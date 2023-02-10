Иммиграционная политика ЕС: 27 стран укрепят границы союза и ускорят процедуру высылки нелегалов

Президент Европейского совета Шарль Мишель (слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен покидают трибуну после выступления на пресс-конференции во время саммита ЕС. Брюссель, 10 февраля 2023 г.

В итоговой декларации внеочередного саммита ЕС в Брюсселе 10 февраля главы государств и правительств 27 стран-членов призвали Еврокомиссию «финансировать меры, которые непосредственно способствуют контролю за внешними границами ЕС». В четверг делегации обсуждали вопрос борьбы с нелегальной иммиграцией до поздней ночи. Рассматривалась необходимость лучше защищать границы: велись дебаты о целесообразности строительства приграничных стен, повышении эффективности политики выдворения нелегальных мигрантов за пределы ЕС и солидарности со странами-членами союза, подверженными массовому и регулярному наплыву беженцев.

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Необходимость восстановить контроль на границах Евросоюза обсуждалась «чрезвычайно оживленно» — сообщает бельгийская газета Le Soir. В 2022 году в Евросоюзе зафиксировали около 330 000 нерегулярных въездов, что, по данным Европейского комиссариата по внутренним делам, на 60% больше, чем в 2021 году.

За и против строительства стен

Восемь стран ЕС хотят, чтобы Брюссель участвовал в финансировании строительства пограничных ограждений. Наиболее активно такое решение поддерживает Австрия. Она выступает за укрепление за счет ЕС стены, возведенной Болгарией на границе с Турцией. Австрийские эксперты утверждают, что через территорию Болгарии в ЕС проникло 40% мигрантов. Такую меру безопасности поддерживает и Венгрия. Напомним, в 2021 году 12 стран ЕС выступили за более эффективный контроль и закрытие границ, чтобы пресечь проникновение в ЕС нелегальных иммигрантов с территории Беларуси.

Другие страны, включая Германию, Люксембург, Португалию и Италию, делают в борьбе с нелегальной миграцией акцент на контроле за возвращением на родину лиц, которым было отказано в убежище в странах Евросоюза. Они считают, приводя в пример стену между Мексикой и США, что «никакая стена не остановит мигрантов, способных пересечь Средиземное море». О неэффективности приграничных стен высказалась в Брюсселе и глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. Еврокомиссия до сих пор выступала категорически против превращения Евросоюза в пространство, «перегороженное стенами и колючей проволокой». Агентство France-Presse приводит данные депутатов Европарламента, выступающих против строительства стен: в период с 2014 по 2022 год общая длина заграждений, построенных на внешних границах ЕС, а также в пределах ЕС и Шенгенской зоны, увеличилась с 315 до более чем 2000 метров.

В итоговой декларации 10 февраля 27 стран ЕС призвали Еврокомиссию «финансировать меры, которые непосредственно способствуют контролю за внешними границами ЕС», и немедленно мобилизовать значительные европейские фонды и ресурсы, чтобы помочь государствам-членам укрепить охрану границ, в частности системами видеонаблюдения и наблюдения с воздуха». О финансировании строительства стен в документе напрямую не говорится. Но страны, выступающие за такую меру, видят в тексте ответ на свои запросы.

Ускорить выдворение нелегалов

Что касается выдворения нелегалов за пределы Евросоюза, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, оно должно проводиться при тесном сотрудничестве со странами, откуда прибыли беженцы, опираться на улучшение учета и ускорение рассмотрения ходатайств о предоставлении права на убежище. Как и планировалось на подготовительном совещании Осло, главы государств и правительств ЕС подтвердили в Брюсселе свою готовность использовать «все соответствующие инструменты», чтобы склонить к сотрудничеству и «заставить страны происхождения и транзита принять нелегально прибывших мигрантов обратно». Для этого, в частности, предполагается использовать принцип ограничения числа выдаваемых виз гражданам этих стран и даже сокращение оказываемой странам помощи на развитие.

Не делать из Евросоюза крепость

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предостерег участников саммита в Брюсселе от действий, которые «превратили бы Европу в крепость». Он подчеркнул: «Мы можем попросить (страны) принять обратно незаконных мигрантов, но мы должны предложить каналы для легальной миграции. Во-первых, потому что Европе нужны мигранты. А во-вторых, потому что это лучший способ иметь дело с нашими партнерами во всем мире».

Напомним, по данным Еврокомиссии в 2022 году число прибывших в ЕС нелегальных эмигрантов превысило миллион человек. Запрос о предоставлении статуса беженца подали 953 тыс из них. Таким образом, по сравнению с 2021 годом в 2022 году число запросов о предоставлении статуса беженца в целом по ЕС выросло почти в полтора раза.

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