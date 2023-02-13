Последнее слово Алеся Беляцкого в суде: Хватит, надо остановить эту гражданскую войну!

БЕЛАРУСЬ

Государственное обвинение требует приговорить правозащитников центра «Весна» к тюрьме на сроки от 9 до 12 лет. Алесь Беляцкий, глава «Весны» и лауреат Нобелевской премии мира, не просит о снисхождении, но предлагает диалог разделенной кризисом Беларуси.

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Суд над правозащитниками закрытого белорусскими властями центра «Весна», в том числе дважды политзаключенным, лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким, начался 5 января.

К 13 февраля суд Ленинского района Минска закончил судебное разбирательство против главы «Весны» Алеся Беляцкого, его заместителя и вице-президента FIDH Валентина Стефановича, координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича и правозащитника Дмитрия Соловьева (заочно). Прокурор Александр Король запросил для правозащитников от 9 до 12 лет колонии усиленного режима. Сначала правозащитников обвиняли в уклонении от уплаты налогов, затем появилось обвинение в перемещении через таможенную границу ЕС в Беларусь денежных сумм, превышающих разрешённый объем. По словам прокурора, группа незаконно перемещала деньги в «преступных целях» и для получения вознаграждения.

Правозащитному центру «Весна» (spring96.org), работающему сейчас за пределами Беларуси, удалось получить запись последнего слова Алеся Беляцкого и его соратников.

Выход из кризиса возможен только через широкий общественный диалог

Уголовное дело против нас — правозащитников „Весны“ — политически мотивировано. Вся эта эпопея из 284 томов, сотен обысков и допросов по всей стране не имеет ничего общего с предварительным следствием, плюс политический подтекст, — сказал Алесь Беляцкий. — А за этим и справедливого суда не было. Расследование так называемого уголовного дела затянулось на полтора года. Из четырех адвокатов, которые защищали меня на разных этапах, один, Виталий Брагинец, оказался в тюрьме и был приговорен к восьми годам, еще двое в последние месяцы были лишены статуса адвоката, а до финиша дошла только одна. Это беспрецедентное давление на адвокатов показывает, в каких сложных и опасных условиях им приходится защищать своих клиентов.

►►► Правозащитники "Вясны" выступили на суде с последним словом

По впечатлениям Алеся Беляцкого, «следствие выполняло поставленную перед ним задачу: любой ценой посадить правозащитников „Весны“, уничтожить „Весну“ и остановить нашу работу». «Именно так можно объяснить неожиданную смену обвинения с „неуплаты налогов“ (оно фактически существовало в течение 13 месяцев со дня нашего задержания) на „контрабанду организованной преступной группировкой“, которой представлена „Весна“. Очевидно, что власти нарушают взятые на себя международные обязательства в сфере защиты правозащитников в рамках совместных соглашений ООН и ОБСЕ», — отметил он.

Алесь Беляцкий также указывает на сложности коммуникации по время закрытого процесса: «Обвинение и суд категорически отказывались говорить по-белорусски, несмотря на то, что я являюсь белорусскоязычным человеком в жизни. Я говорю, пишу, думаю по-белорусски. Напоминаю, что белорусский язык является государственным, и вы, как госслужащие, должны знать два государственных языка, в том числе и белорусский, а не «пыкать» и «бэкать». Поэтому вы обязаны говорить по-белорусски с белорусскоязычными гражданами, как предусмотрено Законом «Об обращениях граждан».

По мнению правозащитника, о политической подоплеке дела «свидетельствует и общая ситуация в стране, пронизанная массовыми репрессиями и тотальными нарушениями прав человека, обрушившимися на общество во время и после избирательной кампании 2020 года».

Вместо того, чтобы услышать голос народа, в Беларуси наступила реакция. Очевидно, политическое решение властей заключалось в том, чтобы раздавить и уничтожить гражданское общество Беларуси. Независимые журналисты и блогеры, независимые аналитики и политологи, профсоюзный актив независимых профсоюзов, лидеры и активисты политических партий и движений, активисты избирательных штабов кандидатов в президенты, а также сами кандидаты в президенты, деятели белорусской культуры, писатели, музыканты, художники, преподаватели и студенты, спортсмены, рядовые участники мирных протестов и просто случайные люди. Сегодня в стране 1500 политзаключенных. За последние два с половиной года сотни уже прошли через тюрьмы и вышли на свободу после отбытия наказания. За это время по административным обвинениям были арестованы и осуждены десятки тысяч мирных активистов. Репрессии в стране продолжаются и сегодня. Об этом свидетельствует появление в следственных изоляторах все большего числа политзаключенных,

— сказал Алесь Беляцкий.

Нобелевский лауреат предупреждает белорусские власти о бесперспективности «взятого ими курса на тотальный контроль над обществом и жестокое подавление инакомыслия, полный отказ от плюрализма мысли, переустройство государственного строя по образцу тоталитарного общества а-ля «Советский Союз 70-х».

События 2020 года, массовые протесты против фальсификации результатов выборов, против нарушений прав человека явно показали (ситуацию в Беларуси) лучше любой социологии. Эти события стали неожиданностью для многих и неприятным сюрпризом для властей. (…) Общества неоднородны во всем мире. Они состоят из разных людей с разными взглядами, их интересы представляют политические партии, а по-настоящему честные выборы дают возможность относиться к власти с более или менее определенным доверием. Разделение белорусского общества не является фатальным. (…) Важно понимать, что это внутреннее разделение общества носит длительный характер. И с этим разделением нам всем — всему белорусскому обществу, вне зависимости от наших взглядов и убеждений — придется жить еще долго. В этой ситуации курс на противостояние, когда одна сторона — силовые структуры, спецслужбы, прокуратура, следственный аппарат, суды — угнетает и подавляет другую, опасен и бесперспективен. Он ведет в никуда. История стран Латинской Америки ХХ века — Чили, Аргентины, Гаити и других стран — тому подтверждение. Хунты, „банановые республики“, диктатуры не имеют перспектив на долгую жизнь и развитие. Результатом этой политики нетерпимости, конфронтации и полного отказа от политического плюрализма являются непрекращающиеся социально-политические, социальные и экономические кризисы, массовая миграция. Все это связано воедино,

— сказал Алесь Беляцкий.

Правозащитник также говорит об угрозе для суверенитета Беларуси в ситуации полномасштабного кризиса в государстве, «впереди нас ждут огромные геополитические вызовы — страна зашла в тупик».

Выход из кризиса, как заявил в суде Алесь Беляцкий, возможен через «широкий общественный диалог, направленный на национальное примирение, как бы тяжело кому-то не было пойти на это». По его словам, «предпосылкой такого диалога должны быть освобождение всех политзаключенных, масштабная амнистия и прекращение репрессий».

«В таком диалоге должны принимать участие представители власти, а также представители широкой общественности, политических партий и движений, те, кто в настоящее время находится в тюрьмах, и те, кто спасается от репрессий и вынужден был уехать за границу. Это реальное предложение, было бы желание и политическая воля. Социально-политический кризис в Беларуси не уникален. Сейчас другие страны в разных уголках мира занимаются выходом из подобных кризисов. (…) Необходимо четко осознавать, что трудные переговоры и постепенный выход из кризиса лучше, чем беспощадное противостояние, которое может привести к очень тяжелым последствиям: к бедности и нищете, к насилию и несправедливости, которые опустошат Беларусь. (…) Если мы не хотим ввергнуть страну в нищету, если мы не хотим допустить массового вынужденного исхода белорусов в мир за лучшей долей, если мы хотим получить шанс для экономического, социального, социально-политического и экологического развития нашего народа, мы должны начать этот общественный диалог. Хватит, нужно остановить эту гражданскую войну! Надеюсь, меня услышат», — заключил Алесь Беляцкий.

Тюрьма не остановит правозащитную деятельность «Весны»

Валентин Стефанович в последнем слове заявил, что не питает «иллюзий по поводу приговора и справедливого суда в условиях, когда вся страна фактически возвращается в наше „светлое“ прошлое — в коммунистический тоталитаризм».

Правозащитник напоминает, что пытки «недопустимы ни при каких обстоятельствах: ни во время военных ситуаций, ни во время войны, ни во время других катаклизмов».

«Тем временем пытки продолжаются. Люди, которых отправляют в СИЗО, рассказывают о том, что происходит у нас на Окрестина, как у людей выбивают пароли, как их бьют электрошоком, как по 30 человек запихивают в двухместные камеры и заставляют спать на полу без матрацев, без теплых вещей — все это продолжается. И защищать этих людей некому. Кризис, начавшийся в августе 2020 года, продолжается. Но полноценного диалога, как видим, нет и не предвидится», — сказал Стефанович.

Я еще раз заявляю, что мое преследование связано исключительно с моей правозащитной деятельностью — законной и мирной. Это преследование имеет чисто политические мотивы. Но это никак не остановит деятельность „Весны“. Мы не зря прожили жизнь — мы приготовили себе замену. Продолжать нашу работу пришли новые поколения белорусских правозащитников, и она продолжается. Нельзя остановить естественный ход жизни: за зимой приходит Весна, и Весна придет неизбежно,

— заявил Валентин Стефанович.

Правозащитник Владимир Лабкович выступил коротко:

Я не займу много времени, так как я довольно много говорил по этому делу как на предварительном следствии, так и на протяжении всего суда. Я воспринимаю тот срок, который запросил государственный обвинитель, как непреодолимый лично для меня. В этот момент все мои мысли с моей семьей: с моей мамой, моими детьми, которых зовут Адэля, Адам и Ян, с женой Ниной, которая прошла через большие испытания за все это время.

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