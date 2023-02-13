Президент Молдовы подтвердила слова Зеленского о планах Кремля по дестабилизации страны

Президент Молдовы Майя Санду заявила на брифинге в понедельник, 13 февраля, что украинская сторона передала Кишиневу документы с подробным описанием логистики для организации диверсии в стране. Санду подчеркнула, что заявления президента Зеленского о планах РФ по дестабилизации Молдовы подтвердили молдавские структуры безопасности.

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Документы, полученные от наших украинских партнеров, демонстрируют документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий. Также план предполагает использование людей из-за пределов страны для насильственных действий,

— сказала президент Санду. Кроме того, по ее словам, под видом мирных протестов может готовиться попытка захвата власти в Кишиневе.

«Цель этих действий — свержение конституционного строя, смена легитимной власти с Кишинева на нелегитимную, которая отдала бы страну в распоряжение России для остановки процесса интеграции в ЕС», — заявила Санду.

Она указала, что полученные от властей Киева материалы содержат «документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий», а также сведения об «использовании людей из-за пределов страны для насильственных действий». По словам Санду, Кремль рассчитывает на участие в подрывных акциях «внутренних сил», в том числе людей, связанных с беглыми олигархами Иланом Шором и Владом Плахотнюком, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории.

Президент Молдовы дала государственным органам, в первую очередь службам безопасности, распоряжение проявлять максимальную бдительность, а также поручила парламенту усилить роль прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдовы.

На саммите ЕС в Брюсселе 9 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего передал всю информацию своей молдавской коллеге, напоминает издание «Европейская правда».

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