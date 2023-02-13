Дестабилизировать Молдову: Зеленский предупредил Санду о планах Кремля

КОММЕНТАРИИ

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил свою молдавскую коллегу Майю Санду, что Россия планирует дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове и установить лояльный Москве режим. И Майя Санду, и Служба разведки и безопасности Республики Молдова уже подтвердили, что получили от Зеленского такую информацию.

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«Предупредил, чтобы защитить», — отметил Зеленский во время выступления на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе. Он рассказал, что документ, разоблачающий планы Кремля по подрыву ситуации в Молдове, раздобыла украинская разведка.

«Это подробный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Документ, показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, сломать демократический порядок в этой стране и установить свой контроль над ней», — рассказал Владимир Зеленский.

Позднее факт получения такой информации подтвердила молдавская Служба разведки и безопасности (СИБ).

«Как по информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы Службы, выявлена деятельность, направленная на подрыв государства, дестабилизацию и нарушение общественного порядка в Республике Молдова, «, — написали в пресс-релизе на официальном сайте ведомства.

►►► Оригинал статьи — на сайте редакции RFI на украинском языке

О чем именно идет речь, не разглашается, чтобы не поставить под угрозу текущие оперативные мероприятия. В то же время, отметили в СИБ, сейчас и Служба безопасности Украины выявляет попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове и тесно сотрудничает с партнерскими спецслужбами.

В советском духе

Не отдельные суверенные государства, а придатки РФ. Именно так, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, Москва воспринимает все страны постсоветского пространства и пытается сохранить свое влияние на них даже спустя более чем тридцать лет после распада СССР.

«Они (российские власти — RFI), собственно, и начинали с этого, еще при позднем СССР, чтобы создать во многих точках постсоветского пространства источники напряжения. Вспомните Баку, Тбилиси, вспомните Приднестровье. То есть это с их московской точки зрения вполне адекватная политика: держать в напряжении всю постсоветскую территорию. Особенно это касается стран, которые в той или иной степени выражали несогласие с идеей быть колонией Москвы, просто названной по-другому», — говорит Огрызко.

Как указывает дипломат, Молдова достаточно долго оставалась для РФ удобным вассалом. Так было, пока в высоких креслах сидели пророссийские политики. Ведь они, отмечает бывший глава МИД Украины, безоговорочно выполняли любые указания Москвы.

«У них уже был такой ставленник — товарищ Додон, выполнявший все, что хотели в Москве. Но это не устраивало самих молдаван, которые сменили власть и четко дали понять, что они не хотят быть вассалами Москвы. Таких, как Додон, там достаточно. Но поверьте, после того, как Молдова получила статус кандидата в Европейский союз благодаря собственно Украине и только Украине, шансов у этой политической тусовки, ориентированной на Москву, становится все меньше и меньше», — подчеркивает Владимир Огрызко.

Западный курс Молдовы

Сообщение том, что Молдова вместе с Украиной получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, появилось 23 июня 2022 года.

«Это исторический момент. Он знаменует важный шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю президента Украины Владимира Зеленского и президент Молдовы Маю Санду, а также народы Украины и Молдовы», — так приветствовал обе страны председатель Евросовета Шарль Мишель.

Такому развитию событий в Кремле не обрадовались, объясняет Владимир Огрызко. Что уж говорить о намерениях Молдовы стать частью НАТО.

«Очевидно, что столь резкий разворот Молдовы в Европейский союз и тем более заявления о том, что страна думает о вступлении в НАТО — безусловно, сигнал для Москвы: если ничего не делать, то такой поворот будет окончательным и на этом все закончится. Чтобы это остановить, решили прибегнуть к нетрадиционным способам влияния», — считает Владимир Огрызко.

Из-за курса Молдовы на вступление в НАТО на страну и на ее нынешнюю главу Майю Санду обрушился шквал обвинений и угроз со стороны РФ. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Республика Молдова вслед за Украиной попала под влияние Запада. И из нее теперь делают еще одну «анти-Россию». Президента же страны Санду он назвал избранной незаконно и обвинил ее в том, что она «рвется в НАТО», а «имея румынское гражданство, готова объединиться с Румынией».

Таким образом, возможно, что российская власть решила действовать как можно быстрее. Как отмечает Огрызко, в Молдове многие не «отпустили» советское прошлое. И это придало уверенности Кремлю в том, что заменить руководство страны лояльным и покорным будет несложно.

Даже заявления о том, что Молдова думает о вступлении в НАТО — это, безусловно, сигнал для Москвы: если ничего не делать, то такой поворот будет окончательным и на этом все закончится. Чтобы остановить такие вещи, решили прибегнуть к таким нетрадиционным способам влияния», — считает Владимир Огрызко.

Из-за курса Молдовы в НАТО и на страну, и на ее нынешнюю главу Маю Санду полетел целый шквал обвинений и угроз со стороны РФ. В частности, российский глава МИД Сергей Лавров заявил, что Республика Молдова вслед за Украиной попала под влияние Запада. И из нее теперь делают еще одну «анти-Россию». Президента же страны он назвал избранной незаконно и обвинил Санду в том, что она «рвется в НАТО», и, «имея румынское гражданство, готова объединиться с Румынией».

Так что, очевидно, Кремль решил действовать как можно быстрее. Как отмечает Огрызко, в Молдове многие не «отпустили» советское прошлое. И это придало уверенности Кремлю в том, что заменить руководство страны лояльным и покорным будет несложно.

Прослойка тех, кто до сих пор ностальгирует по колбасе по 2 рубля 20 копеек и дефицитным норковым шапкам, в молдавском обществе достаточно большая. Но сегодня их постепенно и уверенно вытесняет новое поколение европейски ориентированных граждан, трезво оценивающих ситуацию в мире.

«Подавляющее большинство молдаван сегодня прекрасно видят, что представляет собой Россия в действии. И видит не только теоретически, но и практически, когда в Молдове падают обломки ракет. Слава богу, не сами ракеты, хотя и они тоже прилетают. А это значит, что люди прекрасно понимают, чем может закончиться для Молдовы любовь с Россией. Поэтому я не верю в то, что люди будут беспристрастно наблюдать, как Россия будет их уничтожать», — говорит бывший глава внешнеполитического ведомства Украины. Принудить же молдаван к любви силой Россия не сможет, как бы ей этого ни хотелось, ведь Молдове посчастливилось не иметь с РФ общих границ. «Страна надежно прикрыта с одной стороны Украиной, с другой — Румынией. А иметь еще один источник напряжения Москве сейчас совсем не нужно, потому что вряд ли это разумно и с точки зрения политической, и с точки зрения практической», — считает Огрызко.

Правда, полномасштабное вторжение в Украину еще до его начала тоже называлось безрассудным и невыгодным Кремлю. Но голоса логики и разума, доносившиеся отовсюду, Россию не остановили.

Молдова следующая?

О том, что предупреждение, переданное украинскими спецслужбами своим молдавским коллегам, не просто рядовая новость, косвенно подтвердил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. На своей странице в инстаграме Арестович опубликовал фрагмент разговора с Марком Фейгиным в YouTube: «РФ нанесла удары по острову Змеиный, запустила крылатые ракеты через воздушное пространство Молдовы, атаковала мост надводным беспилотником в этом же регионе, а также готовилась дестабилизировать ситуацию в Молдове, о чем президент Зеленский сообщил свой коллеге в Кишиневе. Такая прямолинейная активность в треугольнике Украина-Молдова-Румыния подтверждает слова главы российского МИДа Лаврова, что Молдова следующая после Украины».

Алексей Арестович также обратил внимание на то, что после отставки кабинета министров Молдовы и его главы Натальи Гаврилицы, президент Майя Санду предложила на пост премьер-министра своего советника по вопросам обороны и национальной безопасности Дорина Речана. Ключевое слово, по мнению Арестовича, здесь «безопасность».

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