Метеороид сгорел в небе над Нормандией. Вспышку видели во Франции и в Англии

Метеор осветил небо на севере Франции. Вспышку видели и в Англии

Небольшой метеороид ранним утром 13 февраля пролетел над Иль-де-Франс и Нормандией, а затем сгорел при входе в атмосферу у побережья Ла-Манша, осветив небо.

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Небольшое небесное тело — метеороид диаметром около метра — впервые зафиксировал астроном-любитель из Венгрии. Получив информацию, Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитало его траекторию и дало оповещение вечером в воскресенье.

Пролетев над столичным регионом Иль-де-Франс и Нормандией, метеороид, получивший имя Sar2667, столкнулся с земной атмосферой, как и предполагалось, примерно в четыре утра и сгорел у побережья Ла-Манша. Вспышка была особенно заметна в небе над Нормандией и с юга Англии.

☄️@esaoperations reported a 1 m meteoroid before it entered Earth's atmosphere over northern France early this morning: only the 7th time an #asteroidimpact has been predicted - but a sign of the rapid advances in global detection capabilities! #Fireball #Sar2667 https://t.co/MzYoIkRaF2 — ESA (@esa) February 13, 2023

Вспышку можно было наблюдать и из Парижа. Это запись с камеры, установленной на парижском Доме радио.

🌠Un #astéroïde d'environ 1m de diamètre s'est désintégré au-dessus du ciel du Nord de la #France en cours de nuit dernière. Celui-ci fut également visible depuis #Paris comme sur cette vidéo capturée par notre webcam de la maison de la radio.

>> https://t.co/pIG411vwZ5 pic.twitter.com/3sk3ap1vWQ — Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 13, 2023

Метеор не причинил никакого ущерба на Земле.

Небесный след от сгорания метеороида часто называют «падающей звездой». Ученые называют его метеором или болидом. А метеорит — это часть метероида, сумевшая пройти сквозь атмосферу и достичь земли.

Европейское космическое агентство подчеркнуло, что «это всего лишь седьмой случай, когда столкновение (метеороида с атмосферой) было предсказано до того, как оно произойдет». «Это признак быстрого развития глобальных возможностей по обнаружению астероидов», — отметило агентство.

Возглавляющий программу защиты Земли от астероидов в ЕКА Ян Карнелли объясняет, что сроки обнаружения того или иного небесного тела зависят от его размеров. Чем больше метеороид, тем легче его засечь заранее. Предсказание столкновения с атмосферой за несколько часов в случае такого мелкого объекта, как этот, довольно необычно, отмечает Карнелли.

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