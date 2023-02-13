СМИ узнали, что войдет в десятый санкционный пакет ЕС против России
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Агентство Bloomberg и издание Politico опубликовали первые подробности ограничительных мер, которые, скорее всего, станут частью нового, десятого по счету санкционного пакета Евросоюза в отношении Москвы.
В десятый пакет санкций Евросоюза, который, как ожидается, будет принят к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, могут включить еще четыре российских банка и более ста физических и юридических лиц, среди которых военные, чиновники, а также журналисты российских государственных СМИ. Об этом сообщает Politico.
Среди готовящихся в ЕС ограничений, названных изданием Politico, а также агентством Bloomberg:
- санкции против еще четырех российских банков, включая Альфа-банк, владельцем которого является гражданин Великобритании Михаил Фридман;
- запрет для гражданам России состоять в советах директоров «критически важных инфраструктурных компаний» Евросоюза — в том числе в области добычи, производства и поставки энергоносителей;
- еще 130 россиян могут попасть в санкционный список Евросоюза. В их числе — представители российского военного командования, а также компании и лица в других странах, имеющие отношения к вооруженным действиям России или связанные с «ЧВК Вагнера». Чиновники, которые были назначены Москвой на оккупированных Россией украинских территориях. А также сотрудники пропагандистских СМИ, в частности RT;
- дополнительный запрет на импорт в ЕС российского каучука, а также асфальта или битума (или других продуктов переработки нефти);
- запрет на ввоз в РФ грузовых автомобилей и других тяжелых транспортных средств, а также запрет на ввоз строительной техники;
- дополнительный запрет на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.
По словам чиновников, пока неясно, войдут ли в санкционный пакет алмазы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию «товаров, альтернативу которым практически невозможно найти». В первую очередь, речь идет о товарах и оборудовании, в котором нуждается российский ВПК.
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