СМИ узнали, что войдет в десятый санкционный пакет ЕС против России

В десятый пакет санкций Евросоюза, который будет принят к годовщине начала войны в Украине, могут включить 4 российских банка, в том числе Альфа-банк, и около 130 физических и юридических лиц.

Агентство Bloomberg и издание Politico опубликовали первые подробности ограничительных мер, которые, скорее всего, станут частью нового, десятого по счету санкционного пакета Евросоюза в отношении Москвы.

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В десятый пакет санкций Евросоюза, который, как ожидается, будет принят к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, могут включить еще четыре российских банка и более ста физических и юридических лиц, среди которых военные, чиновники, а также журналисты российских государственных СМИ. Об этом сообщает Politico.

Среди готовящихся в ЕС ограничений, названных изданием Politico, а также агентством Bloomberg:

санкции против еще четырех российских банков, включая Альфа-банк, владельцем которого является гражданин Великобритании Михаил Фридман;

запрет для гражданам России состоять в советах директоров «критически важных инфраструктурных компаний» Евросоюза — в том числе в области добычи, производства и поставки энергоносителей;

еще 130 россиян могут попасть в санкционный список Евросоюза. В их числе — представители российского военного командования, а также компании и лица в других странах, имеющие отношения к вооруженным действиям России или связанные с «ЧВК Вагнера». Чиновники, которые были назначены Москвой на оккупированных Россией украинских территориях. А также сотрудники пропагандистских СМИ, в частности RT;

дополнительный запрет на импорт в ЕС российского каучука, а также асфальта или битума (или других продуктов переработки нефти);

запрет на ввоз в РФ грузовых автомобилей и других тяжелых транспортных средств, а также запрет на ввоз строительной техники;

дополнительный запрет на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.

По словам чиновников, пока неясно, войдут ли в санкционный пакет алмазы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в десятый пакет санкций должны, среди прочего, войти запреты на поставки в Россию «товаров, альтернативу которым практически невозможно найти». В первую очередь, речь идет о товарах и оборудовании, в котором нуждается российский ВПК.

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