, который должен был регулярно докладывать о действиях, мыслях, настроениях каждого жильца, так и КГБ Беларуси почти достиг таких же высот. Лукашенко хочет контроля над каждым живым белорусом,

— уверен политик.

«Беглых» ждет специальная комиссия. Возможно — тюрьма

Александр Лукашенко снова вспомнил политических эмигрантов — их госСМИ и сам Лукашенко презрительно называют «беглыми». По словам Лукашенко, таковых всего-то не более четырех тысяч, правда, по этим четырем тысячам 6 февраля белорусский правитель созвал специальное совещание. В числе задач, на которые Запад готов давать деньги эмигрантам, «свержение, убийства президента, должностных лиц». И вообще эти четыре тысячи «в Польше, Литве и Украине как гиены стоят по периметру и щелкают зубами».

По разным оценкам, Беларусь в последние два года покинуло около 200 тысяч человек по политическим причинам.

Лукашенко знает, понимает, что людей не тысяча выехала. И такой массовый отъезд породил уже несколько проблем для страны, — отмечает Анатолий Лебедько. — Одна из них, безусловно, экономическая. По официальным данным Польши, за 2022 году в стране зарегистрировано 5000 новых белорусских бизнесов. То есть это десятки тысяч новых рабочих мест, это налоги, которые белорусы раньше платили в Минске, Гродно, Могилеве, Сморгони, а сейчас платят в Гданьске, Познани, Кракове и Варшаве. В Вильнюсе, где официально осело 50 тысяч белорусов, белорусские компании вошли в лидеры налоговых платежей. Это, безусловно, является чувствительным для белорусских властей. Пропагандисты ведь не создают ВВП страны, они создают дурнопахнущий продукт, интересный небольшой специфической группе населения. С них взять особенно нечего, а вот с тех, кто уехал — это экономически активные люди молодого и среднего возраста, образованные, квалифицированные — хотелось бы.

Кроме того, Александра Лукашенко очень беспокоит «военно-политическая составляющая проблемы эмигрантов».

До войны он не беспокоился: чем больше политически активных людей уедет, тем лучше было для режима. А теперь власти видят, что уехавшие могут быть — и уже есть — кадровым резервом для того же полка Калиновского, для других военизированных белорусских структур. Батальон может превратиться в полк, полк в дивизию, а там уже и до армии недалеко. И это уже угроза, которая очень беспокоит Минск. Не зря же Лукашенко постоянно обращается к теме белорусских добровольцев в Украине чуть ли не в каждом своем выступлении,

— сказал Анатолий Лебедько.

Александр Лукашенко, несмотря на его оценки массовости эмиграции, подписал указ о создании специальной комиссии для работы с противниками властей, желающими вернуться на родину. В нее вошли наиболее одиозные борцы с инакомыслием — генпрокурор Андрей Швед, пропагандисты Григорий Азаренок и Андрей Муковозчик, глава Следственного комитета Дмитрий Гора, глава МВД Иван Кубраков и другие. По замыслу Лукашенко, «беглые» должны вернуться с покаянием и признанием заблуждений, после положительного решение комиссии (обещают бумагу, в которой будет указано, что государство не имеет претензий к реэмигранту) вернувшийся обязан «осознанно и активно исполнять свой гражданский долг».

Думаю, Лукашенко потребовал от Генпрокуратуры, МВД, КГБ гарантий того, что каждый, кто въедет обратно в Беларусь (хотя не думаю, что власти всерьез рассчитывают на массовое возвращение инакомыслящих), окажется под колпаком, под тотальным наблюдением и контролем, за ними установят контроль 24 на 7, чтобы не дернулись ни вправо, ни влево. А если только попробуют что-то сделать — приступит к делу товарищ Швед, генпрокурор и он же глава комиссии по возвращению. Полномочия и возможности у Шведа вообще уникальные,

— считает Анатолий Лебедько. Политик уверен, что возвращение не будет массовым.

Конечно же люди будут помнить о вернувшихся в прошлом году — более 50 человек сразу же попали в лапы белорусских силовиков. Кто-то вспомнит и двадцатые-тридцатые-сороковые годы прошлого века, когда тысячи людей, поверивших советской пропаганде, возвращались в СССР, чтобы оказаться в лагерях, в лучшем случае. В худшем, их жизнь после этого возвращения заканчивалась в расстрельных подвалах. Об этом тоже белорусам стоит помнить. Призываю белорусов тысячу раз подумать — вы можете вернуться совсем не туда, куда планировали. Сегодня Беларусь — это концлагерь с бараками, тем, кого зовут домой, на самом деле предлагают вернуться всего лишь в один из бараков. Это надо понимать. Анатолий Лебедько

С августа 2020 года в Беларуси возбуждено не менее 15 тысяч уголовных дел по политическим мотивам. По состоянию на 9 февраля политическими заключенными признаны 1443 человека.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться