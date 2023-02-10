Правительство Молдовы ушло в отставку, Майя Санду уже назначила нового премьера

Молдова

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в пятницу, 10 февраля, объявила о своей отставке после полутора лет пребывания в должности. Президент Майя Санду приняла отставку и уже выдвинула нового премьера, который должен в ближайшее время сформировать новое правительство.

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«После полутора лет в должности я объявляю о своей отставке», — заявила Наталья Гаврилица на брифинге в Кишиневе. Она перечислила достижения своего кабинета министров и отметила, что ей пришлось руководить правительством в условиях постоянных кризисов. «Мы вели постоянный диалог со стратегическими партнерами Молдовы. Мы справились с кризисом беженцев и завоевали симпатии всего мира. И самое главное, нам удалось добиться статуса кандидата в члены Евросоюза», — подчеркнула уходящий премьер.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила о своей отставке. Кишинев, 10 февраля 2023 г. AP - Aurel Obreja

Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку и поблагодарила уходящего премьера. «Большое спасибо, Наталья! Несмотря на беспрецедентные трудности, страной управляли ответственно, с большой заботой и самоотверженностью. У нас есть стабильность, мир и развитие — там, где другие хотели войны и банкротства», — написала Майя Санду.

Наталья Гаврилица была кандидатом президента Санду на пост главы правительства после победы на президентских выборах. В первые месяцы своего правления Санду добилась роспуска парламента. На досрочных выборах 11 июля 2021 года победила основанная ей партия. 6 августа Санду назначила правительство под руководством Гаврилицы.

После отставки кабинета Гаврилицы Майя Санду предложила на должность премьер-министра своего советника по вопросам обороны и национальной безопасности Дорина Речана. С 2012-го по 2015 год он был главой МВД, выступает за отказ от нейтрального статуса Молдовы. Фракция партии «Действие и солидарность» (PAS), имеющая большинство в парламенте, уже заявила о своей поддержке кандидатуры нового премьера.

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